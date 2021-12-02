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https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761864020.html
Лукашенко рассказал, что его внучка учится в МГУ
Лукашенко рассказал, что его внучка учится в МГУ - РИА Новости, 02.12.2021
Лукашенко рассказал, что его внучка учится в МГУ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости рассказал, что его внучка учится в МГУ. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:34
2021-12-02T17:06
в мире
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости рассказал, что его внучка учится в МГУ."Вот моя внучка учится в МГУ. В этом году поступила... Свободно здесь единый экзамен сдала, приехала, документы положила и ее приняли. Ваши ребята сдали там Единый государственный, как у вас, экзамен? Учись, пожалуйста, если ты по баллам проходишь. Это же величайшее достижение.... По социальному обеспечению равные практически условия создали и так далее, и так далее. Это я к тому, что все-таки сделано немало", - заявил белорусский лидер.Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко &gt;&gt;
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в мире, александр лукашенко, россия
16:34 02.12.2021 (обновлено: 17:06 02.12.2021)
 
Лукашенко рассказал, что его внучка учится в МГУ

Президент Белоруссии Лукашенко рассказал, что его внучка учится в МГУ

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости рассказал, что его внучка учится в МГУ.
"Вот моя внучка учится в МГУ. В этом году поступила... Свободно здесь единый экзамен сдала, приехала, документы положила и ее приняли. Ваши ребята сдали там Единый государственный, как у вас, экзамен? Учись, пожалуйста, если ты по баллам проходишь. Это же величайшее достижение.... По социальному обеспечению равные практически условия создали и так далее, и так далее. Это я к тому, что все-таки сделано немало", - заявил белорусский лидер.
Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко >>
Стояли на позиции, стреляли – Лукашенко о соревнованиях между сыном Николаем и Путиным - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
Вчера, 16:13
Лукашенко рассказал, как его младший сын соревновался с Путиным в стрельбе
 
В миреАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
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