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Лукашенко заявил о едином Отечестве от Бреста до Владивостока
Лукашенко заявил о едином Отечестве от Бреста до Владивостока - РИА Новости, 02.12.2021
Лукашенко заявил о едином Отечестве от Бреста до Владивостока
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что Отечество у России и Белоруссии одно - от Бреста до Владивостока. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:52
2021-12-02T17:05
в мире
белоруссия
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что Отечество у России и Белоруссии одно - от Бреста до Владивостока."У нас в военном отношении единая политика, единая армия. У кого? С кем у России единая армия? Ни с кем. Единая ПВО, ваши базы здесь, две эти базы и прочее... То есть мы фактически несем службу вместе. У нас единое оборонное пространство", - сказал белорусский лидер.По его словам, в России и Белоруссии самые лучшие работают дипломаты. "Макей и Лавров – мы всегда их отмечаем. Следом... идут Шойгу и наш министр обороны. Даже вот военное сотрудничество, у нас следом идут за дипломатическим, мы поддерживаем друг друга. Фактически, ну как я всегда говорю: Отечество у нас одно, от Бреста до Владивостока. И здесь сосредоточены два государства - Беларусь и Россия. Вы так захотели", - добавил Лукашенко.Он отметил, что русский язык в Белоруссии развивается даже в ущерб белорусскому. "Два государства вот в этом Отечестве. И я не боюсь это говорить откровенно. Мы общаемся с тобой на русском языке. Назови еще одну такую страну, где русский язык государственный. Ладно государственный, официальный. Где вот так вот развивается русский язык. Даже в ущерб, по-моему, нашему национальному, родному, белорусскому языку", - заявил президент.Лукашенко отметил, что его упрекают в проведении такой политики. "Я всегда говорю, что нельзя человека заставлять говорить на каком-то языке. Потом, часто привожу пример. Мне Путин говорит: слушай, спасибо тебе за русский язык. Я говорю: подожди, за что ты меня благодаришь? Ну вот же, у вас государственный язык. Слушай, Володя, это мой язык. Русский язык – это мой язык. Язык – это живое. Оно развивается там, был такой, сейчас такой. И мы были частью общей империи, и мы принимали участие в развитии этого языка. Он говорит: подожди, подожди, тогда а мой где русский язык? Я говорю: на Вологодчине твой русский язык. Но это так мы, шутя друг друга", - добавил белорусский лидер.Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко &gt;&gt;
https://ria.ru/20211202/integratsiya-1761742404.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия
16:52 02.12.2021 (обновлено: 17:05 02.12.2021)
 
Лукашенко заявил о едином Отечестве от Бреста до Владивостока

Президент Лукашенко: у России и Белоруссии одно Отечество от Бреста до Владивостока

© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Минске - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что Отечество у России и Белоруссии одно - от Бреста до Владивостока.
"У нас в военном отношении единая политика, единая армия. У кого? С кем у России единая армия? Ни с кем. Единая ПВО, ваши базы здесь, две эти базы и прочее... То есть мы фактически несем службу вместе. У нас единое оборонное пространство", - сказал белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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По его словам, в России и Белоруссии самые лучшие работают дипломаты. "Макей и Лавров – мы всегда их отмечаем. Следом... идут Шойгу и наш министр обороны. Даже вот военное сотрудничество, у нас следом идут за дипломатическим, мы поддерживаем друг друга. Фактически, ну как я всегда говорю: Отечество у нас одно, от Бреста до Владивостока. И здесь сосредоточены два государства - Беларусь и Россия. Вы так захотели", - добавил Лукашенко.
Он отметил, что русский язык в Белоруссии развивается даже в ущерб белорусскому. "Два государства вот в этом Отечестве. И я не боюсь это говорить откровенно. Мы общаемся с тобой на русском языке. Назови еще одну такую страну, где русский язык государственный. Ладно государственный, официальный. Где вот так вот развивается русский язык. Даже в ущерб, по-моему, нашему национальному, родному, белорусскому языку", - заявил президент.
Лукашенко отметил, что его упрекают в проведении такой политики. "Я всегда говорю, что нельзя человека заставлять говорить на каком-то языке. Потом, часто привожу пример. Мне Путин говорит: слушай, спасибо тебе за русский язык. Я говорю: подожди, за что ты меня благодаришь? Ну вот же, у вас государственный язык. Слушай, Володя, это мой язык. Русский язык – это мой язык. Язык – это живое. Оно развивается там, был такой, сейчас такой. И мы были частью общей империи, и мы принимали участие в развитии этого языка. Он говорит: подожди, подожди, тогда а мой где русский язык? Я говорю: на Вологодчине твой русский язык. Но это так мы, шутя друг друга", - добавил белорусский лидер.
Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко >>
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