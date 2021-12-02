https://ria.ru/20211202/moskva-1761748975.html

К 80-летию битвы за Москву на столичных бульварах открыли фотовыставки

К 80-летию битвы за Москву на столичных бульварах открыли фотовыставки - РИА Новости, 02.12.2021

К 80-летию битвы за Москву на столичных бульварах открыли фотовыставки

Уличные фотовыставки к 80-летию битвы за Москву открылись на бульварах и в парках города, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T08:39

2021-12-02T08:39

2021-12-02T10:04

общество

москва

великая отечественная война (1941-1945)

наталья сергунина

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Уличные фотовыставки к 80-летию битвы за Москву открылись на бульварах и в парках города, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина."К 80-летию битвы за Москву в столице открылось сразу несколько уличных выставок. Посмотреть редкие архивные снимки можно до 20 декабря в парках "Красная Пресня", "Фили", в Таганском парке и на Никитском бульваре. Еще одна экспозиция появится на Страстном бульваре, она будет работать с 5 декабря по 10 января", - приводятся слова Сергуниной на сайте мэра.Так, на Никитском можно увидеть фотографии, на которых запечатлены принятие присяги у стен Кремля и строительство заградительных сооружений, работа на оборонных предприятиях и установка противотанковых ежей. На снимках также показаны проход военной техники и пеших расчетов по Красной площади во время военного парада 7 ноября 1941 года. А, например, в Таганском можно увидеть уникальные фотографии построения ополченцев в Москве."В сражениях за Москву 1941 года наши отцы и деды показали врагу, что советский народ не одолеть. И было важным подготовить такие выставки и рассказать о подвиге москвичей и советских солдат в годы войны", - приводятся на сайте слова председателя столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой.Битва за Москву - это совокупность оборонительных и наступательных операций советских войск в Великой Отечественной войне, проведенных с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года на западном стратегическом направлении с целью обороны Москвы и Центрального промышленного района, разгрома угрожавших им ударных группировок немецких войск. Переломным для жизни города и страны стало 5 декабря 1941 года, когда началось контрнаступление советских войск.

https://ria.ru/20210930/moskva-1750017936.html

москва

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общество, москва, великая отечественная война (1941-1945), наталья сергунина