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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20211202/granty-1761762334.html
Гранты РНФ получили 14 научных коллективов Ивановской области
Гранты РНФ получили 14 научных коллективов Ивановской области - РИА Новости, 02.12.2021
Гранты РНФ получили 14 научных коллективов Ивановской области
Ряд научных коллективов Ивановской области получил гранты Российского научного фонда (РНФ) на фундаментальные и поисковые исследования, сообщил губернатор... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:29
2021-12-02T10:29
ивановская область
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 2 дек – РИА Новости. Ряд научных коллективов Ивановской области получил гранты Российского научного фонда (РНФ) на фундаментальные и поисковые исследования, сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский."Восемь проектов – из Института химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук, пять проектов Ивановского государственного химико-технологического университета и еще один – из Ивановского государственного университета", - написал Воскресенский в своем аккаунте в социальных сетях.Гранты распределял Российский научный фонд в рамках конкурса, основная задача которого, – создание и развитие новых для научных коллективов тематик и формирование исследовательских команд. Поддержанные проекты будут реализованы в 2022-2023 годах небольшими научными группами до четырех человек. Средний размер гранта на выполнение проекта составляет 1,49 миллиона рублей в год.Конкурс малых научных групп – на сегодня самый массовый в РНФ как по количеству рассматриваемых заявок, так и по количеству поддержанных проектов. Экспертами Фонда проведено несколько десятков тысяч экспертиз заявок. Победители представляют 443 организации из 74 регионов страны.
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станислав воскресенский
10:29 02.12.2021
 

Гранты РНФ получили 14 научных коллективов Ивановской области

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ИВАНОВО, 2 дек – РИА Новости. Ряд научных коллективов Ивановской области получил гранты Российского научного фонда (РНФ) на фундаментальные и поисковые исследования, сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский.
"Восемь проектов – из Института химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук, пять проектов Ивановского государственного химико-технологического университета и еще один – из Ивановского государственного университета", - написал Воскресенский в своем аккаунте в социальных сетях.
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Гранты распределял Российский научный фонд в рамках конкурса, основная задача которого, – создание и развитие новых для научных коллективов тематик и формирование исследовательских команд. Поддержанные проекты будут реализованы в 2022-2023 годах небольшими научными группами до четырех человек. Средний размер гранта на выполнение проекта составляет 1,49 миллиона рублей в год.
Конкурс малых научных групп – на сегодня самый массовый в РНФ как по количеству рассматриваемых заявок, так и по количеству поддержанных проектов. Экспертами Фонда проведено несколько десятков тысяч экспертиз заявок. Победители представляют 443 организации из 74 регионов страны.
 
Ивановская областьСтанислав Воскресенский
 
 
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