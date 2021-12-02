https://ria.ru/20211202/marshruty-1761801671.html

Маршруты общественного транспорта Ивановской области доработают сами жители

Маршруты общественного транспорта Ивановской области доработают сами жители - РИА Новости, 02.12.2021

Маршруты общественного транспорта Ивановской области доработают сами жители

Проект новой маршрутной сети пассажирского транспорта для агломерации "Ивановская" доработают с участием жителей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:14

2021-12-02T13:14

2021-12-02T13:14

ивановская область

общество

иваново

ивановская область

ивановский район

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 2 дек – РИА Новости. Проект новой маршрутной сети пассажирского транспорта для агломерации "Ивановская" доработают с участием жителей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.По его словам, новая транспортная схема представлена жителям для обсуждения и предложений. С 17 ноября поступило порядка 3,2 тысяч обращений.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил пересмотреть подготовленный вариант маршрутной сети с учетом замечаний, поступивших от жителей. Он также предложил максимально сохранить имеющуюся транспортную сеть. Скорректированный вариант маршрутной сети вновь представят жителям на обсуждение.Новая маршрутная схема затронет не только сами маршруты, но и вопросы организации дорожного движения в части установки остановочных павильонов, обустройства разворотных колец и светофорных комплексов, расширения контактной сети, ремонта дорог.

https://ria.ru/20211126/pribory-1760904515.html

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общество, иваново, ивановская область, ивановский район, станислав воскресенский