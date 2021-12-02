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Лукашенко рассказал о самом важном в жизни решении
Лукашенко рассказал о самом важном в жизни решении - РИА Новости, 02.12.2021
Лукашенко рассказал о самом важном в жизни решении
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что считает самым важным в жизни решение баллотироваться на президентских выборах в... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:49
2021-12-02T17:04
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что считает самым важным в жизни решение баллотироваться на президентских выборах в августе 2020 года.По словам Лукашенко, "не потому что я великий, а потому что я защищал свое дело". "Я свое защищал, я все это вылепил своими руками. Правильно, неправильно, тут можно упражняться, как угодно, но я это создал, и я защищал, как свое", - отметил он.Президент Белоруссии сообщил, что "был бы новый человек, он может не хуже Лукашенко, но... это не его". "И вот это уже прошло, я в узком кругу потом, широком, говорил, это было самое важное в моей жизни решение, что я баллотировался на этих выборах", - сказал он.Лукашенко отметил, что белорусские власти не фальсифицировали выборы. "Я хотел бы видеть того объективного человека, который бы сказал, что президентские выборы были фальсифицированы. Хотя людям в мозги влезли прилично. Но я к чему это говорю? Я ведь не вел президентскую кампанию. Я уже был готов к тому, что, и людям говорил, слушайте, белорусы, если вы изберете нового президента, не меня, я на вас не обижусь. Время пришло, новые люди должны быть. У меня это главный был посыл", - сказал президент Белоруссии.Он сообщил, что не провел ни одной встречи с населением, не выступал на ТВ. По его словам, "хорошо, что я пошел на эти выборы". "Прости меня за нескромность, это спасло Беларусь. Не потому что я диктатор", - сказал белорусский лидер.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко &gt;&gt;
https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761751369.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
15:49 02.12.2021 (обновлено: 17:04 02.12.2021)
 
Лукашенко рассказал о самом важном в жизни решении

Президент Лукашенко: решение участвовать в выборах 2020 года стало самым важным в жизни

© РИА Новости / Виктор ТолочкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что считает самым важным в жизни решение баллотироваться на президентских выборах в августе 2020 года.
"Я уже готов был, чтобы люди избрали своего нового человека. Но можно было не идти на эти выборы, но я поступил, прости за нескромность, гениально. До выборов публично я сказал, знаете, я не могу не идти на эти выборы. Если вдруг что-то случится - война, перевернут страну и прочее – и я не пошел на них, и после выборов это произойдет, вы же меня обвините, что я сбежал, я трус. Слушай, я как в воду смотрел", - сказал он.
По словам Лукашенко, "не потому что я великий, а потому что я защищал свое дело". "Я свое защищал, я все это вылепил своими руками. Правильно, неправильно, тут можно упражняться, как угодно, но я это создал, и я защищал, как свое", - отметил он.
Президент Белоруссии сообщил, что "был бы новый человек, он может не хуже Лукашенко, но... это не его". "И вот это уже прошло, я в узком кругу потом, широком, говорил, это было самое важное в моей жизни решение, что я баллотировался на этих выборах", - сказал он.
Лукашенко отметил, что белорусские власти не фальсифицировали выборы. "Я хотел бы видеть того объективного человека, который бы сказал, что президентские выборы были фальсифицированы. Хотя людям в мозги влезли прилично. Но я к чему это говорю? Я ведь не вел президентскую кампанию. Я уже был готов к тому, что, и людям говорил, слушайте, белорусы, если вы изберете нового президента, не меня, я на вас не обижусь. Время пришло, новые люди должны быть. У меня это главный был посыл", - сказал президент Белоруссии.
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Он сообщил, что не провел ни одной встречи с населением, не выступал на ТВ. По его словам, "хорошо, что я пошел на эти выборы". "Прости меня за нескромность, это спасло Беларусь. Не потому что я диктатор", - сказал белорусский лидер.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко >>
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа 2020, 22:48Инфографика
Итоги президентских выборов в Белоруссии
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