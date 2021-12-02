Минцифры предложил ввести электронный кадровый документооборот на госслужбе
В Минцифры предложили ввести электронный кадровый документооборот на госслужбе
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает ввести электронный кадровый документооборот на госслужбе, который в настоящее время нормативно не закреплен, соответствующий проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Проект федерального закона … предусматривает внедрение кадрового электронного документооборота на государственной гражданской службе Российской Федерации в целях реализации задач, определенных государственной программой Российской Федерации "Информационное общество", - говорится в пояснительной записке к документу.
Как указано в записке, в настоящее время возможность ведения кадрового электронного документооборота в госорганах нормативно не закреплена, и оформление кадровых документов осуществляется на бумажных носителях.
Как указывает Минцифры в своем официальном Telegram-канале, законопроект сохраняет возможность вести документооборот на бумажном носителе. Как отмечает министерство, личные дела гражданских служащих в перспективе будут вестись полностью в электронном виде.
В пояснительной записке к документу говорится, что предложенная Минцифры инициатива направлена, в частности, на создание единого кадрового информационного пространства в системе госслужбы и оптимизацию работы кадровых служб госорганов. Кроме того, предполагается, что законопроект позволит сократить число ошибок при документообороте и автоматизировать контроль за прохождением документов.
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