https://ria.ru/20211202/moskva-1761897372.html

Москва осознает последствия в случае агрессии против Киева, заявил Блинкен

Москва осознает последствия в случае агрессии против Киева, заявил Блинкен - РИА Новости, 02.12.2021

Москва осознает последствия в случае агрессии против Киева, заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Москве "хорошо известен" спектр возможных последствий, которые наступят в случае агрессии против Украины. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T18:18

2021-12-02T18:18

2021-12-02T18:19

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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Москве "хорошо известен" спектр возможных последствий, которые наступят в случае агрессии против Украины."Я был откровенен, что будут серьезные последствия за российскую агрессию в отношении Украины, включая значительные экономические меры, от которых мы воздерживались в прошлом... Думаю, что Москва очень хорошо знает о том, что возможно", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам прошедших на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761694163.html

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