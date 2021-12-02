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Новак призвал Таджикистан и Туркмению вернуться в единую энергосистему
Новак призвал Таджикистан и Туркмению вернуться в единую энергосистему - РИА Новости, 02.12.2021
Новак призвал Таджикистан и Туркмению вернуться в единую энергосистему
Вице-премьер правительства РФ Александр Новак призвал Таджикистан и Туркмению вернуться в единую энергосистему. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T17:41
2021-12-02T17:41
2021-12-02T17:41
экономика
казахстан
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узбекистан
туркмения
александр новак
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости, Лидия Исамова. Вице-премьер правительства РФ Александр Новак призвал Таджикистан и Туркмению вернуться в единую энергосистему.По его словам, наиболее эффективный путь развития энергосистем - это их совместная работа. Новак отметил, что правительство России дало указание Евразийскому банку развития участвовать в водно-энергетических проектах в странах Центральной Азии.
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экономика, казахстан, таджикистан, узбекистан, туркмения, александр новак, россия
Новак призвал Таджикистан и Туркмению вернуться в единую энергосистему
Вице-премьер Новак призвал Таджикистан и Туркмению вернуться в единую энергосистему