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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20211202/marshruty-1761801671.html
Маршруты общественного транспорта Ивановской области доработают сами жители
Маршруты общественного транспорта Ивановской области доработают сами жители - РИА Новости, 02.12.2021
Маршруты общественного транспорта Ивановской области доработают сами жители
Проект новой маршрутной сети пассажирского транспорта для агломерации "Ивановская" доработают с участием жителей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:14
2021-12-02T13:14
ивановская область
общество
иваново
ивановская область
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ИВАНОВО, 2 дек – РИА Новости. Проект новой маршрутной сети пассажирского транспорта для агломерации "Ивановская" доработают с участием жителей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.По его словам, новая транспортная схема представлена жителям для обсуждения и предложений. С 17 ноября поступило порядка 3,2 тысяч обращений.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил пересмотреть подготовленный вариант маршрутной сети с учетом замечаний, поступивших от жителей. Он также предложил максимально сохранить имеющуюся транспортную сеть. Скорректированный вариант маршрутной сети вновь представят жителям на обсуждение.Новая маршрутная схема затронет не только сами маршруты, но и вопросы организации дорожного движения в части установки остановочных павильонов, обустройства разворотных колец и светофорных комплексов, расширения контактной сети, ремонта дорог.
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общество, иваново, ивановская область, ивановский район, станислав воскресенский
13:14 02.12.2021
 

Маршруты общественного транспорта Ивановской области доработают сами жители

© Фото : Правительство Ивановской области / Дмитрий РыжаковОбсуждение маршрутной транспортной сети г. Иваново, Кохмы и Ивановского района
Обсуждение маршрутной транспортной сети г. Иваново, Кохмы и Ивановского района - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : Правительство Ивановской области / Дмитрий Рыжаков
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ИВАНОВО, 2 дек – РИА Новости. Проект новой маршрутной сети пассажирского транспорта для агломерации "Ивановская" доработают с участием жителей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.
"Для создания новой маршрутной сети на территории, которая объединяет Иваново, Кохму и Ивановский район, проведено обследование существующего пассажиропотока, анализ потребности жителей. Главный принцип – сочетание трех типов маршрутов: магистральных, городских и подвозящих. Автобусы и троллейбусы будут работать с 5 до 24 часов. При разработке схемы учтены перспективные направления развития областного центра, в том числе новые кварталы жилой застройки, строящиеся объекты экономики", - сказал собеседник агентства.
По его словам, новая транспортная схема представлена жителям для обсуждения и предложений. С 17 ноября поступило порядка 3,2 тысяч обращений.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил пересмотреть подготовленный вариант маршрутной сети с учетом замечаний, поступивших от жителей. Он также предложил максимально сохранить имеющуюся транспортную сеть. Скорректированный вариант маршрутной сети вновь представят жителям на обсуждение.
"Самое главное – всем должно стать удобно. Цель любого преображения, чтоб стало лучше, удобнее и по карману не било", - привели в пресс-службе слова Станислава Воскресенского.
Новая маршрутная схема затронет не только сами маршруты, но и вопросы организации дорожного движения в части установки остановочных павильонов, обустройства разворотных колец и светофорных комплексов, расширения контактной сети, ремонта дорог.
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Ивановская областьОбществоИвановоИвановская областьИвановский районСтанислав Воскресенский
 
 
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