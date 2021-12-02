Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211202/mintsifry-1761886445.html
Минцифры предложил ввести электронный кадровый документооборот на госслужбе
Минцифры предложил ввести электронный кадровый документооборот на госслужбе - РИА Новости, 02.12.2021
Минцифры предложил ввести электронный кадровый документооборот на госслужбе
Минцифры РФ предлагает ввести электронный кадровый документооборот на госслужбе, который в настоящее время нормативно не закреплен, соответствующий проект... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:41
2021-12-02T17:41
общество
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
электронный документооборот
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148291/98/1482919847_0:141:3829:2294_1920x0_80_0_0_7823b723363a97737a666d3494875abc.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает ввести электронный кадровый документооборот на госслужбе, который в настоящее время нормативно не закреплен, соответствующий проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Как указано в записке, в настоящее время возможность ведения кадрового электронного документооборота в госорганах нормативно не закреплена, и оформление кадровых документов осуществляется на бумажных носителях.Как указывает Минцифры в своем официальном Telegram-канале, законопроект сохраняет возможность вести документооборот на бумажном носителе. Как отмечает министерство, личные дела гражданских служащих в перспективе будут вестись полностью в электронном виде.В пояснительной записке к документу говорится, что предложенная Минцифры инициатива направлена, в частности, на создание единого кадрового информационного пространства в системе госслужбы и оптимизацию работы кадровых служб госорганов. Кроме того, предполагается, что законопроект позволит сократить число ошибок при документообороте и автоматизировать контроль за прохождением документов.
https://ria.ru/20211123/mintsifry-1760337055.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148291/98/1482919847_291:0:3536:2434_1920x0_80_0_0_74815719ed5e299bf02f660800e2bf17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), электронный документооборот, россия
17:41 02.12.2021
 
Минцифры предложил ввести электронный кадровый документооборот на госслужбе

В Минцифры предложили ввести электронный кадровый документооборот на госслужбе

© Fotolia / Francois DoisnelКомпьютеры в офисе
Компьютеры в офисе - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Fotolia / Francois Doisnel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает ввести электронный кадровый документооборот на госслужбе, который в настоящее время нормативно не закреплен, соответствующий проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Проект федерального закона … предусматривает внедрение кадрового электронного документооборота на государственной гражданской службе Российской Федерации ‎в целях реализации задач, определенных государственной программой Российской Федерации "Информационное общество", - говорится в пояснительной записке к документу.
Как указано в записке, в настоящее время возможность ведения кадрового электронного документооборота в госорганах нормативно не закреплена, и оформление кадровых документов осуществляется на бумажных носителях.
Как указывает Минцифры в своем официальном Telegram-канале, законопроект сохраняет возможность вести документооборот на бумажном носителе. Как отмечает министерство, личные дела гражданских служащих в перспективе будут вестись полностью в электронном виде.
В пояснительной записке к документу говорится, что предложенная Минцифры инициатива направлена, в частности, на создание единого кадрового информационного пространства в системе госслужбы и оптимизацию работы кадровых служб госорганов. Кроме того, предполагается, что законопроект позволит сократить число ошибок при документообороте и автоматизировать контроль за прохождением документов.
Максут Шадаев на заседании - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 14:00
Минцифры представит план создания "маркетплейса данных"
 
ОбществоТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Электронный документооборотРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ
02:44"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетов
02:35Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
02:25На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
02:20Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
02:20Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
02:04Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
01:55Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане
01:50На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"
01:35Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"
01:21Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
01:15Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
01:15В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу
00:57СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
00:53НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
00:18МИД Словакии заявил о готовности к диалогу с Россией
23:50Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy
23:50Спасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после лечения
23:41Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
23:34Блогер Варламов заявил, что попал в полицию в Либерии
Лента новостейМолния
Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетовПрезидент Бразилии принял приглашение Путина посетить РоссиюНа Украине заявили, что Лукашенко объявил войну КиевуАвтоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимойХандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в АфганистанеНа Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в ЛиберииМинобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под МосквойВ Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасуСМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинированНАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 годаМИД Словакии заявил о готовности к диалогу с РоссиейРоскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки EtsyСпасенную летом нерпу выпустили в Ладожское озеро после леченияРоссия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене визБлогер Варламов заявил, что попал в полицию в Либерии