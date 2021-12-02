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Иран передал европейским дипломатам проекты соглашения об отмене санкций
Иран передал европейским дипломатам проекты соглашения об отмене санкций - РИА Новости, 02.12.2021
Иран передал европейским дипломатам проекты соглашения об отмене санкций
Иран передал европейским представителям два проекта соглашения, касающихся отмены санкций и обязательств по атому, сообщает телеканал Press TV. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:14
2021-12-02T12:14
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Иран передал европейским представителям два проекта соглашения, касающихся отмены санкций и обязательств по атому, сообщает телеканал Press TV."Иран предоставляет европейцам два завершенных проекта (соглашения) относительно отмены санкций и обязательств по атому", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.В Вене проходят переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. В конце октября советник президент США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США готовы возобновить добросовестные переговоры с Ираном по возвращению к ядерной сделке.
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в мире, twitter, сша, вашингтон (город), джо байден, цены на нефть, россия, джейк салливан
Иран передал европейским дипломатам проекты соглашения об отмене санкций
Иран передал европейским дипломатам два проекта соглашения, касающихся отмены санкций