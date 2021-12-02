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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211202/omikron-1761820822.html
В Индии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса
В Индии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 02.12.2021
В Индии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса
Двое заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Индии, сообщил в четверг представитель министерства здравоохранения Лав Агарвал. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:24
2021-12-02T14:34
распространение коронавируса
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек – РИА Новости. Двое заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Индии, сообщил в четверг представитель министерства здравоохранения Лав Агарвал."На данный момент в стране зарегистрировано два случая штамма "омикрон". Оба случая найдены в штате Карнатака", - сказал он на брифинге.Это первый случай обнаружения этого штамма в Индии. Заболевшие – двое мужчин в возрасте 66 и 46 лет.Как отметил генеральный директор Индийского совета медицинских исследований Балрам Бхаргава, штамм "омикрон" был выявлен в результате исследований в Консорциуме по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) - консорциуме из 37 правительственных лабораторий, изучающих геном вируса.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
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в мире, индия, юар, воз, коронавирус covid-19, новости - туризм
14:24 02.12.2021 (обновлено: 14:34 02.12.2021)
 
В Индии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Индии в штате Карнатака выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтраны мира. Индия
Страны мира. Индия - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек – РИА Новости. Двое заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Индии, сообщил в четверг представитель министерства здравоохранения Лав Агарвал.
"На данный момент в стране зарегистрировано два случая штамма "омикрон". Оба случая найдены в штате Карнатака", - сказал он на брифинге.
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Это первый случай обнаружения этого штамма в Индии. Заболевшие – двое мужчин в возрасте 66 и 46 лет.
Как отметил генеральный директор Индийского совета медицинских исследований Балрам Бхаргава, штамм "омикрон" был выявлен в результате исследований в Консорциуме по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) - консорциуме из 37 правительственных лабораторий, изучающих геном вируса.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
 
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