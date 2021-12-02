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Канада поддержит Россию в Арктическом совете, сообщил посол
Канада поддержит Россию в Арктическом совете, сообщил посол - РИА Новости, 02.12.2021
Канада поддержит Россию в Арктическом совете, сообщил посол
Канада будет поддерживать Россию в ходе председательства в Арктическом совете, хочет развивать двустороннее сотрудничество, заявила посол Канады в РФ Элисон... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:23
2021-12-02T16:23
санкт-петербург
канада
арктический совет
россия
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С-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Канада будет поддерживать Россию в ходе председательства в Арктическом совете, хочет развивать двустороннее сотрудничество, заявила посол Канады в РФ Элисон Леклер."Сейчас Россия председательствует в Арктическом совете, она представила очень интересную программу, и мы поддерживаем Россию в стратегических приоритетах и, конечно, здесь есть синергия, есть общие вызовы", - сказала она в ходе панельной сессии, посвященной 25-летию Арктического совета, на форуме "Арктика: настоящее и будущее".По ее словам, Канада привержена поддерживать Россию, и с точки зрения двусторонних отношений для Канады очень важно взаимодействие с РФ."Канада привержена поддерживать Россию... И с точки зрения наших двусторонних взаимоотношений я, как посол, должна сказать о том, что мы хотим развивать наше двустороннее взаимодействие и сотрудничество с Россией, для нас это очень важно, это то, над чем мы должны работать еще более предметно, потому что у нас есть наши общие задачи, в том числе и в рамках деятельности Арктического совета", - добавила она.Форум, в котором принимают участие более 2,5 тысячи гостей из 40 регионов России и 15 стран, проходит в Санкт-Петербурге 2-4 декабря. Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников".Деловая программа форума включает более 50 мероприятий по направлениям: социальная политика, экономика, инфраструктура Арктической зоны, наука и технологии, экология, международное сотрудничество, комплексная безопасность Арктической зоны РФ, региональное развитие и креативные индустрии Крайнего Севера. Будет уделено внимание реализации научных арктических проектов в рамках программы "Года науки и технологий - 2021", вовлеченности в них российских ученых и вузов, а также предварительным итогам научно-исследовательской работы "Полярного фонда".
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санкт-петербург, канада, арктический совет, россия
16:23 02.12.2021
 
Канада поддержит Россию в Арктическом совете, сообщил посол

Посол Канады Леклер: Канада поддержит Россию в Арктическом совете

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на фасаде здания посольства Канады в Староконюшенном переулке в Москве
Государственный флаг на фасаде здания посольства Канады в Староконюшенном переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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С-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Канада будет поддерживать Россию в ходе председательства в Арктическом совете, хочет развивать двустороннее сотрудничество, заявила посол Канады в РФ Элисон Леклер.
"Сейчас Россия председательствует в Арктическом совете, она представила очень интересную программу, и мы поддерживаем Россию в стратегических приоритетах и, конечно, здесь есть синергия, есть общие вызовы", - сказала она в ходе панельной сессии, посвященной 25-летию Арктического совета, на форуме "Арктика: настоящее и будущее".
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Посол сообщил о намерении России сотрудничать с Канадой по ситуации в Сирии
По ее словам, Канада привержена поддерживать Россию, и с точки зрения двусторонних отношений для Канады очень важно взаимодействие с РФ.
"Канада привержена поддерживать Россию... И с точки зрения наших двусторонних взаимоотношений я, как посол, должна сказать о том, что мы хотим развивать наше двустороннее взаимодействие и сотрудничество с Россией, для нас это очень важно, это то, над чем мы должны работать еще более предметно, потому что у нас есть наши общие задачи, в том числе и в рамках деятельности Арктического совета", - добавила она.
Форум, в котором принимают участие более 2,5 тысячи гостей из 40 регионов России и 15 стран, проходит в Санкт-Петербурге 2-4 декабря. Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников".
Деловая программа форума включает более 50 мероприятий по направлениям: социальная политика, экономика, инфраструктура Арктической зоны, наука и технологии, экология, международное сотрудничество, комплексная безопасность Арктической зоны РФ, региональное развитие и креативные индустрии Крайнего Севера. Будет уделено внимание реализации научных арктических проектов в рамках программы "Года науки и технологий - 2021", вовлеченности в них российских ученых и вузов, а также предварительным итогам научно-исследовательской работы "Полярного фонда".
 
Санкт-ПетербургКанадаАрктический советРоссия
 
 
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