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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211201/tramp-1761713459.html
Трамп опроверг информацию о положительном тесте перед дебатами с Байденом
Трамп опроверг информацию о положительном тесте перед дебатами с Байденом - РИА Новости, 01.12.2021
Трамп опроверг информацию о положительном тесте перед дебатами с Байденом
Бывший президент США Дональд Трамп отверг утверждения о том, что он сдал положительный тест на коронавирус перед дебатами с победившим на выборах Джо Байденом... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T19:28
2021-12-01T19:28
распространение коронавируса
в мире
сша
пенсильвания
джо байден
дональд трамп
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп отверг утверждения о том, что он сдал положительный тест на коронавирус перед дебатами с победившим на выборах&nbsp; Джо Байденом в 2020 году.Как сообщили ранее СМИ, Трамп сдал положительный тест на коронавирус за три дня до первых предвыборных дебатов с Байденом в 2020 году. Это следует из книги бывшего руководителя аппарата Белого дома Марка Медоуза.Первые дебаты действующего президента США Дональда Трампа и кандидата на этот пост от демократов Джо Байдена прошли 29 сентября 2020 года. Трамп сообщил о заражении 2 октября. Согласно Белому дому, о положительном тесте было объявлено в течение часа после его получения.Медоуз заявил, что кандидатам требовалось предоставить отрицательный тест в течение 72 часов перед мероприятием, но "ничто не могло остановить (Трампа)."По словам экс-руководителя аппарата Белого дома, о первом положительном тесте стало известно 26 сентября. Тогда у Трампа было подозрение на "легкую простуду." Доктор позвонил Медоузу и сообщил о результатах, он передал новость экс-президенту.При проведении первого теста был использован набор для тестирования "старой модели", пишет Медоуз. Трамп сдал еще один тест другой системы и получил отрицательный результат.Экс-президент воспринял отрицательный тест как "разрешение действовать так, как будто ничего не произошло", но Медоуз проинструктировал людей из его ближайшего окружения "обращаться с ним так, как будто у него положительный результат."В день, когда Трамп сдал положительный тест, он участвовал в ралли в штате Пенсильвания. Экс-президент 27 и 28 сентября провел несколько мероприятий с военными и представителями деловых кругов, а также выступил на нескольких пресс-конференциях.Белый дом не сообщал, что Трамп сдал положительный и отрицательный тесты. Модератор дебатов Крис Уоллес отметил, что экс-президент не прошел тестирование перед дебатами, поскольку он поздно прибыл на мероприятие.
https://ria.ru/20211129/bayden-1761141803.html
https://ria.ru/20211201/tramp-1761571003.html
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в мире, сша, пенсильвания, джо байден, дональд трамп, коронавирус covid-19
19:28 01.12.2021
 
Трамп опроверг информацию о положительном тесте перед дебатами с Байденом

Трамп опроверг информацию о положительном тесте на COVID-19 перед дебатами с Байденом

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Gerald Herbert
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп отверг утверждения о том, что он сдал положительный тест на коронавирус перед дебатами с победившим на выборах  Джо Байденом в 2020 году.
"История о моем положительном тесте на коронавирус перед или во время первых дебатов - это фейк-ньюс. На деле, тест показал, что у меня не было коронавируса перед дебатами", - говорится в распространенном заявлении Трампа.
Как сообщили ранее СМИ, Трамп сдал положительный тест на коронавирус за три дня до первых предвыборных дебатов с Байденом в 2020 году. Это следует из книги бывшего руководителя аппарата Белого дома Марка Медоуза.
Первые дебаты действующего президента США Дональда Трампа и кандидата на этот пост от демократов Джо Байдена прошли 29 сентября 2020 года. Трамп сообщил о заражении 2 октября. Согласно Белому дому, о положительном тесте было объявлено в течение часа после его получения.
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Медоуз заявил, что кандидатам требовалось предоставить отрицательный тест в течение 72 часов перед мероприятием, но "ничто не могло остановить (Трампа)."
По словам экс-руководителя аппарата Белого дома, о первом положительном тесте стало известно 26 сентября. Тогда у Трампа было подозрение на "легкую простуду." Доктор позвонил Медоузу и сообщил о результатах, он передал новость экс-президенту.
При проведении первого теста был использован набор для тестирования "старой модели", пишет Медоуз. Трамп сдал еще один тест другой системы и получил отрицательный результат.
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Экс-президент воспринял отрицательный тест как "разрешение действовать так, как будто ничего не произошло", но Медоуз проинструктировал людей из его ближайшего окружения "обращаться с ним так, как будто у него положительный результат."
В день, когда Трамп сдал положительный тест, он участвовал в ралли в штате Пенсильвания. Экс-президент 27 и 28 сентября провел несколько мероприятий с военными и представителями деловых кругов, а также выступил на нескольких пресс-конференциях.
Белый дом не сообщал, что Трамп сдал положительный и отрицательный тесты. Модератор дебатов Крис Уоллес отметил, что экс-президент не прошел тестирование перед дебатами, поскольку он поздно прибыл на мероприятие.
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Распространение коронавирусаВ миреСШАПенсильванияДжо БайденДональд ТрампКоронавирус COVID-19
 
 
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