https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761845595.html

Лукашенко рассказал о самом важном в жизни решении

Лукашенко рассказал о самом важном в жизни решении - РИА Новости, 02.12.2021

Лукашенко рассказал о самом важном в жизни решении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что считает самым важным в жизни решение баллотироваться на президентских выборах в... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:49

2021-12-02T15:49

2021-12-02T17:04

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что считает самым важным в жизни решение баллотироваться на президентских выборах в августе 2020 года.По словам Лукашенко, "не потому что я великий, а потому что я защищал свое дело". "Я свое защищал, я все это вылепил своими руками. Правильно, неправильно, тут можно упражняться, как угодно, но я это создал, и я защищал, как свое", - отметил он.Президент Белоруссии сообщил, что "был бы новый человек, он может не хуже Лукашенко, но... это не его". "И вот это уже прошло, я в узком кругу потом, широком, говорил, это было самое важное в моей жизни решение, что я баллотировался на этих выборах", - сказал он.Лукашенко отметил, что белорусские власти не фальсифицировали выборы. "Я хотел бы видеть того объективного человека, который бы сказал, что президентские выборы были фальсифицированы. Хотя людям в мозги влезли прилично. Но я к чему это говорю? Я ведь не вел президентскую кампанию. Я уже был готов к тому, что, и людям говорил, слушайте, белорусы, если вы изберете нового президента, не меня, я на вас не обижусь. Время пришло, новые люди должны быть. У меня это главный был посыл", - сказал президент Белоруссии.Он сообщил, что не провел ни одной встречи с населением, не выступал на ТВ. По его словам, "хорошо, что я пошел на эти выборы". "Прости меня за нескромность, это спасло Беларусь. Не потому что я диктатор", - сказал белорусский лидер.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко >>

https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761751369.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко