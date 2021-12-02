https://ria.ru/20211202/konstitutsiya-1761745563.html

Лукашенко рассказал о проекте новой Конституции Белоруссии

Лукашенко рассказал о проекте новой Конституции Белоруссии - РИА Новости, 02.12.2021

Лукашенко рассказал о проекте новой Конституции Белоруссии

Минск планирует опубликовать проект новой Конституции до Нового года, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T07:07

2021-12-02T07:07

2021-12-02T09:06

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белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 2 дек — РИА Новости. Минск планирует опубликовать проект новой Конституции до Нового года, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.Референдум по новой Конституции может пройти в 20-х числах февраля 2022 года, если "не начнется война", уточнил он."Еще раз мы хотим взять предложения от людей, а в феврале месяце, в 20-х числах, где-то примерно так, еще подумаем, как нам удобно и лучше по закону, по ныне действующей Конституции, вынесем на референдум, будет вынесена Конституция на референдум. <...> Да, я об этом недавно сказал, что мы будем идти по этому графику. И обязательно проведем референдум. Но если вы нас не поставите перед введением какого-то чрезвычайного положения. Но это из области фантастики. Поэтому я думаю, что в феврале нам по графику, как мы запланировали, удастся провести", — сказал президент Белоруссии.Лукашенко подчеркнул, что перераспределение полномочий и создание новой структуры власти — это главный, но не единственный смысл новой Конституции.Кроме того, по словам президента, документ учтет усиление роли правительства и парламента, а также появление Всебелорусского собрания, которое впервые состоялось еще в 1990-х годах."Наиболее острые, основные вопросы рассматриваются на нем. И если Всебелорусское народное собрание определило вот так, вся страна движется в этом направлении. И президент тоже. Но это решение президента. Сейчас это будет в Конституции", — пояснил глава республики.При этом, отметил он, в новом основном законе закрепится сильная президентская власть.В Белоруссии готовится проект новой Конституции. Планируется, что референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Ожидается, что перед голосованием доработанный проект поправок вынесут на публичное обсуждение, которое может состояться уже в первой половине декабря. Лукашенко в конце ноября заявил, что находящаяся за пределами страны оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, связанный с готовящимся референдумом.

https://radiosputnik.ria.ru/20211201/lukashenko-1761718832.html

https://ria.ru/20211202/integratsiya-1761742404.html

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко