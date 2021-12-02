https://ria.ru/20211202/omikron-1761820822.html

В Индии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Индии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 02.12.2021

В Индии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

Двое заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Индии, сообщил в четверг представитель министерства здравоохранения Лав Агарвал. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:24

2021-12-02T14:24

2021-12-02T14:34

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек – РИА Новости. Двое заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Индии, сообщил в четверг представитель министерства здравоохранения Лав Агарвал."На данный момент в стране зарегистрировано два случая штамма "омикрон". Оба случая найдены в штате Карнатака", - сказал он на брифинге.Это первый случай обнаружения этого штамма в Индии. Заболевшие – двое мужчин в возрасте 66 и 46 лет.Как отметил генеральный директор Индийского совета медицинских исследований Балрам Бхаргава, штамм "омикрон" был выявлен в результате исследований в Консорциуме по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) - консорциуме из 37 правительственных лабораторий, изучающих геном вируса.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".

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в мире, индия, юар, воз, коронавирус covid-19, новости - туризм