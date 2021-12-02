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Первый елочный базар начал работу в Московской области

Первый елочный базар начал работу в Московской области - РИА Новости, 02.12.2021

Первый елочный базар начал работу в Московской области

Первый елочный базар в Подмосковье открылся на территории городского округа Балашиха, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:41

2021-12-02T13:41

2021-12-02T13:41

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Первый елочный базар в Подмосковье открылся на территории городского округа Балашиха, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.На торжественном открытии елочного базара новогодние деревья вручили пяти балашихинским мамам. Основная торговля на елочных базарах региона развернется 20 декабря и завершится 10 января. В Подмосковье планируется открыть 260 торговых точек в 49 округах.Он добавил, что в 2021 году на елочных базарах Подмосковья до 70% деревьев прибыли с отечественных земель. В продаже имеются ели разной высоты стоимостью от 500 до 10 тысяч рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20211130/elki-1761522565.html

московская область (подмосковье)

балашиха

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общество, московская область (подмосковье), балашиха, новый год