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Новое оружие России
https://ria.ru/20211202/lazer-1761743235.html
России больше не страшен ядерный удар из-за рубежа
Стало известно возможное назначение боевого лазера "Пересвет" - РИА Новости, 02.12.2021
России больше не страшен ядерный удар из-за рубежа
Российский лазерный комплекс "Пересвет" предназначен прежде всего для вывода из строя спутников, заявил в беседе с "Известиями" военный эксперт Дмитрий Корнев. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T04:24
2021-12-02T09:06
новое оружие россии
безопасность
владислав шурыгин
сергей шойгу
владимир путин
лазерный комплекс "пересвет"
россия
дмитрий корнев
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российский лазерный комплекс "Пересвет" предназначен прежде всего для вывода из строя спутников, заявил в беседе с "Известиями" военный эксперт Дмитрий Корнев.Он назвал боевой лазер одним из эшелонов противокосмической обороны и отнес его к противоспутниковому оружию с функциональным поражением.По мнению эксперта, лазер способен поражать и атмосферные летательные аппараты: выжигать аппаратуру самолетов-разведчиков и дронов, а в перспективе — уничтожать их на ближней дистанции.Военный эксперт Владислав Шурыгин, в свою очередь, назвал задачей "Пересвета" ослепление средств разведки противника в угрожаемый период перед ядерным конфликтом. По его словам, это станет гарантией неотвратимости ответного удара России.Впервые президент Владимир Путин объявил о новейших видах российского стратегического вооружения, среди которых был боевой лазер "Пересвет", в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. В начале ноября этого года глава государства подчеркнул, что испытания подтвердили уникальные характеристики лазерной установки. А министр обороны Сергей Шойгу сравнил "Пересветы" со световыми мечами из фантастической космической саги "Звездные войны".Установки заступили на опытно-боевое дежурство с декабря 2018 года, а с конца 2019-го их используют для прикрытия передвижных ракетных комплексов.
https://ria.ru/20210105/vooruzheniya-1591565765.html
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безопасность, владислав шурыгин, сергей шойгу, владимир путин, лазерный комплекс "пересвет", россия, дмитрий корнев
04:24 02.12.2021 (обновлено: 09:06 02.12.2021)
 
Стало известно возможное назначение боевого лазера "Пересвет"

Эксперт Корнев: боевой лазер "Пересвет" предназначен для вывода из строя спутников

© Минобороны РФБоевой лазерный комплекс "Пересвет"
Боевой лазерный комплекс Пересвет
© Минобороны РФ
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российский лазерный комплекс "Пересвет" предназначен прежде всего для вывода из строя спутников, заявил в беседе с "Известиями" военный эксперт Дмитрий Корнев.
Он назвал боевой лазер одним из эшелонов противокосмической обороны и отнес его к противоспутниковому оружию с функциональным поражением.

"По моей оценке, он должен поражать космические аппараты в ближнем околоземном пространстве на орбитах до 500 километров высотой. Именно там обращаются почти все разведывательные спутники и аппараты динамического зондирования Земли, которых с каждым годом становится все больше", — рассказал Корнев.

По мнению эксперта, лазер способен поражать и атмосферные летательные аппараты: выжигать аппаратуру самолетов-разведчиков и дронов, а в перспективе — уничтожать их на ближней дистанции.
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Военный эксперт Владислав Шурыгин, в свою очередь, назвал задачей "Пересвета" ослепление средств разведки противника в угрожаемый период перед ядерным конфликтом. По его словам, это станет гарантией неотвратимости ответного удара России.

"Причем не одиночными выжившими ракетами, а полновесными залпами целых дивизий РВСН. А значит, никому за рубежом теперь даже в голову не придет всерьез рассматривать сценарий такого нападения", — считает Шурыгин.

Впервые президент Владимир Путин объявил о новейших видах российского стратегического вооружения, среди которых был боевой лазер "Пересвет", в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. В начале ноября этого года глава государства подчеркнул, что испытания подтвердили уникальные характеристики лазерной установки. А министр обороны Сергей Шойгу сравнил "Пересветы" со световыми мечами из фантастической космической саги "Звездные войны".
Установки заступили на опытно-боевое дежурство с декабря 2018 года, а с конца 2019-го их используют для прикрытия передвижных ракетных комплексов.
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Новое оружие РоссииБезопасностьВладислав ШурыгинСергей ШойгуВладимир ПутинЛазерный комплекс "Пересвет"РоссияДмитрий Корнев
 
 
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