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Минск может нарастить численность армии, заявил Лукашенко
Минск может нарастить численность армии, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.12.2021
Минск может нарастить численность армии, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что не исключено увеличение численности белорусской армии, которая сейчас насчитывает 65 РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:56
2021-12-02T17:08
белоруссия
минск
александр лукашенко
министерство обороны белоруссии
россия
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что не исключено увеличение численности белорусской армии, которая сейчас насчитывает 65 тысяч служащих, еще на 5 тысяч человек при необходимости, чтобы "прикрыть юг".Ранее в минобороны Белоруссии отмечали военную активность со стороны соседних западных стран и Украины. Как заявляли в ведомстве, в последнее время их "нападки" на республику особенно видны, что "очень тревожит, огорчает" белорусскую сторону."У нас сейчас 65 тысяч, ну, наверное, 70 мы будем иметь в связи с тем, что нам "прикрывать" юг надо, ну, чтобы совсем с югом закончить", - сообщил белорусский президент.При этом Лукашенко отметил, что в ближайшие два месяца белорусские и российские военные проведут учения в два этапа на границе республики с Украиной."Поэтому пускай там не парятся, не переживают, (что) мы такие учения проведем и будем усиливать вот этот фланг. Поэтому 65 тысяч у нас сегодня армия, скорее всего, еще на 5 тысяч нам придется эти части там иметь. Не полностью развернутые по мирному времени, а частично... В таком направлении будем действовать", - заявил Лукашенко.Он обратил внимание, что в целом на данный момент Минск не планирует существенно увеличивать численность своих вооруженных сил. "Мы наращивать вооруженные силы в Беларуси не планируем, нам достаточно этого. Здесь же вопрос еще и экономический (в целесообразности - ред.), дорастить численность - не проблема", - подчеркнул глава государства.В этой связи он также напомнил о совместной белорусско-российской региональной группировке войск. "Потому что у нас совместная группировка Союзного государства. Это не 70 тысяч, а это сколько надо будет. Если вдруг конфликт, мы как белорусская армия вступаем, скажем прямо, в этот конфликт, в эту войну первыми и вторым эшелоном к нам подтягиваются части Западного (военного) округа (ВС России – ред.)", - пояснил Лукашенко.Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20211202/lukashenko-1761757934.html
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белоруссия, минск, александр лукашенко, министерство обороны белоруссии, россия
10:56 02.12.2021 (обновлено: 17:08 02.12.2021)
 
Минск может нарастить численность армии, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко не исключил увеличение численности армии

© REUTERS / Nikolai Petrov/BelTAПрезидент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу, посвященную миграционному кризису на белорусско-польской границе
Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу, посвященную миграционному кризису на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / Nikolai Petrov/BelTA
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что не исключено увеличение численности белорусской армии, которая сейчас насчитывает 65 тысяч служащих, еще на 5 тысяч человек при необходимости, чтобы "прикрыть юг".
Ранее в минобороны Белоруссии отмечали военную активность со стороны соседних западных стран и Украины. Как заявляли в ведомстве, в последнее время их "нападки" на республику особенно видны, что "очень тревожит, огорчает" белорусскую сторону.
"У нас сейчас 65 тысяч, ну, наверное, 70 мы будем иметь в связи с тем, что нам "прикрывать" юг надо, ну, чтобы совсем с югом закончить", - сообщил белорусский президент.
При этом Лукашенко отметил, что в ближайшие два месяца белорусские и российские военные проведут учения в два этапа на границе республики с Украиной.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Минске - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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"Поэтому пускай там не парятся, не переживают, (что) мы такие учения проведем и будем усиливать вот этот фланг. Поэтому 65 тысяч у нас сегодня армия, скорее всего, еще на 5 тысяч нам придется эти части там иметь. Не полностью развернутые по мирному времени, а частично... В таком направлении будем действовать", - заявил Лукашенко.
Он обратил внимание, что в целом на данный момент Минск не планирует существенно увеличивать численность своих вооруженных сил. "Мы наращивать вооруженные силы в Беларуси не планируем, нам достаточно этого. Здесь же вопрос еще и экономический (в целесообразности - ред.), дорастить численность - не проблема", - подчеркнул глава государства.
В этой связи он также напомнил о совместной белорусско-российской региональной группировке войск. "Потому что у нас совместная группировка Союзного государства. Это не 70 тысяч, а это сколько надо будет. Если вдруг конфликт, мы как белорусская армия вступаем, скажем прямо, в этот конфликт, в эту войну первыми и вторым эшелоном к нам подтягиваются части Западного (военного) округа (ВС России – ред.)", - пояснил Лукашенко.
Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко >>
 
БелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоМинистерство обороны БелоруссииРоссия
 
 
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