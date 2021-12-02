https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761864020.html

Лукашенко рассказал, что его внучка учится в МГУ

Лукашенко рассказал, что его внучка учится в МГУ - РИА Новости, 02.12.2021

Лукашенко рассказал, что его внучка учится в МГУ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости рассказал, что его внучка учится в МГУ. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:34

2021-12-02T16:34

2021-12-02T17:06

в мире

александр лукашенко

россия

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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости рассказал, что его внучка учится в МГУ."Вот моя внучка учится в МГУ. В этом году поступила... Свободно здесь единый экзамен сдала, приехала, документы положила и ее приняли. Ваши ребята сдали там Единый государственный, как у вас, экзамен? Учись, пожалуйста, если ты по баллам проходишь. Это же величайшее достижение.... По социальному обеспечению равные практически условия создали и так далее, и так далее. Это я к тому, что все-таки сделано немало", - заявил белорусский лидер.Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко >>

https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761853978.html

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в мире, александр лукашенко, россия