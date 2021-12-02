https://ria.ru/20211202/omikron-1761795157.html
Омикрон-штамм в России пока не обнаружили, заявили в Роспотребнадзоре
Омикрон-штамм в России пока не обнаружили, заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 02.12.2021
Омикрон-штамм в России пока не обнаружили, заявили в Роспотребнадзоре
Штамм "омикрон" на сегодняшний день в России не выявлен, но сомнений в том, что он будет найден, нет, вопрос только когда, заявил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:51
2021-12-02T12:51
2021-12-02T13:01
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Штамм "омикрон" на сегодняшний день в России не выявлен, но сомнений в том, что он будет найден, нет, вопрос только когда, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов."По состоянию на 2 декабря штамм "омикрон" официально в РФ не выявлен, несмотря на масштабную работу по секвенированию геномов коронавируса, проводимую в стране лабораториями институтов Роспотребнадзора и некоторых иных организаций. Тем не менее, учитывая, что в мире он уже официально обнаружен в 26 странах, и это число быстро изменяется, особых сомнений в том что он будет найден и у нас, нет, вопрос только когда", - сказал Хафизов.Он отметил, что активизирована работа по тестированию граждан, прилетающих из ряда стран, на предмет выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции, все образцы, которые отмечены как положительные, направляются на дальнейшее исследование генома вируса или его важных фрагментов с помощью методов секвенирования.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, камиль хафизов, омикрон-штамм коронавируса
12:51 02.12.2021 (обновлено: 13:01 02.12.2021)
Омикрон-штамм в России пока не обнаружили, заявили в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор: омикрон-штамм в России пока не выявили, но это дело времени