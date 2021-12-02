https://ria.ru/20211202/makron-1761782682.html

СМИ: Макрон назвал Джонсона клоуном

СМИ: Макрон назвал Джонсона клоуном - РИА Новости, 02.12.2021

СМИ: Макрон назвал Джонсона клоуном

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьера Великобритании Бориса Джонсона клоуном, а ведение дел с ним сравнил с цирком, сообщает телеканал Sky News со... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T11:57

2021-12-02T11:57

2021-12-02T12:02

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьера Великобритании Бориса Джонсона клоуном, а ведение дел с ним сравнил с цирком, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на французский сатирический еженедельник Canard Enchaine.Согласно изданию, Макрон сказал это в ходе своего визита в Хорватию 24-25 ноября. Телеканал напоминает, что визит начался через несколько часов после того, как 27 человек стали жертвами крушении лодки с мигрантами в водах пролива Па-де-Кале. Пресс-служба британского премьера сообщила 24 ноября, что Джонсон и Макрон договорились сделать все, чтобы остановить нелегальную перевозку мигрантов через Ла-Манш"Мы ведем взрослые беседы, но до и после он (Джонсон) кажется мне неэлегантным. Всегда один и тот же цирк. Грустно видеть такую великую страну... под руководством клоуна", - приводит Sky News слова Макрона из статьи Canard Enchaine.Canard Enchaine - французский сатирический еженедельник, известный своими журналистскими расследованиями. Так, во время предвыборной президентской кампании 2017 года издание написало, что супруга экс-премьера Франсуа Фийона восемь лет получала зарплату в качестве его фиктивного парламентского помощника. Это привело к судебным слушаниям, в результате которых Фийона признали виновным в растрате госсредств и приговорил к пяти годам тюрьмы, три из которых условно.

https://ria.ru/20211126/makron-1760876343.html

https://ria.ru/20211101/makron-1757300771.html

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в мире, хорватия, франция, великобритания, франсуа фийон, борис джонсон, эммануэль макрон, ла-манш