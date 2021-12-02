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На польско-белорусской границе море могил мигрантов, заявил Лукашенко
На польско-белорусской границе море могил мигрантов, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.12.2021
На польско-белорусской границе море могил мигрантов, заявил Лукашенко
На польско-белорусской границе появилось множество безымянных могил беженцев, но польские власти скрывают эту информацию, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:25
2021-12-02T17:38
в мире
варшава
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 2 дек — РИА Новости. На польско-белорусской границе появилось множество безымянных могил беженцев, но польские власти скрывают эту информацию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости."Там уже в лесах у них безымянных могил море. И кто хоронит этих людей? Не власти. Они, там же чрезвычайное положение введено, туда никого не пускают", — сказал он.По его словам, журналисты и международные наблюдатели работают только с белорусской стороны границы."Те, которые умирают в польских лесах люди, они там, извините, валяются, трупы, и люди, неравнодушные поляки, отыскивают этих людей в лесах и их хоронят. Поэтому, вот, действительно, безымянные могилы", — сказал президент Белоруссии.Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Недавно ситуация обострилась: у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что они будут адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замглавы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность в связи с возможным наплывом беженцев будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники. По его словам, эскалация кризиса может наступить в любой момент. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20211201/lukashenko-1761698681.html
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в мире, варшава, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, минск, александр лукашенко
16:25 02.12.2021 (обновлено: 17:38 02.12.2021)
 
На польско-белорусской границе море могил мигрантов, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: на границе море безымянных могил мигрантов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги", на белорусско-польской границе
Беженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МИНСК, 2 дек — РИА Новости. На польско-белорусской границе появилось множество безымянных могил беженцев, но польские власти скрывают эту информацию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.
"Там уже в лесах у них безымянных могил море. И кто хоронит этих людей? Не власти. Они, там же чрезвычайное положение введено, туда никого не пускают", — сказал он.
По его словам, журналисты и международные наблюдатели работают только с белорусской стороны границы.
"Те, которые умирают в польских лесах люди, они там, извините, валяются, трупы, и люди, неравнодушные поляки, отыскивают этих людей в лесах и их хоронят. Поэтому, вот, действительно, безымянные могилы", — сказал президент Белоруссии.
Женщина с детьми в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Недавно ситуация обострилась: у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что они будут адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замглавы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность в связи с возможным наплывом беженцев будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники. По его словам, эскалация кризиса может наступить в любой момент.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>>
Мужчины идут мыться в полевую баню в лагере мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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В миреВаршаваСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииБелоруссияМинскАлександр Лукашенко
 
 
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