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Религия
https://ria.ru/20211202/papa-1761759341.html
Папа Римский начинает исторический визит на Кипр и в Грецию
Папа Римский начинает исторический визит на Кипр и в Грецию - РИА Новости, 02.12.2021
Папа Римский начинает исторический визит на Кипр и в Грецию
Папа Римский Франциск посетит с апостольским визитом со 2 по 6 декабря Кипр и Грецию, понтифик посетит Никосию, Ларнаку, Афины, а также Лесбос, ставший одним из РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:11
2021-12-02T10:11
религия
ватикан
оон
греция
никос анастасиадис
римско-католическая церковь
ларнака (район)
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 2 дек - РИА Новости. Папа Римский Франциск посетит с апостольским визитом со 2 по 6 декабря Кипр и Грецию, понтифик посетит Никосию, Ларнаку, Афины, а также Лесбос, ставший одним из символов нынешнего острого миграционного кризиса. На Лесбосе у понтифика будет возможность встретиться с мигрантами, которые прибыли на остров "в поисках надежды".Папа Римский перед путешествием сказал, что это будет поездка к источникам апостольской веры и братства между христианами различных конфессий.Первым предстоятелем Римско-католической церкви, посетившим Грецию после схизмы 1054 года, стал папа Иоанн Павел Второй – он побывал в Греции в мае 2001 года. В 2016 году папа Франциск посетил Лесбос с однодневным визитом, там он встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем и архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом.На Кипре визит называют историческим, важным событием международного масштаба, вызывающим глобальный интерес.Сопровождать папу будут 77 журналистов, сообщила правительственное бюро печати и информации. Аккредитацию для освещения поездки получили 200 журналистов из 19 стран."Эта поездка папы Франциска за границу, которая является 35-й по счету после его избрания в 2013 году, помимо прочего, является важной возможностью показать Республику Кипр 1,4 миллиарда верующих по всему миру. Ожидается, что по случаю этого исторического события сотни верующих из соседних стран региона поедут на Кипр, где примут участие в экуменической молитве, которую проведет понтифик в католической церкви Святого Креста в Никосия", - сообщило бюро."Это второй визит на Кипр предстоятеля Римско-католической церкви. Ожидается, что президент Кипра Никос Анастасиадис проинформирует папу Франциска о последних событиях в кипрском вопросе, последних вызовах Турции как на суше, так и на море, а также о попытках разрешить кипрский вопрос. Предпринимаемые усилия и инициативы ООН наталкиваются на провокации Турции", - сообщило бюро в комментарии в связи с визитом.Ожидается, что президент Кипра также проинформирует предстоятеля Римско-католической церкви по гуманитарным вопросам, связанным с пропавшими без вести, защитой культурного наследия и усилиями по развитию межконфессионального диалога. Будут обсуждены вопросы иммиграции и беженцев, защиты окружающей среды, решения проблем изменения климата и прав человека.Официальная церемония встречи Папы на Кипре состоится в Президентском дворце 2 декабря. Он будет удостоен награды главы государства. Понтифик также посетит архиепископа Кипрского Хризостома и встретится с лидерами католической церкви на Кипре. В субботу на самом большом стадионе Кипра – на открытом стадионе ГСП в Никосии - состоится литургия. Стадион вмещает почти 23 тысячи зрителей. Всего будет бесплатно доступно 7 тысяч электронных билетов."Главный символический момент поездки папы Франциска на Кипр - встреча с беженцами и иммигрантами в Никосии", - отмечают в правительстве."Кипр расположен на самой восточной оконечности Средиземного моря и ежедневно принимает большое количество мигрантов в другие страны Европейского союза. Власти Кипр делают все возможное, чтобы бороться с этим явлением, всегда с уважением к правам человека и основным свободам этих людей. Наибольшее количество мигрантов, прибывающих на территорию, контролируемую Республикой Кипр, прибывает из Турции через оккупированные территории", - отметили в бюро.Ожидается, что папа Римский возьмет с собой несколько беженцев, что станет актом солидарности и гуманности.Во время визита в лагерь Мория на греческом острове Лесбос в апреле 2016 года папа предложил убежище в Ватикане 12 беженцам из Сирии.В субботу в видеообращении к народам Кипра и Греции понтифик вновь напомнил, что Средиземное море превратилось в "большое кладбище" из-за множества мигрантов, погибших при попытке добраться к берегам Европы. При этом те, кто спасаются бегством "от войны и нищеты", нередко сталкиваются не с гостеприимством, а с "враждебностью и даже эксплуатацией", указал он.Папа Франциск отбудет с Кипра 4 декабря в Грецию.Согласно официальной программе визита, после официального приема из афинского аэропорта понтифик отправится в президентский дворец, где будет принят президентом Греции Катериной Сакелларопулу, и встретится с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Затем папа Франциск обратится к официальным лицам, членам дипломатического корпуса и представителям гражданского общества.После этого в архиепископии Афин состоится встреча с понтификом архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима. Затем папа отправится в католический собор святого Дионисия Ареопагита, поговорит с епископами, священниками, членами монашеских орденов, семинаристами.В воскресенье папа Франциск побывает на Лесбосе, посетит центр приема и идентификации мигрантов и в тот же день вернется в Афины.Во второй половине дня в воскресенье во Дворце Музыки пройдет божественная литургия. Во дворце установлен самый большой в Греции орган.Трансляция литургии будет идти на весь мир. В афинский концертный зал приглашения получили всего 900 человек, литургия пройдет при строгом соблюдении санитарных протоколов.В Афинах запланирован еще ряд встреч, 6 декабря понтифик завершит визит и вернется в Рим.
