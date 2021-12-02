https://ria.ru/20211202/naumov-1761822351.html

Режиссера Владимира Наумова похоронили на Новодевичьем кладбище

Режиссера Владимира Наумова похоронили на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 02.12.2021

Режиссера Владимира Наумова похоронили на Новодевичьем кладбище

Режиссера Владимира Наумова похоронили в четверг на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в окружении семьи. Наумов скончался 29 ноября на 94-м... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:29

2021-12-02T14:29

2021-12-02T14:29

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Режиссера Владимира Наумова похоронили в четверг на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в окружении семьи. Наумов скончался 29 ноября на 94-м году жизни."Закончено захоронение", - сказал собеседник агентства. Ранее ответственный секретарь Союза кинематографистов РФ сказал РИА Новости, что прощание с режиссером пройдет в кругу семьи по желанию близких.Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде в кинематографической семье. В 1952 году Наумов окончил режиссерский факультет ВГИКа. Вместе с Александром Аловым работал над множеством фильмов, в частности, "Тревожная молодость" (1954), "Павел Корчагин" (1956), "Ветер", (1958), "Бег" (1970). Их совместная работа "Тегеран-43" в 1980 году получила Главный приз Всесоюзного фестиваля и "Золотой приз" на Международном кинофестивале в Москве. Последней общей картиной двух режиссеров стала экранизация романа Юрия Бондарева "Берег" (1983).Также Наумов снял фильмы "Выбор" (1987), "Закон" (1989), "Десять лет без права переписки"(1990), "Белый праздник" (1994), "Часы без стрелок" (другое название "Сон белой собаки. Тайна Нардо", (2001), "Джоконда на асфальте" (2007).С 1963 года руководил творческим объединением киностудии "Мосфильм". С 1987 года он являлся генеральным директором киностудии "Союз Навона". С 2002 года был президентом Национальной Академии кинематографических наук и искусств. В 1980-2000 годах преподавал во ВГИКе. В 1983 году Наумову было присвоено звание Народный артист СССР.Более 40 лет режиссер был женат на актрисе Наталии Белохвостиковой.

https://ria.ru/20211129/naumov-1761326197.html

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общество, мосфильм, москва, вгик, владимир наумов, кино и сериалы, культура