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https://ria.ru/20211202/elki-1761808631.html
Первый елочный базар начал работу в Московской области
Первый елочный базар начал работу в Московской области - РИА Новости, 02.12.2021
Первый елочный базар начал работу в Московской области
Первый елочный базар в Подмосковье открылся на территории городского округа Балашиха, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T13:41
2021-12-02T13:41
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
балашиха
новый год
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Первый елочный базар в Подмосковье открылся на территории городского округа Балашиха, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.На торжественном открытии елочного базара новогодние деревья вручили пяти балашихинским мамам. Основная торговля на елочных базарах региона развернется 20 декабря и завершится 10 января. В Подмосковье планируется открыть 260 торговых точек в 49 округах.Он добавил, что в 2021 году на елочных базарах Подмосковья до 70% деревьев прибыли с отечественных земель. В продаже имеются ели разной высоты стоимостью от 500 до 10 тысяч рублей.
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общество, московская область (подмосковье), балашиха, новый год
13:41 02.12.2021
 

Первый елочный базар начал работу в Московской области

© Фото : Правительство Московской области Первый елочный базар начал работу в Московской области
Первый елочный базар начал работу в Московской области - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : Правительство Московской области
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Первый елочный базар в Подмосковье открылся на территории городского округа Балашиха, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На торжественном открытии елочного базара новогодние деревья вручили пяти балашихинским мамам. Основная торговля на елочных базарах региона развернется 20 декабря и завершится 10 января. В Подмосковье планируется открыть 260 торговых точек в 49 округах.
"Сегодня первый елочный базар открылся в Московской области. Уже третий год именно в Балашихе мы делаем открытие. Здорово, что для взрослых не будет проблемы в покупке елей, волонтеры будут доставлять деревья этой категории граждан", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Сергея Воскресенского.
Он добавил, что в 2021 году на елочных базарах Подмосковья до 70% деревьев прибыли с отечественных земель. В продаже имеются ели разной высоты стоимостью от 500 до 10 тысяч рублей.
Продажа новогoдней продукции в OBI - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 18:37В России
Стали известны цены на новогодние елки в Подмосковье
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)БалашихаНовый год
 
 
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