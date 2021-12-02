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В Минцифры рассказали о тестировании системы верификации звонков
В Минцифры рассказали о тестировании системы верификации звонков - РИА Новости, 02.12.2021
В Минцифры рассказали о тестировании системы верификации звонков
"Большая четверка" операторов в РФ (МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2) создала и тестирует свою систему верификации звонков; чтобы система хорошо функционировала, РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:10
2021-12-02T16:10
технологии
мтс
мегафон
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
билайн
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Большая четверка" операторов в РФ (МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2) создала и тестирует свою систему верификации звонков; чтобы система хорошо функционировала, к ней должны быть подключены все действующие российские операторы, приводит пресс-служба министерства слова директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимира Бенгина.Он отметил, что телефонное мошенничество является чувствительной темой, отчеты и планы изучают не только те, кто с ним борется, но и те, кто "помогает ему развиваться". Кроме того, Бенгин привел цифры, согласно которым, каждый двадцатый вызов с неизвестного номера - это звонок мошенника, 90% банковского мошенничества - телефонное, а девять из десяти звонков происходят с подменой номера.Директор департамента обеспечения кибербезопасности сказал, что на данный момент прорабатывается вопрос административного наказания для операторов, которые "приземляют" у себя вызов и, таким образом, становятся соучастниками мошенничества, для этого необходимо настроить автоматический поиск оператора, допустившего подмену номера.
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технологии, мтс, мегафон, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), билайн, россия
16:10 02.12.2021
 
В Минцифры рассказали о тестировании системы верификации звонков

Минцифры: "большая четверка" операторов тестирует собственную систему верификации звонков

© Иллюстрация РИА НовостиОператоры сотовой связи: МТС, Билай и Мегафон
Операторы сотовой связи: МТС, Билай и Мегафон - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Иллюстрация РИА Новости
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Большая четверка" операторов в РФ (МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2) создала и тестирует свою систему верификации звонков; чтобы система хорошо функционировала, к ней должны быть подключены все действующие российские операторы, приводит пресс-служба министерства слова директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимира Бенгина.
"Обычно операторы сами приходят в Минцифры и жалуются на мошенников. Такие звонки наносят удар по репутации операторов. Чтобы обезопасить своих абонентов, "большая четверка" операторов создала и успешно тестирует собственную систему верификации звонков. Для безупречной работы системы к ней должны быть подключены все действующие российские операторы. Сейчас их больше тысячи", - сказал Бенгин.
Он отметил, что телефонное мошенничество является чувствительной темой, отчеты и планы изучают не только те, кто с ним борется, но и те, кто "помогает ему развиваться". Кроме того, Бенгин привел цифры, согласно которым, каждый двадцатый вызов с неизвестного номера - это звонок мошенника, 90% банковского мошенничества - телефонное, а девять из десяти звонков происходят с подменой номера.
Директор департамента обеспечения кибербезопасности сказал, что на данный момент прорабатывается вопрос административного наказания для операторов, которые "приземляют" у себя вызов и, таким образом, становятся соучастниками мошенничества, для этого необходимо настроить автоматический поиск оператора, допустившего подмену номера.
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