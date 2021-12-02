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Лукашенко заявил, что не собирается уходить из большой политики
Лукашенко заявил, что не собирается уходить из большой политики - РИА Новости, 02.12.2021
Лукашенко заявил, что не собирается уходить из большой политики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что не собирается уходить из большой политики. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T09:10
2021-12-02T09:14
в мире
белоруссия
александр лукашенко
кгб белоруссии
цик белоруссии
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что не собирается уходить из большой политики.Отвечая на вопрос, как бы он хотел войти в историю, белорусский лидер сообщил, что не думал об этом."Честно тебе, я клянусь! Я об этом не думаю, потому что я не собираюсь уходить от той большой политики, которая сегодня у нас с тобой перед глазами, к сожалению, тяжелая", - сказал он.По словам Лукашенко, он хочет быть "создателем этого государства".При этом президент Белоруссии заявил, что пока не решил, будет ли он участвовать в следующих президентских выборах, это зависит от ситуации в стране.Согласно календарю на сайте ЦИК Белоруссии, следующие выборы президента должны состояться не позднее 20 июля 2025 года. Вместе с тем в интервью РИА Новости Лукашенко не исключил проведения в Белоруссии досрочных президентских выборов после принятия обновленной конституции страны, референдум по проекту которой ожидается в феврале."Не знаю. Честно, не знаю", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться на следующих президентских выборах.Он пояснил, что не держит какую-то интригу: на его решение будет влиять ситуация в стране. "От ситуации в стране прежде всего (зависит решение – ред.)", - подчеркнул Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии, цик белоруссии
09:10 02.12.2021 (обновлено: 09:14 02.12.2021)
 
Лукашенко заявил, что не собирается уходить из большой политики

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что пока не собирается уходить из большой политики

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью международному информационному агентству "Россия сегодня"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью международному информационному агентству Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что не собирается уходить из большой политики.
Отвечая на вопрос, как бы он хотел войти в историю, белорусский лидер сообщил, что не думал об этом.
"Честно тебе, я клянусь! Я об этом не думаю, потому что я не собираюсь уходить от той большой политики, которая сегодня у нас с тобой перед глазами, к сожалению, тяжелая", - сказал он.
По словам Лукашенко, он хочет быть "создателем этого государства".
При этом президент Белоруссии заявил, что пока не решил, будет ли он участвовать в следующих президентских выборах, это зависит от ситуации в стране.
Согласно календарю на сайте ЦИК Белоруссии, следующие выборы президента должны состояться не позднее 20 июля 2025 года. Вместе с тем в интервью РИА Новости Лукашенко не исключил проведения в Белоруссии досрочных президентских выборов после принятия обновленной конституции страны, референдум по проекту которой ожидается в феврале.
"Не знаю. Честно, не знаю", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться на следующих президентских выборах.
Он пояснил, что не держит какую-то интригу: на его решение будет влиять ситуация в стране. "От ситуации в стране прежде всего (зависит решение – ред.)", - подчеркнул Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоКГБ БелоруссииЦИК Белоруссии
 
 
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