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https://ria.ru/20211202/navalnyy-1761752720.html
Навальный выплатил штраф в 850 тысяч рублей за клевету на ветерана
Навальный выплатил штраф в 850 тысяч рублей за клевету на ветерана - РИА Новости, 02.12.2021
Навальный выплатил штраф в 850 тысяч рублей за клевету на ветерана
Алексей Навальный выплатил штраф в 850 тысяч рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T09:22
2021-12-02T09:22
происшествия
алексей навальный
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Алексей Навальный выплатил штраф в 850 тысяч рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева."Навальный полностью выплатил штраф", - сказала она.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. По итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей при максимуме в миллион.Бабушкинский суд Москвы в конце апреля утвердил штраф, защита подала кассационную жалобу на приговор, дата ее рассмотрения пока не назначена.Новый приговор не отразился на сроке его заключения с учетом решения суда по "Ив Роше", поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы. Таким образом, блогеру предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Сейчас Навальный отбывает наказание в колонии.
https://ria.ru/20210222/artemenko-1598488401.html
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происшествия, алексей навальный, россия
09:22 02.12.2021
 
Навальный выплатил штраф в 850 тысяч рублей за клевету на ветерана

Навальный выплатил штраф в 850 тысяч рублей за клевету на ветерана войны Игната Артеменко

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБлогер Алексей Навальный
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Алексей Навальный выплатил штраф в 850 тысяч рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.
"Навальный полностью выплатил штраф", - сказала она.
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. По итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей при максимуме в миллион.
Бабушкинский суд Москвы в конце апреля утвердил штраф, защита подала кассационную жалобу на приговор, дата ее рассмотрения пока не назначена.
Новый приговор не отразился на сроке его заключения с учетом решения суда по "Ив Роше", поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы. Таким образом, блогеру предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет.
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22 февраля, 08:00
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Сейчас Навальный отбывает наказание в колонии.
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Бабушкинского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 12:49
Навальный назвал дело о клевете на ветерана подделкой
 
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