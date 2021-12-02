https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761837698.html
Лукашенко назвал Путина родным братом
Лукашенко назвал Путина родным братом - РИА Новости, 02.12.2021
Лукашенко назвал Путина родным братом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что они с главой российского государства Владимиром Путиным родные братья и видят мир... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:21
2021-12-02T15:21
2021-12-02T17:05
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МИНСК, 2 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что они с главой российского государства Владимиром Путиным родные братья и видят мир одинаково.По словам Лукашенко, "мы можем переваривать все это в голове, крутить, вертеть, мы можем иногда делать не совсем одинаковые из этого выводы, у нас могут быть отличающиеся друг от друга поступки, но глаза наши видят этот мир одинаково"."Я в этом убедился, особенно в последнее время. И мы действительно очень глубоко некоторые вещи рассматриваем, и я вижу, что мы смотрим одними глазами на эти вещи, у нас очень добрые отношения", — отметил белорусский президент.Он также подчеркнул, что после президентских выборов в Белоруссии в прошлом году российский коллега поступил не просто как союзник, но как настоящий друг.Ранее Путин заявил, что Россия продолжит оказывать помощь братскому народу Белоруссии в условиях непрекращающегося давления и упорных попыток извне раскачать ситуацию в республике. Кроме того, Москва будет развивать многоплановые отношения с Минском и продолжать строительство Союзного государства. Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко >>
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"Глаза наши видят мир одинаково" – Лукашенко о родстве с Путиным
Лукашенко сказал РИА Новости, что они с Путиным родные братья и видят мир одинаково
2021-12-02T15:21
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владимир путин, александр лукашенко, в мире, белоруссия, россия
15:21 02.12.2021 (обновлено: 17:05 02.12.2021)
Лукашенко назвал Путина родным братом
Президент Белоруссии Лукашенко: Путин считает меня больше чем другом — мы родные братья
МИНСК, 2 дек — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
в интервью РИА Новости заявил, что они с главой российского государства Владимиром Путиным
родные братья и видят мир одинаково.
"Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы родные братья. А если уж серьезно, вы знаете, что общего что? Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир", — сказал он.
По словам Лукашенко, "мы можем переваривать все это в голове, крутить, вертеть, мы можем иногда делать не совсем одинаковые из этого выводы, у нас могут быть отличающиеся друг от друга поступки, но глаза наши видят этот мир одинаково".
"Я в этом убедился, особенно в последнее время. И мы действительно очень глубоко некоторые вещи рассматриваем, и я вижу, что мы смотрим одними глазами на эти вещи, у нас очень добрые отношения", — отметил белорусский президент.
Он также подчеркнул, что после президентских выборов в Белоруссии в прошлом году российский коллега поступил не просто как союзник, но как настоящий друг.
Ранее Путин заявил, что Россия продолжит оказывать помощь братскому народу Белоруссии в условиях непрекращающегося давления и упорных попыток извне раскачать ситуацию в республике. Кроме того, Москва будет развивать многоплановые отношения с Минском и продолжать строительство Союзного государства.