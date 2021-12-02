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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20211202/oppozitsiya-1761831485.html
Лукашенко заявил о подготовке оппозицией новых акций протеста
Лукашенко заявил о подготовке оппозицией новых акций протеста - РИА Новости, 02.12.2021
Лукашенко заявил о подготовке оппозицией новых акций протеста
Оппозиция планирует устроить в Белоруссии новые уличные акции и дестабилизировать обстановку, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:00
2021-12-02T17:05
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
александр лукашенко
кгб белоруссии
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Оппозиция планирует устроить в Белоруссии новые уличные акции и дестабилизировать обстановку, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости."Они к этому готовятся. Недавно я получил программу, жуткая, дикая, с моей точки зрения, явно рассчитанная на финансирование. Они понимают, что если кто-то выйдет, они выйдут для того, чтобы их профинансировали", - сказал Лукашенко.По его словам, ради финансирования организаторы готовы подставить протестующих "под ОМОН, под дубинки, подо что угодно". Отвечая на уточняющий вопрос о содержании программы оппозиции, с которой ему удалось ознакомиться, президент Белоруссии рассказал, что "там три этапа, чтобы вывести на последнем этапе людей на улицы, взорвать обстановку - это третий этап".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко &gt;&gt;
https://ria.ru/20211128/protesty-1761172671.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии
15:00 02.12.2021 (обновлено: 17:05 02.12.2021)
 
Лукашенко заявил о подготовке оппозицией новых акций протеста

Президент Лукашенко: оппозиция планирует дестабилизировать обстановку через новые акции

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в лагере мигрантов с Ближнего Востока, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в лагере мигрантов с Ближнего Востока, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Оппозиция планирует устроить в Белоруссии новые уличные акции и дестабилизировать обстановку, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.
"Они к этому готовятся. Недавно я получил программу, жуткая, дикая, с моей точки зрения, явно рассчитанная на финансирование. Они понимают, что если кто-то выйдет, они выйдут для того, чтобы их профинансировали", - сказал Лукашенко.
Минск
28 ноября, 20:27Протесты в Белоруссии
В Минске исключили волну протестов во время конституционного референдума
По его словам, ради финансирования организаторы готовы подставить протестующих "под ОМОН, под дубинки, подо что угодно". Отвечая на уточняющий вопрос о содержании программы оппозиции, с которой ему удалось ознакомиться, президент Белоруссии рассказал, что "там три этапа, чтобы вывести на последнем этапе людей на улицы, взорвать обстановку - это третий этап".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 12:35
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о диалоге с оппозицией
 
Протесты в БелоруссииВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоКГБ Белоруссии
 
 
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