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Ленинградская область
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ЦУР Ленобласти помог решить более 100 тысяч вопросов местных жителей
ЦУР Ленобласти помог решить более 100 тысяч вопросов местных жителей - РИА Новости, 02.12.2021
ЦУР Ленобласти помог решить более 100 тысяч вопросов местных жителей
Центр управления регионом (ЦУР) Ленинградской области, за год своей работы помог решить более ста тысяч вопросов местных жителей, сообщила вице-губернатор... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T15:12
2021-12-02T15:12
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Центр управления регионом (ЦУР) Ленинградской области, за год своей работы помог решить более ста тысяч вопросов местных жителей, сообщила вице-губернатор области по внутренней политике Анна Данилюк.По ее словам, прошедший год показал, что не существует больших и маленьких вопросов, важных и второстепенных — если какая-то проблема волнует людей, она должна быть решена. Некачественные дороги, перебои с лекарствами, транспортная доступность, ликвидация несанкционированных свалок — ЦУР не просто фиксирует эти сигналы, но и оперативно отрабатывает до тех пор, пока проблема не будет решена."ЦУР активно работает уже год, и сегодня мы можем подвести промежуточные итоги этой деятельности. Более 100 тысяч решённых вопросов граждан, целый ряд исследований — аналитика, обратная связь, информирование, которые помогают эффективнее развивать наш регион. Цифровизация выводит диалог власти с населением на новый уровень и позволяет услышать каждого", — подчеркнула вице-губернатор.Также Данилюк обратилась к жителям Ленинградской области со словами благодарности.
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общество, ленинградская область
15:12 02.12.2021
 

ЦУР Ленобласти помог решить более 100 тысяч вопросов местных жителей

© Фото : Правительство Ленинградской областиЦентр управления регионом Ленинградской области
Центр управления регионом Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : Правительство Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Центр управления регионом (ЦУР) Ленинградской области, за год своей работы помог решить более ста тысяч вопросов местных жителей, сообщила вице-губернатор области по внутренней политике Анна Данилюк.
По ее словам, прошедший год показал, что не существует больших и маленьких вопросов, важных и второстепенных — если какая-то проблема волнует людей, она должна быть решена. Некачественные дороги, перебои с лекарствами, транспортная доступность, ликвидация несанкционированных свалок — ЦУР не просто фиксирует эти сигналы, но и оперативно отрабатывает до тех пор, пока проблема не будет решена.
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"ЦУР активно работает уже год, и сегодня мы можем подвести промежуточные итоги этой деятельности. Более 100 тысяч решённых вопросов граждан, целый ряд исследований — аналитика, обратная связь, информирование, которые помогают эффективнее развивать наш регион. Цифровизация выводит диалог власти с населением на новый уровень и позволяет услышать каждого", — подчеркнула вице-губернатор.
Также Данилюк обратилась к жителям Ленинградской области со словами благодарности.
"Этапы формирования и становления ЦУРа закончены, началась ежедневная, слаженная работа. Я бы хотела поблагодарить наших жителей, которые неравнодушны к проблемам, сообщают о них через социальные сети или сервис "Госуслуги. Решаем вместе". Общими усилиями мы делаем жизнь в Ленинградской области лучше, комфортнее, безопаснее", — подчеркнула она.
 
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