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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211202/gyuden-1761931039.html
Историк отдал должное российским археологам, нашедшим останки Гюдена
Историк отдал должное российским археологам, нашедшим останки Гюдена - РИА Новости, 02.12.2021
Историк отдал должное российским археологам, нашедшим останки Гюдена
Один из ближайших соратников Наполеона генерал Гюден, погибший во время русской кампании 1812 года в Смоленске, останки которого в четверг перезахоронили в... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T22:23
2021-12-02T23:44
культура
в мире
париж
франция
российская академия наук
российское историческое общество
сезар шарль этьен гюден де ля саблонньер
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Один из ближайших соратников Наполеона генерал Гюден, погибший во время русской кампании 1812 года в Смоленске, останки которого в четверг перезахоронили в Париже, был одним из тех, кто помогал реализовывать планы императора Франции по ликвидации России как государства, об этом надо помнить, говоря об этом человеке, заявил РИА Новости председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.Церемония перезахоронения останков генерала Сезара Шарля-Этьена Гюдена прошла в четверг в Доме инвалидов в Париже. Там Гюден будет покоиться рядом с Наполеоном и его маршалами."И поэтому первое, что мне кажется правильным сделать в этой ситуации, - отдать должное русским артиллеристам, которые метким огнем ликвидировали захватчика, потерявшего всякую осмотрительность и вышедшего в блестящих эполетах к Днепру, рассчитывая на то, что русские давно отступили", - отметил историк.По словам Могилевского, русские хотя и отступали, но отступали разумно, с оглядкой. "И батарея, переправившаяся через реку и укрывшаяся в кустах, метким залпом накрыла обнаглевшего французского генерала вместе с его окружением", - добавил он.Некоторые люди в России склонны окружать войну 1812 года, Наполеона и его армию романтическим ореолом, напомнил Могилевский. "За давностью лет это иногда происходит. Но не случайно ту войну назвали Отечественной. Это была война за существование России, ведь целью Наполеона было мировое господство и ликвидация России как государства. И генерал Гюден несет свою долю ответственности за реализацию этих планов Наполеона", - сказал историк, добавив, что генерал "получил свое и был убит совершенно по делу".Находка же останков Гюдена стала очень большим успехом российских археологов, сказал собеседник агентства. "Это была нетривиальная научная задача – найти место захоронения Гюдена и идентифицировать останки генерала. Но специалисты Института археологии Российской академии наук смогли это сделать, они прекрасные профессионалы", - отметил Могилевский.Первичная идентификация останков Гюдена проходила как по характерным особенностям скелета – у генерала пушечным ядром была оторвана часть ноги, так и по специфике места захоронения – было известно, что вокруг могилы Гюдена, словно столбы, были врыты стволы пушек, и их следы обнаружили, сказал историк.Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года - пушечное ядро оторвало ему одну ногу, серьезно повредив вторую. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было уже невозможно, и он скончался.Останки генерала были обнаружены летом 2019 года в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. Гроб с прахом Гюдена привезли из Москвы в Париж в июле нынешнего года.
https://ria.ru/20210713/geroy-1740973755.html
https://ria.ru/20210624/gyuden-1738298320.html
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в мире, париж, франция, российская академия наук, российское историческое общество, сезар шарль этьен гюден де ля саблонньер, россия, константин могилевский
22:23 02.12.2021 (обновлено: 23:44 02.12.2021)
 
Историк отдал должное российским археологам, нашедшим останки Гюдена

Историк Могилевский отдал должное российским археологам, нашедшим останки генерала Гюдена

© Фото : ИА РАНУченые ведут раскопки в одиночной могиле, где предположительно захоронен генерал Гюден
Ученые ведут раскопки в одиночной могиле, где предположительно захоронен генерал Гюден - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : ИА РАН
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Один из ближайших соратников Наполеона генерал Гюден, погибший во время русской кампании 1812 года в Смоленске, останки которого в четверг перезахоронили в Париже, был одним из тех, кто помогал реализовывать планы императора Франции по ликвидации России как государства, об этом надо помнить, говоря об этом человеке, заявил РИА Новости председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.
Церемония перезахоронения останков генерала Сезара Шарля-Этьена Гюдена прошла в четверг в Доме инвалидов в Париже. Там Гюден будет покоиться рядом с Наполеоном и его маршалами.
"Хотел бы напомнить, что генерал Гюден был представителем армии агрессора. Причем нерядовой представитель – этот человек входил в командование наполеоновской армией и вместе с ней принес много горя нашей стране, нашему народу", - сказал Могилевский.
"И поэтому первое, что мне кажется правильным сделать в этой ситуации, - отдать должное русским артиллеристам, которые метким огнем ликвидировали захватчика, потерявшего всякую осмотрительность и вышедшего в блестящих эполетах к Днепру, рассчитывая на то, что русские давно отступили", - отметил историк.
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По словам Могилевского, русские хотя и отступали, но отступали разумно, с оглядкой. "И батарея, переправившаяся через реку и укрывшаяся в кустах, метким залпом накрыла обнаглевшего французского генерала вместе с его окружением", - добавил он.
Некоторые люди в России склонны окружать войну 1812 года, Наполеона и его армию романтическим ореолом, напомнил Могилевский. "За давностью лет это иногда происходит. Но не случайно ту войну назвали Отечественной. Это была война за существование России, ведь целью Наполеона было мировое господство и ликвидация России как государства. И генерал Гюден несет свою долю ответственности за реализацию этих планов Наполеона", - сказал историк, добавив, что генерал "получил свое и был убит совершенно по делу".
Находка же останков Гюдена стала очень большим успехом российских археологов, сказал собеседник агентства. "Это была нетривиальная научная задача – найти место захоронения Гюдена и идентифицировать останки генерала. Но специалисты Института археологии Российской академии наук смогли это сделать, они прекрасные профессионалы", - отметил Могилевский.
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24 июня, 08:00Культура
Загадочная история друга Наполеона: как генерала Гюдена нашли в Смоленске
Первичная идентификация останков Гюдена проходила как по характерным особенностям скелета – у генерала пушечным ядром была оторвана часть ноги, так и по специфике места захоронения – было известно, что вокруг могилы Гюдена, словно столбы, были врыты стволы пушек, и их следы обнаружили, сказал историк.
"Достижение российских археологов - это тоже своего рода победа, но победа в мирное время, в научной "битве", в которой нет врага", - подчеркнул Могилевский.
Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года - пушечное ядро оторвало ему одну ногу, серьезно повредив вторую. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было уже невозможно, и он скончался.
Останки генерала были обнаружены летом 2019 года в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. Гроб с прахом Гюдена привезли из Москвы в Париж в июле нынешнего года.
Сражение под Малоярославцем, 1812 год
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Адское пекло Малоярославца: поворотный пункт в войне с Наполеоном
 
КультураВ миреПарижФранцияРоссийская академия наукРоссийское историческое обществоСезар Шарль Этьен Гюден де ля СаблонньерРоссияКонстантин Могилевский
 
 
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