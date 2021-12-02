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Лукашенко рассказал, как его младший сын соревновался с Путиным в стрельбе
Лукашенко рассказал, как его младший сын соревновался с Путиным в стрельбе - РИА Новости, 02.12.2021
Лукашенко рассказал, как его младший сын соревновался с Путиным в стрельбе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью РИА Новости, как его младший сын Николай соревновался в стрельбе с российским главой государства... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:13
2021-12-02T17:05
в мире
владимир путин
александр лукашенко
николай лукашенко
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью РИА Новости, как его младший сын Николай соревновался в стрельбе с российским главой государства Владимиром Путиным."Он (Николай - ред.) владеет, недавно с Путиным соревнования проводил, Путин хорошо владеет оружием", - сказал он.По словам Лукашенко, младший сын и Путин вместе стояли на позиции и стреляли из пистолетов."Пистолеты самые тяжелые, мое нелюбимое оружие. Вместе стояли, соревновались. Поэтому он (Николай - ред.) владеет оружием, его тренируют каждую неделю. При том всеми видами стрелкового оружия. Техники требуют, чтобы я отвез его на полигон. Когда-нибудь отвезу", - сказал белорусский президент.Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко &gt;&gt;
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"Стояли на позиции, стреляли" – Лукашенко о соревнованиях между сыном Николаем и Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью РИА Новости, как его младший сын Николай соревновался в стрельбе с российским главой государства Владимиром Путиным.
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в мире, владимир путин, александр лукашенко, николай лукашенко
16:13 02.12.2021 (обновлено: 17:05 02.12.2021)
 
Лукашенко рассказал, как его младший сын соревновался с Путиным в стрельбе

Президент Лукашенко рассказал, как его сын Николай соревновался с Путиным в стрельбе

Читать ria.ru в
МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью РИА Новости, как его младший сын Николай соревновался в стрельбе с российским главой государства Владимиром Путиным.
"Он (Николай - ред.) владеет, недавно с Путиным соревнования проводил, Путин хорошо владеет оружием", - сказал он.
По словам Лукашенко, младший сын и Путин вместе стояли на позиции и стреляли из пистолетов.
"Пистолеты самые тяжелые, мое нелюбимое оружие. Вместе стояли, соревновались. Поэтому он (Николай - ред.) владеет оружием, его тренируют каждую неделю. При том всеми видами стрелкового оружия. Техники требуют, чтобы я отвез его на полигон. Когда-нибудь отвезу", - сказал белорусский президент.
Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко >>
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