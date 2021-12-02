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Краснодарский край
https://ria.ru/20211202/fermery-1761902278.html
На Кубани направят более 500 миллионов рублей на поддержку фермеров
На Кубани направят более 500 миллионов рублей на поддержку фермеров - РИА Новости, 02.12.2021
На Кубани направят более 500 миллионов рублей на поддержку фермеров
Власти Краснодарского края в 2022 году направят более 500 миллионов рублей на поддержку малых форм хозяйствования, сообщает администрация региона. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:38
2021-12-02T18:38
краснодарский край
экономика
краснодарский край
россельхозбанк
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
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КРАСНОДАР, 2 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края в 2022 году направят более 500 миллионов рублей на поддержку малых форм хозяйствования, сообщает администрация региона."Сегодня на Кубани есть все условия для малых форм хозяйствования. В 2022 году на их развитие мы направим более 500 миллионов рублей. И это только по прямым программам поддержки – гранты "Агростартап", "Малый сад", для начинающих сельхозкооперативов, а также субвенции муниципалитетам. Нам важно, чтобы эти средства работали эффективно, поэтому возлагаем на фермерский сектор большие надежды", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Андрея Коробки.К представителям малых форм хозяйствования относятся фермеры, личные подсобные хозяйства и кооперативы.Уточняется, что речь об этом шла на закрытии первого потока федерального проекта "Школа фермера". На церемонии вручения дипломов замглавы региона отметил, что полученные на проекте знания откроют перед выпускниками новые возможности роста. "Таких активных фермеров мы готовы поддерживать", - заявил замгубернатора.Учеников школы обучали создавать и вести рентабельную предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства. В первом потоке на Кубани приняли участие 25 человек. Они прошли профессиональную переподготовку по направлениям молочное животноводство и садоводство. Учебная программа состояла из теории и практики. После экзаменов и зачетов слушатели защитили перед аттестационной комиссией свои бизнес-планы."Школу фермера" организовал "Россельхозбанк" при поддержке министерства сельского хозяйства России и Минсельхоза Краснодарского края.
https://ria.ru/20211201/kuban-1761711758.html
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экономика, краснодарский край, россельхозбанк, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
18:38 02.12.2021
 
На Кубани направят более 500 миллионов рублей на поддержку фермеров

Власти Кубани в 2022 году направят более 500 миллионов рублей на поддержку фермеров

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПосевная в Краснодарском крае
Посевная в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 2 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края в 2022 году направят более 500 миллионов рублей на поддержку малых форм хозяйствования, сообщает администрация региона.
"Сегодня на Кубани есть все условия для малых форм хозяйствования. В 2022 году на их развитие мы направим более 500 миллионов рублей. И это только по прямым программам поддержки – гранты "Агростартап", "Малый сад", для начинающих сельхозкооперативов, а также субвенции муниципалитетам. Нам важно, чтобы эти средства работали эффективно, поэтому возлагаем на фермерский сектор большие надежды", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Андрея Коробки.
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К представителям малых форм хозяйствования относятся фермеры, личные подсобные хозяйства и кооперативы.
Уточняется, что речь об этом шла на закрытии первого потока федерального проекта "Школа фермера". На церемонии вручения дипломов замглавы региона отметил, что полученные на проекте знания откроют перед выпускниками новые возможности роста. "Таких активных фермеров мы готовы поддерживать", - заявил замгубернатора.
Учеников школы обучали создавать и вести рентабельную предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства. В первом потоке на Кубани приняли участие 25 человек. Они прошли профессиональную переподготовку по направлениям молочное животноводство и садоводство. Учебная программа состояла из теории и практики. После экзаменов и зачетов слушатели защитили перед аттестационной комиссией свои бизнес-планы.
"Школу фермера" организовал "Россельхозбанк" при поддержке министерства сельского хозяйства России и Минсельхоза Краснодарского края.
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