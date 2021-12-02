https://ria.ru/20211202/izbienie-1761810742.html

В Забайкалье воспитательница пойдет под суд за избиение детей

В Забайкалье воспитательница пойдет под суд за избиение детей - РИА Новости, 02.12.2021

В Забайкалье воспитательница пойдет под суд за избиение детей

Воспитательница социального центра "Маяк" в Забайкалье, обвиняемая в издевательствах и избиении трех воспитанников, предстанет перед судом, сообщается на сайте... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:46

2021-12-02T13:46

2021-12-02T13:46

происшествия

забайкальский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Воспитательница социального центра "Маяк" в Забайкалье, обвиняемая в издевательствах и избиении трех воспитанников, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 48-летняя воспитатель государственного учреждения социального обслуживания "Балейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Маяк" с января по май 2021 года систематически избивала двух мальчиков 10 и 9 лет, а также 8-летнюю девочку, воспитанников центра. Женщина била детей по голове, дергала за волосы и уши, толкала их, отчего они ударялись о стены и другие предметы, отмечает СК. Было возбуждено дело по статьям "истязание трех несовершеннолетних" и "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно работником организации, оказывающей социальные услуги, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним"."Завершено расследование уголовного дела ... По ходатайству следователя она заключена под стражу. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.СК добавляет, что помимо этого, продолжается расследование дела по обвинению сотрудников центра в злоупотреблении должностными полномочиями.

https://ria.ru/20211124/izbienie-1760482697.html

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происшествия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф), россия