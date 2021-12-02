https://ria.ru/20211202/mintsifry-1761852988.html

В Минцифры рассказали о тестировании системы верификации звонков

В Минцифры рассказали о тестировании системы верификации звонков - РИА Новости, 02.12.2021

В Минцифры рассказали о тестировании системы верификации звонков

"Большая четверка" операторов в РФ (МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2) создала и тестирует свою систему верификации звонков; чтобы система хорошо функционировала, РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:10

2021-12-02T16:10

2021-12-02T16:10

технологии

мтс

мегафон

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

билайн

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Большая четверка" операторов в РФ (МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2) создала и тестирует свою систему верификации звонков; чтобы система хорошо функционировала, к ней должны быть подключены все действующие российские операторы, приводит пресс-служба министерства слова директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимира Бенгина.Он отметил, что телефонное мошенничество является чувствительной темой, отчеты и планы изучают не только те, кто с ним борется, но и те, кто "помогает ему развиваться". Кроме того, Бенгин привел цифры, согласно которым, каждый двадцатый вызов с неизвестного номера - это звонок мошенника, 90% банковского мошенничества - телефонное, а девять из десяти звонков происходят с подменой номера.Директор департамента обеспечения кибербезопасности сказал, что на данный момент прорабатывается вопрос административного наказания для операторов, которые "приземляют" у себя вызов и, таким образом, становятся соучастниками мошенничества, для этого необходимо настроить автоматический поиск оператора, допустившего подмену номера.

https://ria.ru/20211201/sayt-1761560648.html

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технологии, мтс, мегафон, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), билайн, россия