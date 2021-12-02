https://ria.ru/20211202/gosduma-1761908646.html

В Госдуме изучат вопрос ужесточения ответственности для владельцев шахт

В Госдуме изучат вопрос ужесточения ответственности для владельцев шахт - РИА Новости, 02.12.2021

В Госдуме изучат вопрос ужесточения ответственности для владельцев шахт

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил РИА Новости, что комитеты Думы внимательно изучат вопрос ужесточения уголовной ответственности для собственников... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T19:08

2021-12-02T19:08

2021-12-02T19:08

происшествия

кемеровская область

владимир путин

сергей неверов

госдума рф

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил РИА Новости, что комитеты Думы внимательно изучат вопрос ужесточения уголовной ответственности для собственников предприятий, допускающих нарушения на производстве.Ранее на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса президент России Владимир Путин дал поручения по разработке предложений, ужесточающих ответственность при несоблюдении безопасности на шахтах. Глава государства напомнил, что сейчас не предусмотрено наказание в виде административного приостановления деятельности предприятий."Да, мы его изучаем. С учетом того, что (эти вопросы) находятся в области комитетов по энергетике, по промышленности, это, в том числе, и промышленная безопасность. Мы вместе внимательно посмотрим, и я хочу это обсудить это и с профсоюзными структурами, которые сегодня есть у нас есть в стране, которые сегодня есть в угольной отрасли, конечно, со специалистами в области добычи и безопасности. Конечно, мы должны сделать все, чтобы такие аварии не повторялись", - сказал Неверов.Он отметил, что на сегодняшний день почти все угольные предприятия частные, и бизнес должен с особой ответственностью подходить к организации работы на таких производствах."На собственника должны налагаться какие-то требования в части ответственности. Конечно, нужно смотреть, ужесточать, в том числе и уголовную ответственность. Я полностью согласен с президентом, что давно не было таких аварий", - добавил Неверов.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

https://ria.ru/20211202/putin-1761880337.html

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происшествия, кемеровская область, владимир путин, сергей неверов, госдума рф, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе