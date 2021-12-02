https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761831686.html

Лукашенко рассказал о "других мужьях" Тихановской

Лукашенко рассказал о "других мужьях" Тихановской - РИА Новости, 02.12.2021

Лукашенко рассказал о "других мужьях" Тихановской

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что бывший кандидат в белорусские президенты, которая сейчас проживает в Литве, Светлана РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:00

2021-12-02T15:00

2021-12-02T17:08

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

кгб белоруссии

светлана тихановская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761839428_0:270:3133:2032_1920x0_80_0_0_b853de460c173f8b348bf73a0a3b04c6.jpg

МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что бывший кандидат в белорусские президенты, которая сейчас проживает в Литве, Светлана Тихановская не хочет возвращаться в страну, "она в шоколаде", у нее уже "другие мужья"."Упаси Господь, она же не хочет возвращаться. И не хотела. А сейчас против нее возбуждено дело по признакам экстремизма", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, может ли Тихановская вернуться в Белоруссию. "Ей не надо в Беларусь. Она в шоколаде сейчас. Зачем ей в Беларусь? А здесь муж из тюрьмы выйдет. И что тогда? А там уже другие мужья", - сказал белорусский президент.Он сообщил, что знал ее родителей, а сейчас вокруг Тихановской "сидят ЦРУшники". "Светлана же не политик, но вы же знаете, какой из Светы политик", - сказал президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Отношения Минска и Запада резко ухудшились после выборов. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко >>

https://ria.ru/20211117/tikhanovskaya-1759452556.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, кгб белоруссии, светлана тихановская