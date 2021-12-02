https://ria.ru/20211202/navalnyy-1761752720.html

Навальный выплатил штраф в 850 тысяч рублей за клевету на ветерана

Навальный выплатил штраф в 850 тысяч рублей за клевету на ветерана - РИА Новости, 02.12.2021

Навальный выплатил штраф в 850 тысяч рублей за клевету на ветерана

Алексей Навальный выплатил штраф в 850 тысяч рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T09:22

2021-12-02T09:22

2021-12-02T09:22

происшествия

алексей навальный

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Алексей Навальный выплатил штраф в 850 тысяч рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева."Навальный полностью выплатил штраф", - сказала она.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. По итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей при максимуме в миллион.Бабушкинский суд Москвы в конце апреля утвердил штраф, защита подала кассационную жалобу на приговор, дата ее рассмотрения пока не назначена.Новый приговор не отразился на сроке его заключения с учетом решения суда по "Ив Роше", поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы. Таким образом, блогеру предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Сейчас Навальный отбывает наказание в колонии.

https://ria.ru/20210222/artemenko-1598488401.html

https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730462253.html

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происшествия, алексей навальный, россия