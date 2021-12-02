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В Эстонии призвали Запад предпринять конкретные шаги против России
В Эстонии призвали Запад предпринять конкретные шаги против России - РИА Новости, 02.12.2021
В Эстонии призвали Запад предпринять конкретные шаги против России
Министр обороны Эстонии Калле Лаанет, находившийся с визитом в Париже, призвал Запад предпринять конкретные действия, чтобы помешать "агрессивному поведению... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T12:46
2021-12-02T12:46
в мире
африка
франция
дмитрий песков
нато
здоровье - общество
флоранс парли
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 дек - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет, находившийся с визитом в Париже, призвал Запад предпринять конкретные действия, чтобы помешать "агрессивному поведению России", сообщила в четверг пресс-служба эстонского военного ведомства.В Париже Лаанет встретился с министром обороны Франции Флоранс Парли. Основными темами встречи были продолжающаяся концентрация российских войск у границы с Украиной и ситуация с безопасностью в Мали, где эстонские военные участвуют в антитеррористической коалиции во главе с Францией, отмечает пресс-служба.Министры обороны признали, что ситуация на границах Украины вызывает беспокойство и угрожает европейской безопасности. Обсуждались возможные меры сдерживания НАТО на восточном крыле альянса, включая двустороннее сотрудничество между Эстонией и Францией.Лаанет подчеркнул, что шаги западных стран по противодействию России "не могут ограничиваться телефонными звонками, должны включать конкретные действия".Обсуждая ситуацию в Мали, министры заявили, что поведение России представляет собой вызов как для Европы, так и для Африки. Лаанет и Парли утверждают, что "цель России - усилить свое влияние в африканском регионе и разрушить европейское единство".Эстонские военнослужащие принимают участие в операции "Бархан", которую проводит Франция в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад). Целью операции является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации в регионе до уровня, при котором местные власти смогут самостоятельно обеспечивать безопасность.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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в мире, африка, франция, дмитрий песков, нато, здоровье - общество, флоранс парли, россия
12:46 02.12.2021
 
В Эстонии призвали Запад предпринять конкретные шаги против России

Министр обороны Эстонии Лаанет призвал Запад предпринять шаги против российской "агрессии"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 дек - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет, находившийся с визитом в Париже, призвал Запад предпринять конкретные действия, чтобы помешать "агрессивному поведению России", сообщила в четверг пресс-служба эстонского военного ведомства.
В Париже Лаанет встретился с министром обороны Франции Флоранс Парли. Основными темами встречи были продолжающаяся концентрация российских войск у границы с Украиной и ситуация с безопасностью в Мали, где эстонские военные участвуют в антитеррористической коалиции во главе с Францией, отмечает пресс-служба.
Министры обороны признали, что ситуация на границах Украины вызывает беспокойство и угрожает европейской безопасности. Обсуждались возможные меры сдерживания НАТО на восточном крыле альянса, включая двустороннее сотрудничество между Эстонией и Францией.
Лаанет подчеркнул, что шаги западных стран по противодействию России "не могут ограничиваться телефонными звонками, должны включать конкретные действия".
Обсуждая ситуацию в Мали, министры заявили, что поведение России представляет собой вызов как для Европы, так и для Африки. Лаанет и Парли утверждают, что "цель России - усилить свое влияние в африканском регионе и разрушить европейское единство".
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Эстонские военнослужащие принимают участие в операции "Бархан", которую проводит Франция в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад). Целью операции является борьба с терроризмом и стабилизация ситуации в регионе до уровня, при котором местные власти смогут самостоятельно обеспечивать безопасность.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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