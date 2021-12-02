https://ria.ru/20211202/granty-1761762334.html

Гранты РНФ получили 14 научных коллективов Ивановской области

Гранты РНФ получили 14 научных коллективов Ивановской области - РИА Новости, 02.12.2021

Гранты РНФ получили 14 научных коллективов Ивановской области

Ряд научных коллективов Ивановской области получил гранты Российского научного фонда (РНФ) на фундаментальные и поисковые исследования, сообщил губернатор... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T10:29

2021-12-02T10:29

2021-12-02T10:29

ивановская область

станислав воскресенский

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ИВАНОВО, 2 дек – РИА Новости. Ряд научных коллективов Ивановской области получил гранты Российского научного фонда (РНФ) на фундаментальные и поисковые исследования, сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский."Восемь проектов – из Института химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук, пять проектов Ивановского государственного химико-технологического университета и еще один – из Ивановского государственного университета", - написал Воскресенский в своем аккаунте в социальных сетях.Гранты распределял Российский научный фонд в рамках конкурса, основная задача которого, – создание и развитие новых для научных коллективов тематик и формирование исследовательских команд. Поддержанные проекты будут реализованы в 2022-2023 годах небольшими научными группами до четырех человек. Средний размер гранта на выполнение проекта составляет 1,49 миллиона рублей в год.Конкурс малых научных групп – на сегодня самый массовый в РНФ как по количеству рассматриваемых заявок, так и по количеству поддержанных проектов. Экспертами Фонда проведено несколько десятков тысяч экспертиз заявок. Победители представляют 443 организации из 74 регионов страны.

https://ria.ru/20211111/modernizatsiya-1758579690.html

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станислав воскресенский