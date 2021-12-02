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В Якутии исполнили просьбу мальчика, обратившегося к Путину
В Якутии исполнили просьбу мальчика, обратившегося к Путину - РИА Новости, 02.12.2021
В Якутии исполнили просьбу мальчика, обратившегося к Путину
Корову, которую мальчик из Якутии попросил у президента страны в ходе прямой линии, передали его семье, сообщает пресс-служба администрации главы и... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T08:06
2021-12-02T08:06
общество
якутск
чурапчинский улус
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 2 дек – РИА Новости. Корову, которую мальчик из Якутии попросил у президента страны в ходе прямой линии, передали его семье, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Ранее пользователи соцсети распространили информацию о мальчике из Якутии, который дозвонился на прямую линию президента и попросил через оператора помочь его семье купить корову. Вопрос перенаправили в министерство сельского хозяйства республики. Семья школьника получила от ведомства предложение участвовать в программе "Агростартап" и получить грант на покупку коровы. Министр сельского хозяйства республики Александр Атласов ранее рассказал РИА Новости о том, что корову на днях передадут его семье, кроме того, им улучшат жилищные условия.Отмечается, что в четверг во время командировки в Чурапчинский улус глава республики Айсен Николаев созвонился с Алешей Сокольниковым."Я сегодня разговаривал с Алексеем, он поблагодарил всех за такое внимание к его просьбе. Вся семья Сокольниковых очень рада появлению новой коровы. Ей уже дали имя – Кэскилээнэ. Большинство семей в улусах Якутии живут подсобным хозяйством. И его желание помочь родителям понятно. Конечно, власть должна подключаться к решению подобных вопросов", - приводятся слова Николаева.
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якутск
чурапчинский улус
республика саха (якутия)
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общество, якутск, чурапчинский улус, айсен николаев, республика саха (якутия)
08:06 02.12.2021
 
В Якутии исполнили просьбу мальчика, обратившегося к Путину

Мальчику из Якутии подарили корову, о которой он попросил Путина на прямой линии

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин после ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / POOL
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ЯКУТСК, 2 дек – РИА Новости. Корову, которую мальчик из Якутии попросил у президента страны в ходе прямой линии, передали его семье, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Ранее пользователи соцсети распространили информацию о мальчике из Якутии, который дозвонился на прямую линию президента и попросил через оператора помочь его семье купить корову. Вопрос перенаправили в министерство сельского хозяйства республики. Семья школьника получила от ведомства предложение участвовать в программе "Агростартап" и получить грант на покупку коровы. Министр сельского хозяйства республики Александр Атласов ранее рассказал РИА Новости о том, что корову на днях передадут его семье, кроме того, им улучшат жилищные условия.
"На днях от СХПК "Мындагай" семье Сокольниковых передали корову", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в четверг во время командировки в Чурапчинский улус глава республики Айсен Николаев созвонился с Алешей Сокольниковым.
"Я сегодня разговаривал с Алексеем, он поблагодарил всех за такое внимание к его просьбе. Вся семья Сокольниковых очень рада появлению новой коровы. Ей уже дали имя – Кэскилээнэ. Большинство семей в улусах Якутии живут подсобным хозяйством. И его желание помочь родителям понятно. Конечно, власть должна подключаться к решению подобных вопросов", - приводятся слова Николаева.
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ОбществоЯкутскЧурапчинский улусАйсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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