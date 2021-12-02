https://ria.ru/20211202/mintsifry-1761886445.html

Минцифры предложил ввести электронный кадровый документооборот на госслужбе

Минцифры предложил ввести электронный кадровый документооборот на госслужбе - РИА Новости, 02.12.2021

Минцифры предложил ввести электронный кадровый документооборот на госслужбе

Минцифры РФ предлагает ввести электронный кадровый документооборот на госслужбе, который в настоящее время нормативно не закреплен, соответствующий проект... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:41

2021-12-02T17:41

2021-12-02T17:41

общество

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

электронный документооборот

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает ввести электронный кадровый документооборот на госслужбе, который в настоящее время нормативно не закреплен, соответствующий проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Как указано в записке, в настоящее время возможность ведения кадрового электронного документооборота в госорганах нормативно не закреплена, и оформление кадровых документов осуществляется на бумажных носителях.Как указывает Минцифры в своем официальном Telegram-канале, законопроект сохраняет возможность вести документооборот на бумажном носителе. Как отмечает министерство, личные дела гражданских служащих в перспективе будут вестись полностью в электронном виде.В пояснительной записке к документу говорится, что предложенная Минцифры инициатива направлена, в частности, на создание единого кадрового информационного пространства в системе госслужбы и оптимизацию работы кадровых служб госорганов. Кроме того, предполагается, что законопроект позволит сократить число ошибок при документообороте и автоматизировать контроль за прохождением документов.

https://ria.ru/20211123/mintsifry-1760337055.html

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общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), электронный документооборот, россия