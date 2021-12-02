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В Забайкалье воспитательница пойдет под суд за избиение детей
В Забайкалье воспитательница пойдет под суд за избиение детей - РИА Новости, 02.12.2021
В Забайкалье воспитательница пойдет под суд за избиение детей
Воспитательница социального центра "Маяк" в Забайкалье, обвиняемая в издевательствах и избиении трех воспитанников, предстанет перед судом, сообщается на сайте... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:46
2021-12-02T13:46
2021-12-02T13:46
происшествия
забайкальский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Воспитательница социального центра "Маяк" в Забайкалье, обвиняемая в издевательствах и избиении трех воспитанников, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 48-летняя воспитатель государственного учреждения социального обслуживания "Балейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Маяк" с января по май 2021 года систематически избивала двух мальчиков 10 и 9 лет, а также 8-летнюю девочку, воспитанников центра. Женщина била детей по голове, дергала за волосы и уши, толкала их, отчего они ударялись о стены и другие предметы, отмечает СК. Было возбуждено дело по статьям "истязание трех несовершеннолетних" и "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно работником организации, оказывающей социальные услуги, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним"."Завершено расследование уголовного дела ... По ходатайству следователя она заключена под стражу. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.СК добавляет, что помимо этого, продолжается расследование дела по обвинению сотрудников центра в злоупотреблении должностными полномочиями.
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происшествия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Забайкалье воспитательница пойдет под суд за избиение детей
В Забайкалье воспитательница соццентра "Маяк" пойдет под суд за избиение троих детей
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Воспитательница социального центра "Маяк" в Забайкалье
, обвиняемая в издевательствах и избиении трех воспитанников, предстанет перед судом, сообщается на сайте
СК РФ.
По данным следствия, 48-летняя воспитатель государственного учреждения социального обслуживания "Балейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Маяк" с января по май 2021 года систематически избивала двух мальчиков 10 и 9 лет, а также 8-летнюю девочку, воспитанников центра. Женщина била детей по голове, дергала за волосы и уши, толкала их, отчего они ударялись о стены и другие предметы, отмечает СК. Было возбуждено дело по статьям "истязание трех несовершеннолетних" и "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно работником организации, оказывающей социальные услуги, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним".
"Завершено расследование уголовного дела ... По ходатайству следователя она заключена под стражу. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
СК добавляет, что помимо этого, продолжается расследование дела по обвинению сотрудников центра в злоупотреблении должностными полномочиями.