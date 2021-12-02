https://ria.ru/20211202/omikron-1761853303.html

В ЕС смоделировали ситуацию с заражением омикрон-штаммом

В ЕС смоделировали ситуацию с заражением омикрон-штаммом - РИА Новости, 02.12.2021

В ЕС смоделировали ситуацию с заражением омикрон-штаммом

Штамм "омикрон" может стать причиной более половины всех заражений коронавирусом в Евросоюзе в ближайшие месяцы, говорится в сообщении Европейского центра по... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:11

2021-12-02T16:11

2021-12-02T16:33

распространение коронавируса

в мире

евросоюз

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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БРЮССЕЛЬ, 2 дек - РИА Новости, Мария Князева. Штамм "омикрон" может стать причиной более половины всех заражений коронавирусом в Евросоюзе в ближайшие месяцы, говорится в сообщении Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC)."Основываясь на математическом моделировании, проведенном ECDC, есть признаки того, что "омикрон" может вызвать более половины всех инфекций SARS-CoV-2 в Евросоюзе/Европейской экономической зоне в течение следующих нескольких месяцев", - говорится в релизе. Предотвратить распространение нового варианта коронавируса "омикрон" невозможно, но меры в Евросоюзе необходимы для его максимального сдерживания, отмечали ранее в Еврокомиссии.Усиление мер по отслеживанию контактов может помочь замедлить распространение этого варианта, считают в ECDC.Временные меры в области путешествий "следует тщательно продумывать с учётом последней эпидемиологической ситуации и регулярно пересматривать по мере появления новых данных", говорится в релизе.Такие меры могут включать тестирование и карантин для путешественников, недавно вернувшихся из стран, где есть новый вариант вируса, говорится в релизе ECDC.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в ряде других стран, в частности, Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Канаде, Нидерландах, Австралии, Великобритании.

https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html

https://ria.ru/20211202/omikron-1761842859.html

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в мире, евросоюз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса