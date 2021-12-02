https://ria.ru/20211202/obama-1761723857.html

Америке нашли новую Обаму

Америке нашли новую Обаму - РИА Новости, 02.12.2021

Америке нашли новую Обаму

Хотя с предыдущих президентских выборов в США прошел всего год, политические силы страны уже в полный рост готовятся к следующим, тем более что на них ожидается РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T08:00

2021-12-02T08:00

2021-12-02T08:11

политика

в мире

авторы

выборы

сша

мишель обама

хиллари клинтон

опра уинфри

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761724706_256:0:2816:1440_1920x0_80_0_0_124a27fdcf319e5d8b5b728909a91e19.jpg

Хотя с предыдущих президентских выборов в США прошел всего год, политические силы страны уже в полный рост готовятся к следующим, тем более что на них ожидается участие такого страшного для всей американской элиты конкурента, как Трамп. Вот и вчера бывший хозяин Белого дома был вынужден опровергать вброшенную в СМИ информацию, что якобы он получил положительный тест на ковид перед дебатами с Байденом.О намерении действующего президента участвовать в выборах в ноябре 2024 года заявляют и в нынешней администрации, однако поверить в это практически невозможно. Дело не в том, что сейчас рейтинг Байдена упал до 36 процентов, — просто через пару недель после новых выборов ему исполнится 82 года. Возраст сам по себе станет главным противником президента. К тому времени Трампу тоже будет немало — 78, но на фоне Байдена он уже сейчас смотрится молодцом. Так что демократам срочно нужно искать кандидата, способного остановить реванш Трампа, причем желательно определиться как можно скорее.Ведь время не ждет: через год они проиграют промежуточные выборы и потеряют контроль над конгрессом. Теоретически Трамп даже может стать спикером палаты представителей — для этого не нужно избираться в конгресс — и баллотироваться в президенты уже с поста "человека номер три". Но в любом случае демократам нужно приготовиться к тому, что выборы-2024 пройдут для них в невыгодных обстоятельствах: раскол общества только усилится, популярность Трампа не упадет, а рейтинг администрации Байдена будет крайне низким. Спасти демократов может только чудо или очень сильный кандидат в президенты. Даже не кандидат — кандидатша.Да, уже давно было решено, что президентом должна стать женщина. Но первый блин вышел даже не комом, а катастрофой для истеблишмента — Хиллари Клинтон проиграла выборы Трампу. Второй подход к снаряду тоже оказался не лучше — Камалу Харрис поставили вице-президентом к Байдену именно как будущего президента. Расчет был простой: если что случится с Джо, она заменит его до 2024 года, а при штатной ситуации станет кандидатом в президенты и выиграет следующие выборы. Но спустя год вице-президентства Харрис (на самом деле, гораздо раньше) стало ясно, что ничего не склеивается: рейтинги Камалы еще ниже, чем у Байдена, и никакого доверия даже у демократического электората к ней нет.Раскрутить Харрис в оставшиеся три года теоретически возможно, но практически невероятно. Ни ее личные качества, ни предстоящая деятельность администрации Байдена — Харрис не сулят прибылей, а вот убытков будет предостаточно. Так что нужен новый кандидат. Но где его взять?Перед прошлыми выборами у демократов было несколько видных дам. В первую очередь — сенатор Элизабет Уоррен. Но ее, как слишком левую для истеблишмента, задвинули в сторону — туда же, куда и популярного Берни Сандерса. Сделали ставку на Харрис, а она не справилась. Есть несколько заметных женщин в "банде четырех" в палате представителей — но они крайне радикальны и куда более левые, чем старшее поколение, так что просто распугают даже основных избирателей демократов. К тому же лидеру "банды" Александрии Окасио-Кортес всего 32 года, так что она не может выдвигаться в президенты.Но есть же универсальные кандидатки, популярные сами по себе, не относящиеся к политическому классу? Да, конечно. Но Опра Уинфри уже немолода, и демократы просто обречены были вспомнить о той единственной, кто у них остался, — о Мишель Обаме.Да, бывшей первой леди в 2024-м исполнится 60 лет — практически девушка на фоне остальных, включая Трампа. Она была очень популярна в качестве жены президента, а некоторые вообще считали ее реальной главой семьи — но Мишель всегда публично отвергала все предположения о возможности политической карьеры.На днях социологи из службы HarrisX и издания Hill провели опрос среди избирателей-демократов о том, кто должен был кандидатом в президенты в 2024 году, если Байден не будет баллотироваться. На первом месте оказалась Камала Харрис с 13 процентами, а на втором Мишель Обама с десятью. Все остальные кандидаты получили менее пяти процентов голосов — а ведь среди них был и популярный Берни Сандерс (ему в 2024-м будет 84), и открытый гей Пит Буттиджич, министр транспорта.То есть Мишель Обама, даже не начав никакой кампании и не занимая никаких постов, уже дышит в спину Харрис, которую отмечают просто в силу занимаемой ей должности. Нет никаких сомнений в том, что если Мишель решит баллотироваться, то ее рейтинг взлетит, она станет бесспорным фаворитом на выдвижение в 2024-м. Но нужно ли это ей самой.Конечно, нет — ведь она легко могла стать кандидатом в вице-президенты в 2020-м. Байден тогда говорил, что без колебаний выбрал бы "эту гениальную женщину" своим напарником, но сомневается в том, что ей интересна эта должность.А сама Мишель еще за год до прошлых выборов, отвечая на вопрос, каковы шансы на то, чтобы она выдвинулась в президенты, сказала, что они нулевые, потому что "это просто не для меня".Но уже тогда к ней обращались чуть ли не как к мессии: "Думали ли вы, что страна нуждается в вас и что вы действительно могли бы помочь нашей нации?"Сейчас накал будет еще сильнее: ее будут призывать спасти Америку. Если "вашингтонское болото" решит, что только Мишель сможет остановить Трампа, начнется массированная кампания по обработке и ее самой, и общественного мнения.Уходя из Белого дома, Барак Обама заявил, что "Мишель никогда не будет баллотироваться в президенты":Благоразумие — вещь, конечно, хорошая, но ощущение надвигающейся катастрофы, с которым живет американский истеблишмент, может привести к тому, что Мишель Обама все-таки даст уговорить себя "спасти Америку". Точнее, попробовать это сделать — ведь для того, чтобы победить Трампа, нужны будут чрезвычайные избирательные технологии или чудо. Первые уже один раз применили — так что теперь остается надеяться только на второе.

https://ria.ru/20211201/tramp-1761713459.html

https://ria.ru/20211119/bayden-1759691968.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210207/prezident-1596037327.html

https://ria.ru/20211121/bayden-1760025160.html

https://ria.ru/20211130/ssha-1761489756.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

политика, в мире, авторы, выборы, сша, мишель обама, хиллари клинтон, опра уинфри, александрия окасио-кортес, камала харрис