https://ria.ru/20211202/korova-1761747929.html

В Якутии исполнили просьбу мальчика, обратившегося к Путину

В Якутии исполнили просьбу мальчика, обратившегося к Путину - РИА Новости, 02.12.2021

В Якутии исполнили просьбу мальчика, обратившегося к Путину

Корову, которую мальчик из Якутии попросил у президента страны в ходе прямой линии, передали его семье, сообщает пресс-служба администрации главы и... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T08:06

2021-12-02T08:06

2021-12-02T08:06

общество

якутск

чурапчинский улус

айсен николаев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 2 дек – РИА Новости. Корову, которую мальчик из Якутии попросил у президента страны в ходе прямой линии, передали его семье, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Ранее пользователи соцсети распространили информацию о мальчике из Якутии, который дозвонился на прямую линию президента и попросил через оператора помочь его семье купить корову. Вопрос перенаправили в министерство сельского хозяйства республики. Семья школьника получила от ведомства предложение участвовать в программе "Агростартап" и получить грант на покупку коровы. Министр сельского хозяйства республики Александр Атласов ранее рассказал РИА Новости о том, что корову на днях передадут его семье, кроме того, им улучшат жилищные условия.Отмечается, что в четверг во время командировки в Чурапчинский улус глава республики Айсен Николаев созвонился с Алешей Сокольниковым."Я сегодня разговаривал с Алексеем, он поблагодарил всех за такое внимание к его просьбе. Вся семья Сокольниковых очень рада появлению новой коровы. Ей уже дали имя – Кэскилээнэ. Большинство семей в улусах Якутии живут подсобным хозяйством. И его желание помочь родителям понятно. Конечно, власть должна подключаться к решению подобных вопросов", - приводятся слова Николаева.

https://ria.ru/20201230/zhelanie-1591605190.html

якутск

чурапчинский улус

республика саха (якутия)

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общество, якутск, чурапчинский улус, айсен николаев, республика саха (якутия)