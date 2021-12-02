https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761876508.html

Лукашенко заявил, что Меркель в разговоре называла его президентом

Лукашенко заявил, что Меркель в разговоре называла его президентом - РИА Новости, 02.12.2021

Лукашенко заявил, что Меркель в разговоре называла его президентом

Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью РИА Новости подтвердил, что и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в последнем разговоре называла его президентом. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:12

2021-12-02T17:12

2021-12-02T17:12

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белоруссия

германия

ангела меркель

александр лукашенко

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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью РИА Новости подтвердил, что и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в последнем разговоре называла его президентом."Я никому не показывал стенограмму, это же дипломатический (документ - ред.)... Я ее называл канцлером, она меня - президентом... Все это пустое, абсолютно, это дурное даже", - сказал он.По словам Лукашенко, "вот, президентом его признают - не признают"."Слушайте, да мне все равно, кем они там меня считают. Я же президент Беларуси. Меня в России, Китае, Индии, Турции, постсоветское пространство признали президентом и поздравили. Мне вот так достаточно этого для того, чтобы моя страна была всем необходимым обеспечена", - сказал белорусский лидер.Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов в республике, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко – он набрал 80,1% голосов. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжились массовые акции протеста, проявления которых практически сошли на нет в феврале этого года.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину, включая оппозиционных лидеров, которые оттуда ведут свою деятельность. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что уголовное преследование лидеров оппозиции Цепкало, Тихановской и Латушко, выехавших после президентских выборов в страны ЕС, продолжится несмотря на отказ их выдать Минску.Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко >>

https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761861987.html

https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761698681.html

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в мире, белоруссия, германия, ангела меркель, александр лукашенко