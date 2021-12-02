https://ria.ru/20211202/omikron-1761828322.html
В России пока не выявили заражения омикрон-штаммом, заявила Попова
В России пока не выявили заражения омикрон-штаммом, заявила Попова - РИА Новости, 02.12.2021
В России пока не выявили заражения омикрон-штаммом, заявила Попова
Штамм коронавируса "омикрон" в России пока не выявлен, меры защиты срабатывают, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:51
2021-12-02T14:51
2021-12-02T15:18
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здоровье - общество
анна попова
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омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" в России пока не выявлен, меры защиты срабатывают, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова."В Российской Федерации пока не выявлен новый штамм. Меры защиты срабатывают", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".Она напомнила, что, в частности, приезжающим в РФ иностранцам при пересечении границы необходимо предъявить отрицательный ПЦР."Не пустить "омикрон" в страну нельзя, а своевременно выявить и принять меры можно", - сказала глава Роспотребнадзора.По ее словам, российские специалисты с конца прошлой недели "провели большую работу по оценке всех последовательностей, которые есть в "омикроне", в первую очередь у тех людей, которые были за границей". "Мы попросили все НИИ максимально ускорить проведение исследований из того материала, который есть, и поэтому многие лаборатории и лаборатории Роспотребнадзора работают круглосуточно", - уточнила Попова.
https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html
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общество, здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
14:51 02.12.2021 (обновлено: 15:18 02.12.2021)
В России пока не выявили заражения омикрон-штаммом, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: в России пока не выявили заражения омикрон-штаммом
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" в России пока не выявлен, меры защиты срабатывают, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
"В Российской Федерации пока не выявлен новый штамм. Меры защиты срабатывают", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда
".
Она напомнила, что, в частности, приезжающим в РФ иностранцам при пересечении границы необходимо предъявить отрицательный ПЦР.
"Не пустить "омикрон" в страну нельзя, а своевременно выявить и принять меры можно", - сказала глава Роспотребнадзора.
По ее словам, российские специалисты с конца прошлой недели "провели большую работу по оценке всех последовательностей, которые есть в "омикроне", в первую очередь у тех людей, которые были за границей". "Мы попросили все НИИ максимально ускорить проведение исследований из того материала, который есть, и поэтому многие лаборатории и лаборатории Роспотребнадзора работают круглосуточно", - уточнила Попова.