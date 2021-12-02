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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211202/naumov-1761822351.html
Режиссера Владимира Наумова похоронили на Новодевичьем кладбище
Режиссера Владимира Наумова похоронили на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 02.12.2021
Режиссера Владимира Наумова похоронили на Новодевичьем кладбище
Режиссера Владимира Наумова похоронили в четверг на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в окружении семьи. Наумов скончался 29 ноября на 94-м... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T14:29
2021-12-02T14:29
культура
общество
мосфильм
москва
вгик
владимир наумов
кино и сериалы
культура
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Режиссера Владимира Наумова похоронили в четверг на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в окружении семьи. Наумов скончался 29 ноября на 94-м году жизни."Закончено захоронение", - сказал собеседник агентства. Ранее ответственный секретарь Союза кинематографистов РФ сказал РИА Новости, что прощание с режиссером пройдет в кругу семьи по желанию близких.Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде в кинематографической семье. В 1952 году Наумов окончил режиссерский факультет ВГИКа. Вместе с Александром Аловым работал над множеством фильмов, в частности, "Тревожная молодость" (1954), "Павел Корчагин" (1956), "Ветер", (1958), "Бег" (1970). Их совместная работа "Тегеран-43" в 1980 году получила Главный приз Всесоюзного фестиваля и "Золотой приз" на Международном кинофестивале в Москве. Последней общей картиной двух режиссеров стала экранизация романа Юрия Бондарева "Берег" (1983).Также Наумов снял фильмы "Выбор" (1987), "Закон" (1989), "Десять лет без права переписки"(1990), "Белый праздник" (1994), "Часы без стрелок" (другое название "Сон белой собаки. Тайна Нардо", (2001), "Джоконда на асфальте" (2007).С 1963 года руководил творческим объединением киностудии "Мосфильм". С 1987 года он являлся генеральным директором киностудии "Союз Навона". С 2002 года был президентом Национальной Академии кинематографических наук и искусств. В 1980-2000 годах преподавал во ВГИКе. В 1983 году Наумову было присвоено звание Народный артист СССР.Более 40 лет режиссер был женат на актрисе Наталии Белохвостиковой.
https://ria.ru/20211129/naumov-1761326197.html
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общество, мосфильм, москва, вгик, владимир наумов, кино и сериалы, культура
14:29 02.12.2021
 
Режиссера Владимира Наумова похоронили на Новодевичьем кладбище

Режиссера Владимира Наумова, умершего 29 ноября, похоронили на Новодевичьем кладбище

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРежиссер Владимир Наумов
Режиссер Владимир Наумов - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Режиссера Владимира Наумова похоронили в четверг на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили РИА Новости в окружении семьи. Наумов скончался 29 ноября на 94-м году жизни.
"Закончено захоронение", - сказал собеседник агентства. Ранее ответственный секретарь Союза кинематографистов РФ сказал РИА Новости, что прощание с режиссером пройдет в кругу семьи по желанию близких.
Председатель Союза кинематографистов России, президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков и кинорежиссёр Владимир Наумов на Московском культурном форуме 2016 в Центральном выставочном зале Манеж в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 19:00Культура
Наумов был блестящим, рисковым человеком, считает Михалков
Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде в кинематографической семье. В 1952 году Наумов окончил режиссерский факультет ВГИКа. Вместе с Александром Аловым работал над множеством фильмов, в частности, "Тревожная молодость" (1954), "Павел Корчагин" (1956), "Ветер", (1958), "Бег" (1970). Их совместная работа "Тегеран-43" в 1980 году получила Главный приз Всесоюзного фестиваля и "Золотой приз" на Международном кинофестивале в Москве. Последней общей картиной двух режиссеров стала экранизация романа Юрия Бондарева "Берег" (1983).
Также Наумов снял фильмы "Выбор" (1987), "Закон" (1989), "Десять лет без права переписки"(1990), "Белый праздник" (1994), "Часы без стрелок" (другое название "Сон белой собаки. Тайна Нардо", (2001), "Джоконда на асфальте" (2007).
Режиссер Владимир Наумов на открытии 36-го Московского Международного Кинофестиваля в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 17:01Культура
"Мой мир — это мир кино": не стало Владимира Наумова
С 1963 года руководил творческим объединением киностудии "Мосфильм". С 1987 года он являлся генеральным директором киностудии "Союз Навона". С 2002 года был президентом Национальной Академии кинематографических наук и искусств. В 1980-2000 годах преподавал во ВГИКе. В 1983 году Наумову было присвоено звание Народный артист СССР.
Более 40 лет режиссер был женат на актрисе Наталии Белохвостиковой.
 
КультураОбществоМосфильмМоскваВГИКВладимир НаумовКино и сериалыКультура
 
 
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