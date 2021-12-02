https://ria.ru/20211202/lenoblast-1761831996.html

ЦУР Ленобласти помог решить более 100 тысяч вопросов местных жителей

ЦУР Ленобласти помог решить более 100 тысяч вопросов местных жителей - РИА Новости, 02.12.2021

ЦУР Ленобласти помог решить более 100 тысяч вопросов местных жителей

Центр управления регионом (ЦУР) Ленинградской области, за год своей работы помог решить более ста тысяч вопросов местных жителей, сообщила вице-губернатор... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:12

2021-12-02T15:12

2021-12-02T15:12

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Центр управления регионом (ЦУР) Ленинградской области, за год своей работы помог решить более ста тысяч вопросов местных жителей, сообщила вице-губернатор области по внутренней политике Анна Данилюк.По ее словам, прошедший год показал, что не существует больших и маленьких вопросов, важных и второстепенных — если какая-то проблема волнует людей, она должна быть решена. Некачественные дороги, перебои с лекарствами, транспортная доступность, ликвидация несанкционированных свалок — ЦУР не просто фиксирует эти сигналы, но и оперативно отрабатывает до тех пор, пока проблема не будет решена."ЦУР активно работает уже год, и сегодня мы можем подвести промежуточные итоги этой деятельности. Более 100 тысяч решённых вопросов граждан, целый ряд исследований — аналитика, обратная связь, информирование, которые помогают эффективнее развивать наш регион. Цифровизация выводит диалог власти с населением на новый уровень и позволяет услышать каждого", — подчеркнула вице-губернатор.Также Данилюк обратилась к жителям Ленинградской области со словами благодарности.

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общество, ленинградская область