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К 80-летию битвы за Москву на столичных бульварах открыли фотовыставки
К 80-летию битвы за Москву на столичных бульварах открыли фотовыставки - РИА Новости, 02.12.2021
К 80-летию битвы за Москву на столичных бульварах открыли фотовыставки
Уличные фотовыставки к 80-летию битвы за Москву открылись на бульварах и в парках города, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T08:39
2021-12-02T10:04
общество
москва
великая отечественная война (1941-1945)
наталья сергунина
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Уличные фотовыставки к 80-летию битвы за Москву открылись на бульварах и в парках города, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина."К 80-летию битвы за Москву в столице открылось сразу несколько уличных выставок. Посмотреть редкие архивные снимки можно до 20 декабря в парках "Красная Пресня", "Фили", в Таганском парке и на Никитском бульваре. Еще одна экспозиция появится на Страстном бульваре, она будет работать с 5 декабря по 10 января", - приводятся слова Сергуниной на сайте мэра.Так, на Никитском можно увидеть фотографии, на которых запечатлены принятие присяги у стен Кремля и строительство заградительных сооружений, работа на оборонных предприятиях и установка противотанковых ежей. На снимках также показаны проход военной техники и пеших расчетов по Красной площади во время военного парада 7 ноября 1941 года. А, например, в Таганском можно увидеть уникальные фотографии построения ополченцев в Москве."В сражениях за Москву 1941 года наши отцы и деды показали врагу, что советский народ не одолеть. И было важным подготовить такие выставки и рассказать о подвиге москвичей и советских солдат в годы войны", - приводятся на сайте слова председателя столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой.Битва за Москву - это совокупность оборонительных и наступательных операций советских войск в Великой Отечественной войне, проведенных с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года на западном стратегическом направлении с целью обороны Москвы и Центрального промышленного района, разгрома угрожавших им ударных группировок немецких войск. Переломным для жизни города и страны стало 5 декабря 1941 года, когда началось контрнаступление советских войск.
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общество, москва, великая отечественная война (1941-1945), наталья сергунина
08:39 02.12.2021 (обновлено: 10:04 02.12.2021)
 
К 80-летию битвы за Москву на столичных бульварах открыли фотовыставки

Уличные фотовыставки к 80-летию битвы за Москву открылись на бульварах и в парках города

© РИА Новости / Перейти в фотобанкКонтрнаступление советских войск в битве под Москвой 5 декабря 1941 года. Кадр из документального фильма "Разгром немецко-фашистских войск под Москвой"
Контрнаступление советских войск в битве под Москвой 5 декабря 1941 года. Кадр из документального фильма Разгром немецко-фашистских войск под Москвой - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Уличные фотовыставки к 80-летию битвы за Москву открылись на бульварах и в парках города, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
"К 80-летию битвы за Москву в столице открылось сразу несколько уличных выставок. Посмотреть редкие архивные снимки можно до 20 декабря в парках "Красная Пресня", "Фили", в Таганском парке и на Никитском бульваре. Еще одна экспозиция появится на Страстном бульваре, она будет работать с 5 декабря по 10 января", - приводятся слова Сергуниной на сайте мэра.
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Битва за Москву, которая изменила ход войны
Так, на Никитском можно увидеть фотографии, на которых запечатлены принятие присяги у стен Кремля и строительство заградительных сооружений, работа на оборонных предприятиях и установка противотанковых ежей. На снимках также показаны проход военной техники и пеших расчетов по Красной площади во время военного парада 7 ноября 1941 года. А, например, в Таганском можно увидеть уникальные фотографии построения ополченцев в Москве.
"В сражениях за Москву 1941 года наши отцы и деды показали врагу, что советский народ не одолеть. И было важным подготовить такие выставки и рассказать о подвиге москвичей и советских солдат в годы войны", - приводятся на сайте слова председателя столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой.
Битва за Москву - это совокупность оборонительных и наступательных операций советских войск в Великой Отечественной войне, проведенных с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года на западном стратегическом направлении с целью обороны Москвы и Центрального промышленного района, разгрома угрожавших им ударных группировок немецких войск. Переломным для жизни города и страны стало 5 декабря 1941 года, когда началось контрнаступление советских войск.
 
ОбществоМоскваВеликая Отечественная война (1941-1945)Наталья Сергунина
 
 
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