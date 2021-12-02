https://ria.ru/20211202/oppozitsiya-1761831485.html

Лукашенко заявил о подготовке оппозицией новых акций протеста

Лукашенко заявил о подготовке оппозицией новых акций протеста - РИА Новости, 02.12.2021

Лукашенко заявил о подготовке оппозицией новых акций протеста

Оппозиция планирует устроить в Белоруссии новые уличные акции и дестабилизировать обстановку, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:00

2021-12-02T15:00

2021-12-02T17:05

протесты в белоруссии

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белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Оппозиция планирует устроить в Белоруссии новые уличные акции и дестабилизировать обстановку, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости."Они к этому готовятся. Недавно я получил программу, жуткая, дикая, с моей точки зрения, явно рассчитанная на финансирование. Они понимают, что если кто-то выйдет, они выйдут для того, чтобы их профинансировали", - сказал Лукашенко.По его словам, ради финансирования организаторы готовы подставить протестующих "под ОМОН, под дубинки, подо что угодно". Отвечая на уточняющий вопрос о содержании программы оппозиции, с которой ему удалось ознакомиться, президент Белоруссии рассказал, что "там три этапа, чтобы вывести на последнем этапе людей на улицы, взорвать обстановку - это третий этап".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко >>

https://ria.ru/20211128/protesty-1761172671.html

https://ria.ru/20211123/belorussiya-1760317214.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии