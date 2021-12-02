https://ria.ru/20211202/maska-1761749342.html
Дед Мороз рассказал, почему не носит маску
Дед Мороз рассказал, почему не носит маску - РИА Новости, 02.12.2021
Дед Мороз рассказал, почему не носит маску
Дед Мороз из московской усадьбы рассказал в интервью РИА Новости, что занимается спортом и ест натуральные продукты для защиты от вирусов. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T08:47
2021-12-02T08:47
2021-12-02T10:25
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Дед Мороз из московской усадьбы рассказал в интервью РИА Новости, что занимается спортом и ест натуральные продукты для защиты от вирусов."Мне уже столько лет, я уже от всех вирусов давно отвык. Исключительно все натуральное, поэтому стараюсь держаться в тонусе, спортом занимаюсь, это самое главное. Надо всем заниматься спортом, и ничего к тебе не пристанет", - рассказал Дед Мороз, отвечая на вопрос, соблюдает ли он правила безопасности в связи с коронавирусом.Отвечая на вопрос, носит ли он маску, волшебник ответил: "У меня такие усы, такая борода - никакая маска не нужна".Он также добавил, что для поддержания здоровья, прежде всего, нужно меньше волноваться."Это самое главное. Воздухом дышать, спортом заниматься, не ссориться с людьми. Главное, чтобы с добротой к каждому человеку. И они тогда к тебе с той же добротой. Отсюда и жизнь продолжается. Смотрю, на Кавказе, в горах, где горный свежий воздух, там люди по-доброму друг к другу относятся, там меньше ста лет мало кто живет", - рассказал Дед Мороз.
https://ria.ru/20211201/tatarstan-1761585365.html
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"Спортом занимаюсь" – Дед Мороз рассказал, как защищается от вирусов
Дед Мороз из московской усадьбы рассказал в интервью РИА Новости, что занимается спортом и ест натуральные продукты для защиты от вирусов.
2021-12-02T08:47
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PT0M56S
РИА Новости
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общество, здоровье - общество, дед мороз, новый год, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:47 02.12.2021 (обновлено: 10:25 02.12.2021)
Дед Мороз рассказал, почему не носит маску
Дед Мороз рассказал, как защищается от вирусов и почему не носит маску
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Дед Мороз
из московской усадьбы рассказал в интервью РИА Новости, что занимается спортом и ест натуральные продукты для защиты от вирусов.
"Мне уже столько лет, я уже от всех вирусов давно отвык. Исключительно все натуральное, поэтому стараюсь держаться в тонусе, спортом занимаюсь, это самое главное. Надо всем заниматься спортом, и ничего к тебе не пристанет", - рассказал Дед Мороз, отвечая на вопрос, соблюдает ли он правила безопасности в связи с коронавирусом.
Отвечая на вопрос, носит ли он маску, волшебник ответил: "У меня такие усы, такая борода - никакая маска не нужна".
Он также добавил, что для поддержания здоровья, прежде всего, нужно меньше волноваться.
"Это самое главное. Воздухом дышать, спортом заниматься, не ссориться с людьми. Главное, чтобы с добротой к каждому человеку. И они тогда к тебе с той же добротой. Отсюда и жизнь продолжается. Смотрю, на Кавказе, в горах, где горный свежий воздух, там люди по-доброму друг к другу относятся, там меньше ста лет мало кто живет", - рассказал Дед Мороз.