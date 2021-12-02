https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761853978.html

Лукашенко рассказал, как его младший сын соревновался с Путиным в стрельбе

Лукашенко рассказал, как его младший сын соревновался с Путиным в стрельбе - РИА Новости, 02.12.2021

Лукашенко рассказал, как его младший сын соревновался с Путиным в стрельбе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью РИА Новости, как его младший сын Николай соревновался в стрельбе с российским главой государства... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:13

2021-12-02T16:13

2021-12-02T17:05

в мире

владимир путин

александр лукашенко

николай лукашенко

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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью РИА Новости, как его младший сын Николай соревновался в стрельбе с российским главой государства Владимиром Путиным."Он (Николай - ред.) владеет, недавно с Путиным соревнования проводил, Путин хорошо владеет оружием", - сказал он.По словам Лукашенко, младший сын и Путин вместе стояли на позиции и стреляли из пистолетов."Пистолеты самые тяжелые, мое нелюбимое оружие. Вместе стояли, соревновались. Поэтому он (Николай - ред.) владеет оружием, его тренируют каждую неделю. При том всеми видами стрелкового оружия. Техники требуют, чтобы я отвез его на полигон. Когда-нибудь отвезу", - сказал белорусский президент.Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко >>

https://ria.ru/20200824/avtomat-1576261380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Стояли на позиции, стреляли" – Лукашенко о соревнованиях между сыном Николаем и Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью РИА Новости, как его младший сын Николай соревновался в стрельбе с российским главой государства Владимиром Путиным. 2021-12-02T16:13 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, владимир путин, александр лукашенко, николай лукашенко