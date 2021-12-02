https://ria.ru/20211202/integratsiya-1761742404.html

"Никаких пределов": Лукашенко оценил возможности интеграции с Россией

"Никаких пределов": Лукашенко оценил возможности интеграции с Россией - РИА Новости, 02.12.2021

"Никаких пределов": Лукашенко оценил возможности интеграции с Россией

У интеграции России и Белоруссии нет никаких пределов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T03:23

2021-12-02T03:23

2021-12-02T10:38

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МИНСК, 2 дек — РИА Новости. У интеграции России и Белоруссии нет никаких пределов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости.Президент также высказался по поводу возможности создания единой валюты. По его мнению, к этому Россия и Белоруссия пока не подошли."Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдем - будем решать", — отметил Лукашенко.Кроме того, по его мнению, вопрос о единой валюте пока не следует поднимать, а нужно прийти к ней постепенно.Ранее Россия и Белоруссия подписали 28 интеграционных программ по экономическому сотрудничеству.

https://ria.ru/20211201/krym-1761691469.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия