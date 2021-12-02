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Россияне мечтают о превращении в украинцев?
Нуланд заявила о желании россиян стать украинцами - РИА Новости, 02.12.2021
Россияне мечтают о превращении в украинцев?
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд считает, что многие россияне якобы хотят оказаться на месте украинцев. Такое заявление она РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:13
2021-12-02T15:49
в мире
украина
сша
нато
виктория нуланд
россия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд считает, что многие россияне якобы хотят оказаться на месте украинцев. Такое заявление она сделала, выступая на Киевском форуме безопасности."Многие из россиян хотели бы жить в такой стране, как у вас", — сказала Нуланд. Кроме того, по ее мнению, жители России хотели бы видеть в своей стране события, происходящие на Украине.Нуланд приняла участие в форуме накануне, ее выступление транслировалось по видеосвязи. Политик успела пригрозить России "небывалыми санкциями", а также заявила, что Америка и другие члены НАТО поддерживают Украину.
https://ria.ru/20211202/nato-1761758576.html
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в мире, украина, сша, нато, виктория нуланд, россия
15:13 02.12.2021 (обновлено: 15:49 02.12.2021)
 
Нуланд заявила о желании россиян стать украинцами

Замгоссекретаря США Нуланд: многие россияне хотят жить в такой стране, как Украина

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд считает, что многие россияне якобы хотят оказаться на месте украинцев. Такое заявление она сделала, выступая на Киевском форуме безопасности.
"Многие из россиян хотели бы жить в такой стране, как у вас", — сказала Нуланд.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
10:08
На Западе призвали НАТО "перестать жаловаться на Россию" из-за Украины
Кроме того, по ее мнению, жители России хотели бы видеть в своей стране события, происходящие на Украине.
Нуланд приняла участие в форуме накануне, ее выступление транслировалось по видеосвязи. Политик успела пригрозить России "небывалыми санкциями", а также заявила, что Америка и другие члены НАТО поддерживают Украину.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
14:15
Лавров ответил на выкрики журналистов на встрече с Блинкеном шуткой
 
В миреУкраинаСШАНАТОВиктория НуландРоссия
 
 
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