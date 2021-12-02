В Гонконге успешно выделили новый штамм "омикрон" для исследований
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкМужчина проходит тестирование на коронавирус в общественном центре тестирования в Гонконге
МОСКВА, 2 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Исследователям факультета микробиологии Сянганского университета удалось выделить новый штамм коронавируса "омикрон" SARS-CoV-2 из клинических образцов.
Это первая исследовательская команда в Азии, которая успешно изолировала, разложила и культивировала этот штамм, говорится в онлайн-заявлении университета, опубликованном 30 ноября.
Изолированный штамм коронавируса, определенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как "вариант, вызывающий озабоченность", позволит разрабатывать и производить вакцины против "омикрона".
Команде университета удалось изолировать штамм "омикрон" поздно вечером 29 ноября по местному времени, через четыре дня после подтверждения первых двух случаев заболевания "омикроном" в Сянгане 25 ноября и через пять дней после того, как 24 ноября в ВОЗ впервые было сообщено о новом варианте коронавируса из ЮАР.
С тех пор во всем мире поступают сообщения о случаях заражения вариантом "омикрон", в то же время правительства вводят срочные запреты на поездки и усиливают контроль.
В настоящее время данная исследовательская команда расширяет возможности использования штамма для оценки его заразности, способности к иммунному уклонению и патогенности на животных моделях. Команда также изучает возможности для срочной разработки и производства инактивированных вакцин против вируса.