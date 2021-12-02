https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761837698.html

Лукашенко назвал Путина родным братом

Лукашенко назвал Путина родным братом - РИА Новости, 02.12.2021

Лукашенко назвал Путина родным братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что они с главой российского государства Владимиром Путиным родные братья и видят мир... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:21

2021-12-02T15:21

2021-12-02T17:05

владимир путин

александр лукашенко

в мире

белоруссия

россия

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МИНСК, 2 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что они с главой российского государства Владимиром Путиным родные братья и видят мир одинаково.По словам Лукашенко, "мы можем переваривать все это в голове, крутить, вертеть, мы можем иногда делать не совсем одинаковые из этого выводы, у нас могут быть отличающиеся друг от друга поступки, но глаза наши видят этот мир одинаково"."Я в этом убедился, особенно в последнее время. И мы действительно очень глубоко некоторые вещи рассматриваем, и я вижу, что мы смотрим одними глазами на эти вещи, у нас очень добрые отношения", — отметил белорусский президент.Он также подчеркнул, что после президентских выборов в Белоруссии в прошлом году российский коллега поступил не просто как союзник, но как настоящий друг.Ранее Путин заявил, что Россия продолжит оказывать помощь братскому народу Белоруссии в условиях непрекращающегося давления и упорных попыток извне раскачать ситуацию в республике. Кроме того, Москва будет развивать многоплановые отношения с Минском и продолжать строительство Союзного государства. Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко >>

https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758911702.html

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"Глаза наши видят мир одинаково" – Лукашенко о родстве с Путиным Лукашенко сказал РИА Новости, что они с Путиным родные братья и видят мир одинаково 2021-12-02T15:21 true PT1M19S

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владимир путин, александр лукашенко, в мире, белоруссия, россия