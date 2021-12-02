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Лукашенко заявил, что Меркель в разговоре называла его президентом
Лукашенко заявил, что Меркель в разговоре называла его президентом - РИА Новости, 02.12.2021
Лукашенко заявил, что Меркель в разговоре называла его президентом
Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью РИА Новости подтвердил, что и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в последнем разговоре называла его президентом. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:12
2021-12-02T17:12
в мире
белоруссия
германия
ангела меркель
александр лукашенко
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью РИА Новости подтвердил, что и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в последнем разговоре называла его президентом."Я никому не показывал стенограмму, это же дипломатический (документ - ред.)...&nbsp; Я ее называл канцлером, она меня - президентом... Все это пустое, абсолютно, это дурное даже", - сказал он.По словам Лукашенко, "вот, президентом его признают - не признают"."Слушайте, да мне все равно, кем они там меня считают. Я же президент Беларуси. Меня в России, Китае, Индии, Турции, постсоветское пространство признали президентом и поздравили. Мне вот так достаточно этого для того, чтобы моя страна была всем необходимым обеспечена", - сказал белорусский лидер.Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов в республике, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко – он набрал 80,1% голосов. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжились массовые акции протеста, проявления которых практически сошли на нет в феврале этого года.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину, включая оппозиционных лидеров, которые оттуда ведут свою деятельность. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что уголовное преследование лидеров оппозиции Цепкало, Тихановской и Латушко, выехавших после президентских выборов в страны ЕС, продолжится несмотря на отказ их выдать Минску.Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко &gt;&gt;
https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761861987.html
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в мире, белоруссия, германия, ангела меркель, александр лукашенко
17:12 02.12.2021
 
Лукашенко заявил, что Меркель в разговоре называла его президентом

Лукашенко подтвердил, что Меркель в последнем разговоре называла его президентом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в лагере мигрантов с Ближнего Востока, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в лагере мигрантов с Ближнего Востока, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью РИА Новости подтвердил, что и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в последнем разговоре называла его президентом.
"Я никому не показывал стенограмму, это же дипломатический (документ - ред.)...  Я ее называл канцлером, она меня - президентом... Все это пустое, абсолютно, это дурное даже", - сказал он.
Беженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
16:25
На польско-белорусской границе море могил мигрантов, заявил Лукашенко
По словам Лукашенко, "вот, президентом его признают - не признают".
"Слушайте, да мне все равно, кем они там меня считают. Я же президент Беларуси. Меня в России, Китае, Индии, Турции, постсоветское пространство признали президентом и поздравили. Мне вот так достаточно этого для того, чтобы моя страна была всем необходимым обеспечена", - сказал белорусский лидер.
Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов в республике, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко – он набрал 80,1% голосов. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжились массовые акции протеста, проявления которых практически сошли на нет в феврале этого года.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину, включая оппозиционных лидеров, которые оттуда ведут свою деятельность. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что уголовное преследование лидеров оппозиции Цепкало, Тихановской и Латушко, выехавших после президентских выборов в страны ЕС, продолжится несмотря на отказ их выдать Минску.
Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко >>
Женщина с детьми в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
Вчера, 18:06
Лукашенко рассказал, как можно урегулировать кризис на границе с ЕС
 
В миреБелоруссияГерманияАнгела МеркельАлександр Лукашенко
 
 
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