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ватикан, оон, греция, никос анастасиадис, римско-католическая церковь, ларнака (район), кириакос мицотакис, папа римский, религия
10:11 02.12.2021
 

Папа Римский начинает исторический визит на Кипр и в Грецию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПапа римский Франциск. Дни молодежи в Польше
Папа римский Франциск. Дни молодежи в Польше - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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АФИНЫ, 2 дек - РИА Новости. Папа Римский Франциск посетит с апостольским визитом со 2 по 6 декабря Кипр и Грецию, понтифик посетит Никосию, Ларнаку, Афины, а также Лесбос, ставший одним из символов нынешнего острого миграционного кризиса. На Лесбосе у понтифика будет возможность встретиться с мигрантами, которые прибыли на остров "в поисках надежды".
Папа Римский перед путешествием сказал, что это будет поездка к источникам апостольской веры и братства между христианами различных конфессий.
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Первым предстоятелем Римско-католической церкви, посетившим Грецию после схизмы 1054 года, стал папа Иоанн Павел Второй – он побывал в Греции в мае 2001 года. В 2016 году папа Франциск посетил Лесбос с однодневным визитом, там он встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем и архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом.
На Кипре визит называют историческим, важным событием международного масштаба, вызывающим глобальный интерес.
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Сопровождать папу будут 77 журналистов, сообщила правительственное бюро печати и информации. Аккредитацию для освещения поездки получили 200 журналистов из 19 стран.
"Эта поездка папы Франциска за границу, которая является 35-й по счету после его избрания в 2013 году, помимо прочего, является важной возможностью показать Республику Кипр 1,4 миллиарда верующих по всему миру. Ожидается, что по случаю этого исторического события сотни верующих из соседних стран региона поедут на Кипр, где примут участие в экуменической молитве, которую проведет понтифик в католической церкви Святого Креста в Никосия", - сообщило бюро.
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"Это второй визит на Кипр предстоятеля Римско-католической церкви. Ожидается, что президент Кипра Никос Анастасиадис проинформирует папу Франциска о последних событиях в кипрском вопросе, последних вызовах Турции как на суше, так и на море, а также о попытках разрешить кипрский вопрос. Предпринимаемые усилия и инициативы ООН наталкиваются на провокации Турции", - сообщило бюро в комментарии в связи с визитом.
Ожидается, что президент Кипра также проинформирует предстоятеля Римско-католической церкви по гуманитарным вопросам, связанным с пропавшими без вести, защитой культурного наследия и усилиями по развитию межконфессионального диалога. Будут обсуждены вопросы иммиграции и беженцев, защиты окружающей среды, решения проблем изменения климата и прав человека.
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Официальная церемония встречи Папы на Кипре состоится в Президентском дворце 2 декабря. Он будет удостоен награды главы государства. Понтифик также посетит архиепископа Кипрского Хризостома и встретится с лидерами католической церкви на Кипре. В субботу на самом большом стадионе Кипра – на открытом стадионе ГСП в Никосии - состоится литургия. Стадион вмещает почти 23 тысячи зрителей. Всего будет бесплатно доступно 7 тысяч электронных билетов.
"Главный символический момент поездки папы Франциска на Кипр - встреча с беженцами и иммигрантами в Никосии", - отмечают в правительстве.
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"Кипр расположен на самой восточной оконечности Средиземного моря и ежедневно принимает большое количество мигрантов в другие страны Европейского союза. Власти Кипр делают все возможное, чтобы бороться с этим явлением, всегда с уважением к правам человека и основным свободам этих людей. Наибольшее количество мигрантов, прибывающих на территорию, контролируемую Республикой Кипр, прибывает из Турции через оккупированные территории", - отметили в бюро.
Ожидается, что папа Римский возьмет с собой несколько беженцев, что станет актом солидарности и гуманности.
Во время визита в лагерь Мория на греческом острове Лесбос в апреле 2016 года папа предложил убежище в Ватикане 12 беженцам из Сирии.
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В субботу в видеообращении к народам Кипра и Греции понтифик вновь напомнил, что Средиземное море превратилось в "большое кладбище" из-за множества мигрантов, погибших при попытке добраться к берегам Европы. При этом те, кто спасаются бегством "от войны и нищеты", нередко сталкиваются не с гостеприимством, а с "враждебностью и даже эксплуатацией", указал он.
Папа Франциск отбудет с Кипра 4 декабря в Грецию.
Согласно официальной программе визита, после официального приема из афинского аэропорта понтифик отправится в президентский дворец, где будет принят президентом Греции Катериной Сакелларопулу, и встретится с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Затем папа Франциск обратится к официальным лицам, членам дипломатического корпуса и представителям гражданского общества.
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После этого в архиепископии Афин состоится встреча с понтификом архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима. Затем папа отправится в католический собор святого Дионисия Ареопагита, поговорит с епископами, священниками, членами монашеских орденов, семинаристами.
В воскресенье папа Франциск побывает на Лесбосе, посетит центр приема и идентификации мигрантов и в тот же день вернется в Афины.
Во второй половине дня в воскресенье во Дворце Музыки пройдет божественная литургия. Во дворце установлен самый большой в Греции орган.
Трансляция литургии будет идти на весь мир. В афинский концертный зал приглашения получили всего 900 человек, литургия пройдет при строгом соблюдении санитарных протоколов.
В Афинах запланирован еще ряд встреч, 6 декабря понтифик завершит визит и вернется в Рим.
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