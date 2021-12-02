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Россияне мечтают о превращении в украинцев?
Нуланд заявила о желании россиян стать украинцами - РИА Новости, 02.12.2021
Россияне мечтают о превращении в украинцев?
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд считает, что многие россияне якобы хотят оказаться на месте украинцев. Такое заявление она РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:13
2021-12-02T15:13
2021-12-02T15:49
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд считает, что многие россияне якобы хотят оказаться на месте украинцев. Такое заявление она сделала, выступая на Киевском форуме безопасности."Многие из россиян хотели бы жить в такой стране, как у вас", — сказала Нуланд. Кроме того, по ее мнению, жители России хотели бы видеть в своей стране события, происходящие на Украине.Нуланд приняла участие в форуме накануне, ее выступление транслировалось по видеосвязи. Политик успела пригрозить России "небывалыми санкциями", а также заявила, что Америка и другие члены НАТО поддерживают Украину.
https://ria.ru/20211202/nato-1761758576.html
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в мире, украина, сша, нато, виктория нуланд, россия
15:13 02.12.2021 (обновлено: 15:49 02.12.2021)
Нуланд заявила о желании россиян стать украинцами
Замгоссекретаря США Нуланд: многие россияне хотят жить в такой стране, как Украина