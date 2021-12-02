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В Гонконге успешно выделили новый штамм "омикрон" для исследований

В Гонконге успешно выделили новый штамм "омикрон" для исследований - РИА Новости, 02.12.2021

В Гонконге успешно выделили новый штамм "омикрон" для исследований

Исследователям факультета микробиологии Сянганского университета удалось выделить новый штамм коронавируса "омикрон" SARS-CoV-2 из клинических образцов. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T12:18

2021-12-02T12:18

2021-12-02T12:18

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МОСКВА, 2 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Исследователям факультета микробиологии Сянганского университета удалось выделить новый штамм коронавируса "омикрон" SARS-CoV-2 из клинических образцов.Это первая исследовательская команда в Азии, которая успешно изолировала, разложила и культивировала этот штамм, говорится в онлайн-заявлении университета, опубликованном 30 ноября.Изолированный штамм коронавируса, определенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как "вариант, вызывающий озабоченность", позволит разрабатывать и производить вакцины против "омикрона".Команде университета удалось изолировать штамм "омикрон" поздно вечером 29 ноября по местному времени, через четыре дня после подтверждения первых двух случаев заболевания "омикроном" в Сянгане 25 ноября и через пять дней после того, как 24 ноября в ВОЗ впервые было сообщено о новом варианте коронавируса из ЮАР.С тех пор во всем мире поступают сообщения о случаях заражения вариантом "омикрон", в то же время правительства вводят срочные запреты на поездки и усиливают контроль.В настоящее время данная исследовательская команда расширяет возможности использования штамма для оценки его заразности, способности к иммунному уклонению и патогенности на животных моделях. Команда также изучает возможности для срочной разработки и производства инактивированных вакцин против вируса.

https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759088356.html

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в мире, азия, гонконг, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса