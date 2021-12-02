16:25 02.12.2021 (обновлено: 17:38 02.12.2021)
На польско-белорусской границе море могил мигрантов, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко: на границе море безымянных могил мигрантов
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги", на белорусско-польской границе
МИНСК, 2 дек — РИА Новости. На польско-белорусской границе появилось множество безымянных могил беженцев, но польские власти скрывают эту информацию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.
"Там уже в лесах у них безымянных могил море. И кто хоронит этих людей? Не власти. Они, там же чрезвычайное положение введено, туда никого не пускают", — сказал он.
По его словам, журналисты и международные наблюдатели работают только с белорусской стороны границы.
"Те, которые умирают в польских лесах люди, они там, извините, валяются, трупы, и люди, неравнодушные поляки, отыскивают этих людей в лесах и их хоронят. Поэтому, вот, действительно, безымянные могилы", — сказал президент Белоруссии.
Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Недавно ситуация обострилась: у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что они будут адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замглавы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность в связи с возможным наплывом беженцев будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники. По его словам, эскалация кризиса может наступить в любой момент.