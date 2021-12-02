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На Кавказе пресекли сеть сбыта сильнодействующих лекарственных препаратов
На Кавказе пресекли сеть сбыта сильнодействующих лекарственных препаратов - РИА Новости, 02.12.2021
На Кавказе пресекли сеть сбыта сильнодействующих лекарственных препаратов
Правоохранители пресекли деятельность банды, занимавшейся сбытом сильнодействующих лекарственных препаратов на Северном Кавказе, двух ее членов уже ждет суд в... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:03
2021-12-02T12:03
происшествия
республика ингушетия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
ирина волк
скфо
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Правоохранители пресекли деятельность банды, занимавшейся сбытом сильнодействующих лекарственных препаратов на Северном Кавказе, двух ее членов уже ждет суд в Ингушетии, сообщила пресс-служба СК РФ."Завершено расследование уголовных дел в отношении двух жителей республики Ингушетия, обвиняемых по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконное приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт сильнодействующих веществ)... Уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Малгобекский городской суд Ингушетии", - сказали в ведомстве.Там пояснили, что это дело было выделено в отдельное производство из дела о создании преступного сообщества, покушении на убийство, незаконном хранении и хищении оружия, а также об обороте наркотиков или психотропных веществ, их приобретении и сбыте; к ответственности привлекаются еще 15 жителей Северного Кавказа, среди которых бывшие полицейские.По данным МВД, "к противоправной деятельности причастны четверо бывших сотрудников одного из территориальных органов внутренних дел" на Северном Кавказе. "В ряде регионов СКФО задержаны предполагаемые лидер и участники межрегионального преступного сообщества", - добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Злоумышленники создали в Ставропольском крае сеть тайников для хранения сильнодействующих веществ, продавались препараты по цене в пять раз дороже той, по которой приобретались. Правоохранителям удалось найти не только многочисленные схроны, но и основной тайник."Изъято более 100 тысяч разовых доз сильнодействующих веществ, стоимость которых по ценам черного рынка составила более 70 миллионов рублей. В рамках обысков также изъяты автомобили, драгоценности, банковские карты, наличные деньги", - сказали в СК.
https://ria.ru/20211012/veschestva-1754130168.html
https://ria.ru/20210330/narkotiki-1603410108.html
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происшествия, республика ингушетия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, ирина волк, скфо, россия
12:03 02.12.2021
 
На Кавказе пресекли сеть сбыта сильнодействующих лекарственных препаратов

В Ингушетии пресекли деятельность банды, нелегально сбывавшей сильнодействующие лекарства

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Правоохранители пресекли деятельность банды, занимавшейся сбытом сильнодействующих лекарственных препаратов на Северном Кавказе, двух ее членов уже ждет суд в Ингушетии, сообщила пресс-служба СК РФ.
"Завершено расследование уголовных дел в отношении двух жителей республики Ингушетия, обвиняемых по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконное приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт сильнодействующих веществ)... Уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Малгобекский городской суд Ингушетии", - сказали в ведомстве.
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Там пояснили, что это дело было выделено в отдельное производство из дела о создании преступного сообщества, покушении на убийство, незаконном хранении и хищении оружия, а также об обороте наркотиков или психотропных веществ, их приобретении и сбыте; к ответственности привлекаются еще 15 жителей Северного Кавказа, среди которых бывшие полицейские.
По данным МВД, "к противоправной деятельности причастны четверо бывших сотрудников одного из территориальных органов внутренних дел" на Северном Кавказе. "В ряде регионов СКФО задержаны предполагаемые лидер и участники межрегионального преступного сообщества", - добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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"Изъято более 100 тысяч разовых доз сильнодействующих веществ, стоимость которых по ценам черного рынка составила более 70 миллионов рублей. В рамках обысков также изъяты автомобили, драгоценности, банковские карты, наличные деньги", - сказали в СК.
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ПроисшествияРеспублика ИнгушетияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)Здоровье - ОбществоИрина ВолкСКФОРоссия
 
 
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