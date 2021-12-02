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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211202/koronavirus-1761894691.html
В Германии ужесточат ограничения для непривитых от COVID-19
В Германии ужесточат ограничения для непривитых от COVID-19 - РИА Новости, 02.12.2021
В Германии ужесточат ограничения для непривитых от COVID-19
Власти ФРГ договорились ужесточить ограничительные меры по всей стране, доступ на культурные мероприятия и в розничные магазины, за исключением... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:03
2021-12-02T18:43
распространение коронавируса
в мире
берлин (город)
бавария
германия
ангела меркель
коронавирусы
коронавирус covid-19
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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Власти ФРГ договорились ужесточить ограничительные меры по всей стране, доступ на культурные мероприятия и в розничные магазины, за исключением продовольственных, будет только для привитых и переболевших, заявила и. о. Канцлера ФРГ Ангела Меркель.Ранее похожие меры вводили отдельные регионы, в частности, Берлин и Бавария.По ее словам, власти могут ввести дополнительное требование предъявлять свежий отрицательный результат теста на коронавирус. Кроме того, эта норма - допуск только привитым и переболевшим, - будет распространена на розничные магазины за исключением продовольственных, добавила Меркель.Кроме того, ограничения для непривитых вводятся и в частной сфере. В случае, если на частном мероприятии (как в помещении, так и под открытом небом) принимают участие непривитые и не болевшие COVID-19, то в нем могут принять участие представители максимум двух домохозяйств, причем одна из семей в таком случае может быть представлена лишь двумя людьми. Дети младше 14 лет исключены из этого правила.При этом власти ФРГ не стали принимать на общенациональном уровне решение о проведении крупных спортивных и культурных мероприятий без зрителей. За эту меру выступал ряд регионов, в частности власти южных Баварии и Баден-Вюртемберга заявляли, что примут такое решение, даже если оно не будет введено на общенациональном уровне. Однако в принятом федеральным и региональными правительствами пакете мер говорится лишь об ограничении числа зрителей, требовании предъявлять для допуска сертификаты о вакцинации или справки о болезни, а также общей рекомендации для регионов с высокой заболеваемостью "по возможности" проводить спортивные мероприятия без зрителей.Согласно принятым мерам, во всех школах вводится обязательное ношение масок независимо от класса обучения.Ситуация с распространением коронавируса в Германии ухудшается в последние недели, заболеваемость находится на рекордном за все время пандемии уровне, но при этом смертность не достигает пиков предыдущих волн пандемии, в том числе благодаря высокой доле вакцинированных. На этом фоне регионы ФРГ ужесточают ограничительные меры. Уровень вакцинации составляет свыше 70%, при этом в уязвимых группах населения уровень вакцинации выше, чем в среднем по стране.
https://ria.ru/20211202/pandemiya-1761754305.html
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в мире, берлин (город), бавария, германия, ангела меркель, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
18:03 02.12.2021 (обновлено: 18:43 02.12.2021)
 
В Германии ужесточат ограничения для непривитых от COVID-19

Меркель: Власти Германии ужесточают ограничительные меры для непривитых от COVID-19

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКлиника "Шарите" в Берлине
Клиника Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 2 дек - РИА Новости. Власти ФРГ договорились ужесточить ограничительные меры по всей стране, доступ на культурные мероприятия и в розничные магазины, за исключением продовольственных, будет только для привитых и переболевших, заявила и. о. Канцлера ФРГ Ангела Меркель.
Ранее похожие меры вводили отдельные регионы, в частности, Берлин и Бавария.
"Мы ограничим по всей стране доступ к мероприятиям культуры и отдыха - вне зависимости от заболеваемости они будут доступны только непривитых и переболевших", - заявила она по итогам совещания с главами регионов по политике в отношении распространения COVID-19.
По ее словам, власти могут ввести дополнительное требование предъявлять свежий отрицательный результат теста на коронавирус. Кроме того, эта норма - допуск только привитым и переболевшим, - будет распространена на розничные магазины за исключением продовольственных, добавила Меркель.
Кроме того, ограничения для непривитых вводятся и в частной сфере. В случае, если на частном мероприятии (как в помещении, так и под открытом небом) принимают участие непривитые и не болевшие COVID-19, то в нем могут принять участие представители максимум двух домохозяйств, причем одна из семей в таком случае может быть представлена лишь двумя людьми. Дети младше 14 лет исключены из этого правила.
Медицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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При этом власти ФРГ не стали принимать на общенациональном уровне решение о проведении крупных спортивных и культурных мероприятий без зрителей. За эту меру выступал ряд регионов, в частности власти южных Баварии и Баден-Вюртемберга заявляли, что примут такое решение, даже если оно не будет введено на общенациональном уровне. Однако в принятом федеральным и региональными правительствами пакете мер говорится лишь об ограничении числа зрителей, требовании предъявлять для допуска сертификаты о вакцинации или справки о болезни, а также общей рекомендации для регионов с высокой заболеваемостью "по возможности" проводить спортивные мероприятия без зрителей.
Согласно принятым мерам, во всех школах вводится обязательное ношение масок независимо от класса обучения.
Ситуация с распространением коронавируса в Германии ухудшается в последние недели, заболеваемость находится на рекордном за все время пандемии уровне, но при этом смертность не достигает пиков предыдущих волн пандемии, в том числе благодаря высокой доле вакцинированных. На этом фоне регионы ФРГ ужесточают ограничительные меры. Уровень вакцинации составляет свыше 70%, при этом в уязвимых группах населения уровень вакцинации выше, чем в среднем по стране.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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