15:54 02.12.2021 (обновлено: 16:05 02.12.2021)
В Британии назвали приоритетную повестку в отношениях с Россией
Посольство Британии назвало климатическую повестку приоритетной в отношениях с Россией
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗарубежные дипломаты прибыли в посольство Великобритании в Москве
С-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Великобритания считает климатическую повестку приоритетной в отношениях с Россией и продолжит сотрудничество по Арктике, несмотря на политическую обстановку, заявила и. о. заместителя посла Великобритании Джулия Кроуч.
"Исследования в области арктических изменений - это одно из приоритетных направлений сотрудничества России и Великобритании. И мы понимаем, что наше сотрудничество является ключевым в наших отношениях. Несмотря на напряженную политическую обстановку, это не останавливает наши исследования и наше сотрудничество в области борьбы с климатическими изменениями", - сказала она в ходе панельной сессии, посвященной 25-летию Арктического совета, на форуме "Арктика: настоящее и будущее".
Она также отметила, что Великобритания продолжит инвестировать в исследования Арктики совместно с российскими специалистами и рассчитывает, что больше ученых из РФ примут участие в британских научных проектах. По ее словам, Арктика чрезвычайно важна для Великобритании, Арктика для британцев - это "часть детства".
Форум, в котором принимают участие более 2,5 тысячи гостей из 40 регионов России и 15 стран, проходит в Санкт-Петербурге 2-4 декабря. Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников".
Деловая программа форума включает более 50 мероприятий по направлениям: социальная политика, экономика, инфраструктура Арктической зоны, наука и технологии, экология, международное сотрудничество, комплексная безопасность Арктической зоны РФ, региональное развитие и креативные индустрии Крайнего Севера. Будет уделено внимание реализации научных арктических проектов в рамках программы "Года науки и технологий - 2021", вовлеченности в них российских ученых и вузов, а также предварительным итогам научно-исследовательской работы "Полярного фонда".