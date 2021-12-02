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Лукашенко рассказал о "других мужьях" Тихановской
Лукашенко рассказал о "других мужьях" Тихановской - РИА Новости, 02.12.2021
Лукашенко рассказал о "других мужьях" Тихановской
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что бывший кандидат в белорусские президенты, которая сейчас проживает в Литве, Светлана РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:00
2021-12-02T17:08
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
кгб белоруссии
светлана тихановская
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что бывший кандидат в белорусские президенты, которая сейчас проживает в Литве, Светлана Тихановская не хочет возвращаться в страну, "она в шоколаде", у нее уже "другие мужья"."Упаси Господь, она же не хочет возвращаться. И не хотела. А сейчас против нее возбуждено дело по признакам экстремизма", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, может ли Тихановская вернуться в Белоруссию. "Ей не надо в Беларусь. Она в шоколаде сейчас. Зачем ей в Беларусь? А здесь муж из тюрьмы выйдет. И что тогда? А там уже другие мужья", - сказал белорусский президент.Он сообщил, что знал ее родителей, а сейчас вокруг Тихановской "сидят ЦРУшники". "Светлана же не политик, но вы же знаете, какой из Светы политик", - сказал президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Отношения Минска и Запада резко ухудшились после выборов. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко &gt;&gt;
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, кгб белоруссии, светлана тихановская
15:00 02.12.2021 (обновлено: 17:08 02.12.2021)
 
Лукашенко рассказал о "других мужьях" Тихановской

Президент Белоруссии Лукашенко о Тихановской: она сейчас в шоколаде

© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Минске - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что бывший кандидат в белорусские президенты, которая сейчас проживает в Литве, Светлана Тихановская не хочет возвращаться в страну, "она в шоколаде", у нее уже "другие мужья".
"Упаси Господь, она же не хочет возвращаться. И не хотела. А сейчас против нее возбуждено дело по признакам экстремизма", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, может ли Тихановская вернуться в Белоруссию. "Ей не надо в Беларусь. Она в шоколаде сейчас. Зачем ей в Беларусь? А здесь муж из тюрьмы выйдет. И что тогда? А там уже другие мужья", - сказал белорусский президент.
Он сообщил, что знал ее родителей, а сейчас вокруг Тихановской "сидят ЦРУшники". "Светлана же не политик, но вы же знаете, какой из Светы политик", - сказал президент.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Отношения Минска и Запада резко ухудшились после выборов. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко >>
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 13:33
Содержание Тихановской обходится Литве в 400 тысяч евро в год
 
В миреБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоКГБ БелоруссииСветлана Тихановская
 
 
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