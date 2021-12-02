15:00 02.12.2021 (обновлено: 17:05 02.12.2021)
Лукашенко заявил о подготовке оппозицией новых акций протеста
Президент Лукашенко: оппозиция планирует дестабилизировать обстановку через новые акции
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в лагере мигрантов с Ближнего Востока, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Оппозиция планирует устроить в Белоруссии новые уличные акции и дестабилизировать обстановку, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.
"Они к этому готовятся. Недавно я получил программу, жуткая, дикая, с моей точки зрения, явно рассчитанная на финансирование. Они понимают, что если кто-то выйдет, они выйдут для того, чтобы их профинансировали", - сказал Лукашенко.
По его словам, ради финансирования организаторы готовы подставить протестующих "под ОМОН, под дубинки, подо что угодно". Отвечая на уточняющий вопрос о содержании программы оппозиции, с которой ему удалось ознакомиться, президент Белоруссии рассказал, что "там три этапа, чтобы вывести на последнем этапе людей на улицы, взорвать обстановку - это третий этап".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.