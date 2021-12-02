России больше не страшен ядерный удар из-за рубежа

04:24 02.12.2021 (обновлено: 09:06 02.12.2021)
Стало известно возможное назначение боевого лазера "Пересвет"
Эксперт Корнев: боевой лазер "Пересвет" предназначен для вывода из строя спутников
© Минобороны РФБоевой лазерный комплекс "Пересвет"
© Минобороны РФ
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российский лазерный комплекс "Пересвет" предназначен прежде всего для вывода из строя спутников, заявил в беседе с "Известиями" военный эксперт Дмитрий Корнев.
Он назвал боевой лазер одним из эшелонов противокосмической обороны и отнес его к противоспутниковому оружию с функциональным поражением.
"По моей оценке, он должен поражать космические аппараты в ближнем околоземном пространстве на орбитах до 500 километров высотой. Именно там обращаются почти все разведывательные спутники и аппараты динамического зондирования Земли, которых с каждым годом становится все больше", — рассказал Корнев.
По мнению эксперта, лазер способен поражать и атмосферные летательные аппараты: выжигать аппаратуру самолетов-разведчиков и дронов, а в перспективе — уничтожать их на ближней дистанции.
Военный эксперт Владислав Шурыгин, в свою очередь, назвал задачей "Пересвета" ослепление средств разведки противника в угрожаемый период перед ядерным конфликтом. По его словам, это станет гарантией неотвратимости ответного удара России.
"Причем не одиночными выжившими ракетами, а полновесными залпами целых дивизий РВСН. А значит, никому за рубежом теперь даже в голову не придет всерьез рассматривать сценарий такого нападения", — считает Шурыгин.
Впервые президент Владимир Путин объявил о новейших видах российского стратегического вооружения, среди которых был боевой лазер "Пересвет", в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. В начале ноября этого года глава государства подчеркнул, что испытания подтвердили уникальные характеристики лазерной установки. А министр обороны Сергей Шойгу сравнил "Пересветы" со световыми мечами из фантастической космической саги "Звездные войны".
Установки заступили на опытно-боевое дежурство с декабря 2018 года, а с конца 2019-го их используют для прикрытия передвижных ракетных комплексов.
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