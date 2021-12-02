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Лукашенко рассказал о проекте новой Конституции Белоруссии
Лукашенко рассказал о проекте новой Конституции Белоруссии - РИА Новости, 02.12.2021
Лукашенко рассказал о проекте новой Конституции Белоруссии
Минск планирует опубликовать проект новой Конституции до Нового года, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T07:07
2021-12-02T09:06
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 2 дек — РИА Новости. Минск планирует опубликовать проект новой Конституции до Нового года, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.Референдум по новой Конституции может пройти в 20-х числах февраля 2022 года, если "не начнется война", уточнил он."Еще раз мы хотим взять предложения от людей, а в феврале месяце, в 20-х числах, где-то примерно так, еще подумаем, как нам удобно и лучше по закону, по ныне действующей Конституции, вынесем на референдум, будет вынесена Конституция на референдум. &lt;...&gt; Да, я об этом недавно сказал, что мы будем идти по этому графику. И обязательно проведем референдум. Но если вы нас не поставите перед введением какого-то чрезвычайного положения. Но это из области фантастики. Поэтому я думаю, что в феврале нам по графику, как мы запланировали, удастся провести", — сказал президент Белоруссии.Лукашенко подчеркнул, что перераспределение полномочий и создание новой структуры власти — это главный, но не единственный смысл новой Конституции.Кроме того, по словам президента, документ учтет усиление роли правительства и парламента, а также появление Всебелорусского собрания, которое впервые состоялось еще в 1990-х годах."Наиболее острые, основные вопросы рассматриваются на нем. И если Всебелорусское народное собрание определило вот так, вся страна движется в этом направлении. И президент тоже. Но это решение президента. Сейчас это будет в Конституции", — пояснил глава республики.При этом, отметил он, в новом основном законе закрепится сильная президентская власть.В Белоруссии готовится проект новой Конституции. Планируется, что референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Ожидается, что перед голосованием доработанный проект поправок вынесут на публичное обсуждение, которое может состояться уже в первой половине декабря. Лукашенко в конце ноября заявил, что находящаяся за пределами страны оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, связанный с готовящимся референдумом.
https://radiosputnik.ria.ru/20211201/lukashenko-1761718832.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
07:07 02.12.2021 (обновлено: 09:06 02.12.2021)
 
Лукашенко рассказал о проекте новой Конституции Белоруссии

Лукашенко: проект новой Конституции Белоруссии будет опубликован до Нового года

© REUTERS / Nikolai Petrov/BelTAПрезидент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / Nikolai Petrov/BelTA
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МИНСК, 2 дек — РИА Новости. Минск планирует опубликовать проект новой Конституции до Нового года, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Конституция — я ее сам писал. Юристы писали пером, а я диктовал, потому что я видел, я — президент, какие мне нужны полномочия, чтобы удержать страну. <...> Сейчас мы ее опубликуем, около месяца (осталось. — Прим. ред.)".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии
Референдум по новой Конституции может пройти в 20-х числах февраля 2022 года, если "не начнется война", уточнил он.
"Еще раз мы хотим взять предложения от людей, а в феврале месяце, в 20-х числах, где-то примерно так, еще подумаем, как нам удобно и лучше по закону, по ныне действующей Конституции, вынесем на референдум, будет вынесена Конституция на референдум. <...> Да, я об этом недавно сказал, что мы будем идти по этому графику. И обязательно проведем референдум. Но если вы нас не поставите перед введением какого-то чрезвычайного положения. Но это из области фантастики. Поэтому я думаю, что в феврале нам по графику, как мы запланировали, удастся провести", — сказал президент Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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Лукашенко подчеркнул, что перераспределение полномочий и создание новой структуры власти — это главный, но не единственный смысл новой Конституции.
Кроме того, по словам президента, документ учтет усиление роли правительства и парламента, а также появление Всебелорусского собрания, которое впервые состоялось еще в 1990-х годах.
"Наиболее острые, основные вопросы рассматриваются на нем. И если Всебелорусское народное собрание определило вот так, вся страна движется в этом направлении. И президент тоже. Но это решение президента. Сейчас это будет в Конституции", — пояснил глава республики.
При этом, отметил он, в новом основном законе закрепится сильная президентская власть.

"Но президент, как и сегодня, будет формировать правительство, он будет главой государства, и сильная президентская власть остается", — уточнил Лукашенко.

В Белоруссии готовится проект новой Конституции. Планируется, что референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Ожидается, что перед голосованием доработанный проект поправок вынесут на публичное обсуждение, которое может состояться уже в первой половине декабря. Лукашенко в конце ноября заявил, что находящаяся за пределами страны оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, связанный с готовящимся референдумом.
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