Маршруты общественного транспорта Ивановской области доработают сами жители
© Фото : Правительство Ивановской области / Дмитрий РыжаковОбсуждение маршрутной транспортной сети г. Иваново, Кохмы и Ивановского района
© Фото : Правительство Ивановской области / Дмитрий Рыжаков
ИВАНОВО, 2 дек – РИА Новости. Проект новой маршрутной сети пассажирского транспорта для агломерации "Ивановская" доработают с участием жителей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.
"Для создания новой маршрутной сети на территории, которая объединяет Иваново, Кохму и Ивановский район, проведено обследование существующего пассажиропотока, анализ потребности жителей. Главный принцип – сочетание трех типов маршрутов: магистральных, городских и подвозящих. Автобусы и троллейбусы будут работать с 5 до 24 часов. При разработке схемы учтены перспективные направления развития областного центра, в том числе новые кварталы жилой застройки, строящиеся объекты экономики", - сказал собеседник агентства.
По его словам, новая транспортная схема представлена жителям для обсуждения и предложений. С 17 ноября поступило порядка 3,2 тысяч обращений.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил пересмотреть подготовленный вариант маршрутной сети с учетом замечаний, поступивших от жителей. Он также предложил максимально сохранить имеющуюся транспортную сеть. Скорректированный вариант маршрутной сети вновь представят жителям на обсуждение.
"Самое главное – всем должно стать удобно. Цель любого преображения, чтоб стало лучше, удобнее и по карману не било", - привели в пресс-службе слова Станислава Воскресенского.
Новая маршрутная схема затронет не только сами маршруты, но и вопросы организации дорожного движения в части установки остановочных павильонов, обустройства разворотных колец и светофорных комплексов, расширения контактной сети, ремонта дорог.