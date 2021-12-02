https://ria.ru/20211202/lazer-1761743235.html

России больше не страшен ядерный удар из-за рубежа

Стало известно возможное назначение боевого лазера "Пересвет" - РИА Новости, 02.12.2021

России больше не страшен ядерный удар из-за рубежа

Российский лазерный комплекс "Пересвет" предназначен прежде всего для вывода из строя спутников, заявил в беседе с "Известиями" военный эксперт Дмитрий Корнев. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T04:24

2021-12-02T04:24

2021-12-02T09:06

новое оружие россии

безопасность

владислав шурыгин

сергей шойгу

владимир путин

лазерный комплекс "пересвет"

россия

дмитрий корнев

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российский лазерный комплекс "Пересвет" предназначен прежде всего для вывода из строя спутников, заявил в беседе с "Известиями" военный эксперт Дмитрий Корнев.Он назвал боевой лазер одним из эшелонов противокосмической обороны и отнес его к противоспутниковому оружию с функциональным поражением.По мнению эксперта, лазер способен поражать и атмосферные летательные аппараты: выжигать аппаратуру самолетов-разведчиков и дронов, а в перспективе — уничтожать их на ближней дистанции.Военный эксперт Владислав Шурыгин, в свою очередь, назвал задачей "Пересвета" ослепление средств разведки противника в угрожаемый период перед ядерным конфликтом. По его словам, это станет гарантией неотвратимости ответного удара России.Впервые президент Владимир Путин объявил о новейших видах российского стратегического вооружения, среди которых был боевой лазер "Пересвет", в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. В начале ноября этого года глава государства подчеркнул, что испытания подтвердили уникальные характеристики лазерной установки. А министр обороны Сергей Шойгу сравнил "Пересветы" со световыми мечами из фантастической космической саги "Звездные войны".Установки заступили на опытно-боевое дежурство с декабря 2018 года, а с конца 2019-го их используют для прикрытия передвижных ракетных комплексов.

https://ria.ru/20210105/vooruzheniya-1591565765.html

https://ria.ru/20210819/burevestnik-1746384369.html

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безопасность, владислав шурыгин, сергей шойгу, владимир путин, лазерный комплекс "пересвет", россия, дмитрий корнев