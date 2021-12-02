https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761767010.html

Минск может нарастить численность армии, заявил Лукашенко

Минск может нарастить численность армии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.12.2021

Минск может нарастить численность армии, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что не исключено увеличение численности белорусской армии, которая сейчас насчитывает 65 РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T10:56

2021-12-02T10:56

2021-12-02T17:08

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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что не исключено увеличение численности белорусской армии, которая сейчас насчитывает 65 тысяч служащих, еще на 5 тысяч человек при необходимости, чтобы "прикрыть юг".Ранее в минобороны Белоруссии отмечали военную активность со стороны соседних западных стран и Украины. Как заявляли в ведомстве, в последнее время их "нападки" на республику особенно видны, что "очень тревожит, огорчает" белорусскую сторону."У нас сейчас 65 тысяч, ну, наверное, 70 мы будем иметь в связи с тем, что нам "прикрывать" юг надо, ну, чтобы совсем с югом закончить", - сообщил белорусский президент.При этом Лукашенко отметил, что в ближайшие два месяца белорусские и российские военные проведут учения в два этапа на границе республики с Украиной."Поэтому пускай там не парятся, не переживают, (что) мы такие учения проведем и будем усиливать вот этот фланг. Поэтому 65 тысяч у нас сегодня армия, скорее всего, еще на 5 тысяч нам придется эти части там иметь. Не полностью развернутые по мирному времени, а частично... В таком направлении будем действовать", - заявил Лукашенко.Он обратил внимание, что в целом на данный момент Минск не планирует существенно увеличивать численность своих вооруженных сил. "Мы наращивать вооруженные силы в Беларуси не планируем, нам достаточно этого. Здесь же вопрос еще и экономический (в целесообразности - ред.), дорастить численность - не проблема", - подчеркнул глава государства.В этой связи он также напомнил о совместной белорусско-российской региональной группировке войск. "Потому что у нас совместная группировка Союзного государства. Это не 70 тысяч, а это сколько надо будет. Если вдруг конфликт, мы как белорусская армия вступаем, скажем прямо, в этот конфликт, в эту войну первыми и вторым эшелоном к нам подтягиваются части Западного (военного) округа (ВС России – ред.)", - пояснил Лукашенко.Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211202/lukashenko-1761757934.html

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белоруссия, минск, александр лукашенко, министерство обороны белоруссии, россия