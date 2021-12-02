17:25 02.12.2021 (обновлено: 17:49 02.12.2021)
Цена нефти Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель впервые с 23 августа
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг резко ускорили снижение и стоимость марки Brent даже опускалась ниже 66 долларов за баррель впервые с 23 августа после появления информации о намерении ОПЕК+ не отменять запланированное на январь увеличение добычи, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.41 мск февральские фьючерсы на нефть марки Brent падали в цене на 0,99% - до 68,19 доллара за баррель. При этом в 17.02 мск показатель опустился ниже 67 долларов впервые с 23 августа, а уже в следующую минуту - ниже 66 долларов, также впервые с 23 августа. Январские фьючерсы WTI на 17.41 мск дешевели на 1,08% - до 64,86 доллара за баррель.
Сообщения с заседания ОПЕК+ сначала пришли неофициальные, со ссылкой на источники. В частности, агентство Блумберг написало, что Россия предлагает нарастить добычу на плановые 400 тысяч баррелей в сутки, а позднее источник в одной из делегаций сообщил РИА Новости, что ОПЕК+ решил сохранить текущую стратегию альянса и увеличить добычу нефти в январе на плановые 400 тысяч баррелей в сутки.
На фоне сообщений о решениях ОПЕК+ обе марки нефти дешевели в моменте более чем на 4%, затем темпы снижения замедлились. Причем после подтверждения в официальном коммюнике информации о планах альянса не отменять рост добычи котировки еще улучшились.
Обсуждения ОПЕК+ прошли на фоне новой волны опасений по поводу коронавируса, поскольку штамм "омикрон" представляет значительную неопределенность для рынков. С одной стороны, южноафриканский штамм, вероятно, более устойчив к вакцинам, и ряд стран ужесточает транспортные ограничения. При этом доказательств того, что штамм из ЮАР вызывает более тяжелое течение заболевания, нет.
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