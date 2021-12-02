https://ria.ru/20211202/lukashenko-1761751369.html

Лукашенко заявил, что не собирается уходить из большой политики

Лукашенко заявил, что не собирается уходить из большой политики - РИА Новости, 02.12.2021

Лукашенко заявил, что не собирается уходить из большой политики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что не собирается уходить из большой политики. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T09:10

2021-12-02T09:10

2021-12-02T09:14

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МИНСК, 2 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости, что не собирается уходить из большой политики.Отвечая на вопрос, как бы он хотел войти в историю, белорусский лидер сообщил, что не думал об этом."Честно тебе, я клянусь! Я об этом не думаю, потому что я не собираюсь уходить от той большой политики, которая сегодня у нас с тобой перед глазами, к сожалению, тяжелая", - сказал он.По словам Лукашенко, он хочет быть "создателем этого государства".При этом президент Белоруссии заявил, что пока не решил, будет ли он участвовать в следующих президентских выборах, это зависит от ситуации в стране.Согласно календарю на сайте ЦИК Белоруссии, следующие выборы президента должны состояться не позднее 20 июля 2025 года. Вместе с тем в интервью РИА Новости Лукашенко не исключил проведения в Белоруссии досрочных президентских выборов после принятия обновленной конституции страны, референдум по проекту которой ожидается в феврале."Не знаю. Честно, не знаю", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться на следующих президентских выборах.Он пояснил, что не держит какую-то интригу: на его решение будет влиять ситуация в стране. "От ситуации в стране прежде всего (зависит решение – ред.)", - подчеркнул Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии, цик белоруссии