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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211202/omikron-1761853303.html
В ЕС смоделировали ситуацию с заражением омикрон-штаммом
В ЕС смоделировали ситуацию с заражением омикрон-штаммом - РИА Новости, 02.12.2021
В ЕС смоделировали ситуацию с заражением омикрон-штаммом
Штамм "омикрон" может стать причиной более половины всех заражений коронавирусом в Евросоюзе в ближайшие месяцы, говорится в сообщении Европейского центра по... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:11
2021-12-02T16:33
распространение коронавируса
в мире
евросоюз
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек - РИА Новости, Мария Князева. Штамм "омикрон" может стать причиной более половины всех заражений коронавирусом в Евросоюзе в ближайшие месяцы, говорится в сообщении Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC)."Основываясь на математическом моделировании, проведенном ECDC, есть признаки того, что "омикрон" может вызвать более половины всех инфекций SARS-CoV-2 в Евросоюзе/Европейской экономической зоне в течение следующих нескольких месяцев", - говорится в релизе. Предотвратить распространение нового варианта коронавируса "омикрон" невозможно, но меры в Евросоюзе необходимы для его максимального сдерживания, отмечали ранее в Еврокомиссии.Усиление мер по отслеживанию контактов может помочь замедлить распространение этого варианта, считают в ECDC.Временные меры в области путешествий "следует тщательно продумывать с учётом последней эпидемиологической ситуации и регулярно пересматривать по мере появления новых данных", говорится в релизе.Такие меры могут включать тестирование и карантин для путешественников, недавно вернувшихся из стран, где есть новый вариант вируса, говорится в релизе ECDC.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в ряде других стран, в частности, Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Канаде, Нидерландах, Австралии, Великобритании.
https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html
https://ria.ru/20211202/omikron-1761842859.html
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в мире, евросоюз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
16:11 02.12.2021 (обновлено: 16:33 02.12.2021)
 
В ЕС смоделировали ситуацию с заражением омикрон-штаммом

ECDC: омикрон-штамм может вызвать половину всех заражений COVID-19 в ЕС в ближайшие месяцы

© AP Photo / Michael ProbstСотрудники полиции проверяют наличие теста на коронавирус у прибывших пассажиров в аэропорту Франкфурта, Германия
Сотрудники полиции проверяют наличие теста на коронавирус у прибывших пассажиров в аэропорту Франкфурта, Германия - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Michael Probst
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БРЮССЕЛЬ, 2 дек - РИА Новости, Мария Князева. Штамм "омикрон" может стать причиной более половины всех заражений коронавирусом в Евросоюзе в ближайшие месяцы, говорится в сообщении Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).
"Основываясь на математическом моделировании, проведенном ECDC, есть признаки того, что "омикрон" может вызвать более половины всех инфекций SARS-CoV-2 в Евросоюзе/Европейской экономической зоне в течение следующих нескольких месяцев", - говорится в релизе.
Женщина во время вакцинации против COVID-19 в ЮАР - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 08:00Наука
Локдаун не спасет. Чем опасен омикрон-штамм COVID-19
Предотвратить распространение нового варианта коронавируса "омикрон" невозможно, но меры в Евросоюзе необходимы для его максимального сдерживания, отмечали ранее в Еврокомиссии.
Усиление мер по отслеживанию контактов может помочь замедлить распространение этого варианта, считают в ECDC.
Временные меры в области путешествий "следует тщательно продумывать с учётом последней эпидемиологической ситуации и регулярно пересматривать по мере появления новых данных", говорится в релизе.
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Такие меры могут включать тестирование и карантин для путешественников, недавно вернувшихся из стран, где есть новый вариант вируса, говорится в релизе ECDC.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в ряде других стран, в частности, Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Канаде, Нидерландах, Австралии, Великобритании.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаВ миреЕвросоюзКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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