https://ria.ru/20211202/nato-1761803373.html

Столтенберг рассказал о действиях НАТО в случае "вторжения" Москвы в Киев

Столтенберг рассказал о действиях НАТО в случае "вторжения" Москвы в Киев - РИА Новости, 02.12.2021

Столтенберг рассказал о действиях НАТО в случае "вторжения" Москвы в Киев

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможном военном ответе на "вторжение РФ" на Украину, заявил, что Киев не входит в альянс, а значит не имеет... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:19

2021-12-02T13:19

2021-12-02T13:19

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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможном военном ответе на "вторжение РФ" на Украину, заявил, что Киев не входит в альянс, а значит не имеет таких же гарантий безопасности, как его члены.Как сообщает американский канал CNN, Столтенберг, отвечая в интервью на вопрос о возможном военном ответе в случае вторжения РФ на Украину, заявил, что "Украина - не член НАТО, поэтому у нее нет таких же гарантий безопасности, как у членов НАТО, которые обязаны защищать друг друга, если нападут на одного из них".При этом Столтенберг считает, что у Украины есть шанс стать членом альянса.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В РФ не раз опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Президент России Владимир Путин ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину.

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в мире, украина, киев, йенс столтенберг, владимир путин, дмитрий песков, нато, ситуация в днр и лнр, россия