https://ria.ru/20211202/klimat-1761848341.html

В Британии назвали приоритетную повестку в отношениях с Россией

В Британии назвали приоритетную повестку в отношениях с Россией - РИА Новости, 02.12.2021

В Британии назвали приоритетную повестку в отношениях с Россией

Великобритания считает климатическую повестку приоритетной в отношениях с Россией и продолжит сотрудничество по Арктике, несмотря на политическую обстановку,... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:54

2021-12-02T15:54

2021-12-02T16:05

великобритания

россия

в мире

арктический совет

арктика

климат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577959790_0:0:3330:1874_1920x0_80_0_0_5760059357bda583e177ff02d946c647.jpg

С-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Великобритания считает климатическую повестку приоритетной в отношениях с Россией и продолжит сотрудничество по Арктике, несмотря на политическую обстановку, заявила и. о. заместителя посла Великобритании Джулия Кроуч."Исследования в области арктических изменений - это одно из приоритетных направлений сотрудничества России и Великобритании. И мы понимаем, что наше сотрудничество является ключевым в наших отношениях. Несмотря на напряженную политическую обстановку, это не останавливает наши исследования и наше сотрудничество в области борьбы с климатическими изменениями", - сказала она в ходе панельной сессии, посвященной 25-летию Арктического совета, на форуме "Арктика: настоящее и будущее".Она также отметила, что Великобритания продолжит инвестировать в исследования Арктики совместно с российскими специалистами и рассчитывает, что больше ученых из РФ примут участие в британских научных проектах. По ее словам, Арктика чрезвычайно важна для Великобритании, Арктика для британцев - это "часть детства".Форум, в котором принимают участие более 2,5 тысячи гостей из 40 регионов России и 15 стран, проходит в Санкт-Петербурге 2-4 декабря. Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников".Деловая программа форума включает более 50 мероприятий по направлениям: социальная политика, экономика, инфраструктура Арктической зоны, наука и технологии, экология, международное сотрудничество, комплексная безопасность Арктической зоны РФ, региональное развитие и креативные индустрии Крайнего Севера. Будет уделено внимание реализации научных арктических проектов в рамках программы "Года науки и технологий - 2021", вовлеченности в них российских ученых и вузов, а также предварительным итогам научно-исследовательской работы "Полярного фонда".

https://ria.ru/20211201/energoperekhod-1761628925.html

https://ria.ru/20211130/klimat-1761419549.html

великобритания

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, россия, в мире, арктический совет, арктика, климат