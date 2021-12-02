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В Москве протестируют комплекс для реабилитации детей с мышечными травмами
В Москве протестируют комплекс для реабилитации детей с мышечными травмами - РИА Новости, 02.12.2021
В Москве протестируют комплекс для реабилитации детей с мышечными травмами
Московский центр инновационных технологий в здравоохранении протестирует комплекс для реабилитации детей от семи до 16 лет после скелетно-мышечных травм,... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T08:27
2021-12-02T08:27
общество
москва
вячеслав шуленин
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Московский центр инновационных технологий в здравоохранении протестирует комплекс для реабилитации детей от семи до 16 лет после скелетно-мышечных травм, сообщается на сайте мэра столицы."Мы тестируем инновационную систему, которая позволит повысить эффективность реабилитации детей и подростков со скелетно-мышечными травмами, - комплекс Habilect. Помимо того что новая технология позволит систематизировать данные о пациентах для удобства врача, элементы геймификации в ней помогут лучше вовлечь детей в процесс восстановления после серьезных травм. Мы надеемся, что результаты пилотного исследования позволят реабилитации стать более доступной", - приводятся в сообщении слова генерального директора Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслава Шуленина.Отмечается, что система реабилитации Habilect - это аппаратно-программный комплекс, состоящий из портативного компьютера с камерой и экрана, где в режиме реального времени демонстрируются задания для пациента и текущие показатели, необходимые врачу. Медики смогут оценить баланс походки и нагрузки на суставы, а дети будут легче воспринимать процесс лечения благодаря играм."Пилотное исследование позволит оценить перспективы внедрения комплекса в медицинских организациях Москвы, увеличить доступность медицинской и систематизировать данные о двигательной реабилитации за счет объективных измеримых показателей эффективности", - подчеркивается в сообщении.По словам главного детского реабилитолога Москвы, первого замдиректора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Светланы Валиуллиной, за 2019 год в Москве травмы опорно-двигательного аппарата получили около 400 тысяч детей. Ежегодно более двух тысяч детей получают неосложненные компрессионные переломы позвоночника, практически каждый второй ребенок в стране в возрасте от семи до 17 лет имеет нарушение осанки.
https://ria.ru/20211129/vaktsina-1761341386.html
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общество, москва, вячеслав шуленин
08:27 02.12.2021
 
В Москве протестируют комплекс для реабилитации детей с мышечными травмами

В Москве протестируют комплекс для реабилитации детей со скелетно-мышечными травмами

© РИА Новости / Александр КряжевДетская городская клиническая больница
Детская городская клиническая больница - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Московский центр инновационных технологий в здравоохранении протестирует комплекс для реабилитации детей от семи до 16 лет после скелетно-мышечных травм, сообщается на сайте мэра столицы.
"Мы тестируем инновационную систему, которая позволит повысить эффективность реабилитации детей и подростков со скелетно-мышечными травмами, - комплекс Habilect. Помимо того что новая технология позволит систематизировать данные о пациентах для удобства врача, элементы геймификации в ней помогут лучше вовлечь детей в процесс восстановления после серьезных травм. Мы надеемся, что результаты пилотного исследования позволят реабилитации стать более доступной", - приводятся в сообщении слова генерального директора Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслава Шуленина.
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Отмечается, что система реабилитации Habilect - это аппаратно-программный комплекс, состоящий из портативного компьютера с камерой и экрана, где в режиме реального времени демонстрируются задания для пациента и текущие показатели, необходимые врачу. Медики смогут оценить баланс походки и нагрузки на суставы, а дети будут легче воспринимать процесс лечения благодаря играм.
"Пилотное исследование позволит оценить перспективы внедрения комплекса в медицинских организациях Москвы, увеличить доступность медицинской и систематизировать данные о двигательной реабилитации за счет объективных измеримых показателей эффективности", - подчеркивается в сообщении.
По словам главного детского реабилитолога Москвы, первого замдиректора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Светланы Валиуллиной, за 2019 год в Москве травмы опорно-двигательного аппарата получили около 400 тысяч детей. Ежегодно более двух тысяч детей получают неосложненные компрессионные переломы позвоночника, практически каждый второй ребенок в стране в возрасте от семи до 17 лет имеет нарушение осанки.
 
ОбществоМоскваВячеслав Шуленин
 
 
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